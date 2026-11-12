Los futbolistas de Cruz Azul convocados a selección en esta Fecha FIFA

La selección mexicana de Rafael Márquez regresa, pero con la urgencia de lograr su primera victoria. Lamentablemente para el cinco veces mundialista, su gestión no arrancó de la mejor forma, ya que apenas pudo sacar dos empates y dos derrotas, aunque se trataron de duelos amistosos y lo que se avecina es algo oficial: los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF.



El rival en turno es Jamaica, teniendo el primer episodio el próximo sábado 14 de noviembre en el Estadio Nacional de Kingston, para posteriormente, vivir el segundo capítulo en el Estadio BBVA de Monterrey, el martes 17 de noviembre. Debido a esto, El Káiser tuvo que armar una plantilla con los mejores jugadores, aunque nuevamente hubo polémica por algunos de sus llamados.



Cruz Azul, actual campeón de la Liga MX y que defenderá su cetro en este Apertura 2026 tras estar calificado, cedió elementos para poder auxiliar al Tricolor con su misión de avanzar a las semifinales de la Nations League.



Aquí están los elementos de La Máquina convocados en esta Fecha FIFA:

1. Chiquete Orozco

Chiquete Orozco | Jam Media/GettyImages

El llamado del defensa central fue uno de los más polémicos, ya que no se ha consagrado como un titular en el cuadro celeste, sumado a ello, ha sido señalado por varios errores, aunque al final, el técnico nacional tiene la última palabra.



Desde su paso por el redil se ha especulado que el zaguero tendría un futuro alentador, mas esa esperanza se ha ido disipando poco a poco. Al final, se le está brindando un nuevo chance, sin embargo, es complicado que le veamos jugar porque la central por excelencia la conforma César Montes y Johan Vásquez.

2. Erik Lira

Erik Lira | Jam Media/GettyImages

El contención se quedó a nada de acudir a Qatar 2022, sin embargo, tuvo su revancha al ser parte de la plantilla mundialista del 2026, donde fue titular y ahora está más que consolidado en el seno tricolor. Pese a que se le esfumó su sueño de jugar en Europa al caerse su fichaje con el AS Mónaco de Francia, el pivote se ha mantenido en un nivel óptimo y no sería raro verlo aparecer como inicial en un partido de suma importancia.

3. Andrés Montaño

Andrés Montaño | Azael Rodriguez/GettyImages

De estar prácticamente borrado a ser un brillo de luz en La Noria. Hace un tiempo, La Máquina fichó al centrocampista del Mazatlán sabiendo que era una joya, la cual respondió a la brevedad a la confianza, aunque las lesiones se cruzaron en su camino.



Hace cerca de un mes, Joel Huiqui comenzó a darle protagonismo y el muchacho se ha lucido al convertir seis goles y cinco asistencias en doce juegos, ganándose totalmente su llamado al Tricolor.



Su buen presente debería ser aprovechado por el cuerpo técnico, ya que el fútbol es de momentos.