Héctor Herrera, sin duda alguna, es uno de los mejores futbolistas mexicanos de este siglo. El mediocampista tuvo un paso destacado por Europa con el Porto, club en el que se convirtió capitán y levantó varios títulos, y el Atlético de Madrid, donde levantó LaLiga. La calidad futbolística de 'HH' no está en duda, sin embargo, en los últimos años se ha visto involucrado en ciertas polémicas.

A continuación te compartimos algunos de los escándalos que ha protagonizado el volante de 36 años.

5. Divorcio

Héctor Herrera habló sobre su vida privada durante su regreso a la Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Durante su regreso al futbol mexicano, Héctor Herrera fue objetivo de las revistas de sociales y la prensa de espectáculos debido a su relación marital. En marzo de 2025, el mediocampista habló abiertamente sobre su divorcio en el programa La Saga y pidió respeto para su exesposa, quien estaba recibiendo ataques en redes sociales. 'HH' aceptó que su matrimonio terminó porque "cometí un error", sin brindar más detalles. "Nunca fue mi intención quererme separar, pero los actos siempre tienen consecuencias y lo estoy pagando".

4. La fiesta previa a Rusia 2018

Héctor Herrera fue uno de los señalados por la fiesta previa al mundial 2018 | MANAN VATSYAYANA/GettyImages

Probablemente este fue el primer gran escándalo en el que Héctor Herrera se vio involucrado. El 2 de junio de 2018, después del partido amistoso de despedida de la selección mexicana ante Escocia y de cara al Mundial de Rusia, los jugadores del Tri realizaron una fiesta en su día libre. La prensa rosa documentó la presencia de figuras como Héctor Herrera, Guillermo Ochoa y Javier 'Chicharito' Hernández, por mencionar a algunos. El festejo generó molestia en el entorno debido a que la Copa del Mundo estaba por iniciar y porque la reunión habría durado más de 24 horas. A pesar de la cobertura sensacionalista de la prensa, la Federación Mexicana de Futbol decidió no sancionar a los jugadores. En 2026, Herrera habló sobre la famosa fiesta y aseguró que fue una fiesta "normal", "común y corriente" y sin excesos.

3. Expulsado por agredir a un rival

Héctor Herrera perdió la cabeza en un duelo vs el Sporting Kansas City | Jack Gorman/GettyImages

A finales de septiembre de 2026, 'HH' volvió a perder la cabeza en un partido de la MLS. El medio mexicano vio la tarjeta roja directa después de sujetar por el cuello al jugador Taylor Calheira, del Sporting Kansas City.

2. El escupitajo que cambió su carrera

Héctor Herrera ha respondido en lo deportivo con el Houston Dynamo | Maria Lysaker/GettyImages

A pesar de estarse ganando un puesto como titular en el Atlético de Madrid, y con el Mundial de 2022 a la vuelta de la esquina, Héctor Herrera decidió dejar el futbol de élite para fichar con el Houston Dynamo de la MLS. El jugador respondió en lo deportivo, sin embargo, tuvo que abandonar el club tras una conducta reprobable. En noviembre de 2024, Herrera escupió al árbitro Armando Villarreal tras recibir una amonestación en un partido de playoffs. El jugador mexicano fue expulsado, suspendido tres partidos y se le impuso una multa económica. El Dynamo decidió no renovar su contrato y tuvo que marcharse al Toluca a inicios de 2025.

1. Arresto por conducir en estado de ebriedad

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Hector Herrera was arrested last night in Montgomery County for DWI.



The Houston Dynamo take on the San Jose Earthquakes in Game 1 of their Western Conference First Round Series on Tuesday night. pic.twitter.com/hlO3XJDSXu — The North End Podcast (@TheNorthEndPod) November 22, 2026

El veterano mediocampista mexicano fue detenido en el condado de Montgomery, en Texas, por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol, de acuerdo con la prensa local. Tras pagar una multa, Herrera quedó libre y este domingo entrenó con su club con normalidad. Este escándalo se registra apenas unos días antes del partido de la primera ronda de los playoffs de la MLS entre el Houston Dynamo y el San Jose Earthquakes. Hasta el momento el Dynamo no ha compartido un comunicado al respecto.