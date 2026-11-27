León y Cruz Azul se enfrentaron la noche del jueves 26 de noviembre, para disputar el encuentro correspondiente a la ida por los cuartos de final del torneo de Apertura 2026. Dicho compromisos e llevó a cabo en la cancha de los Esmeraldas.

Con un doblete de José Paradela, un gol de Nicolás Ibáñez y otro más del 'Toro' Fernández, la Máquina Celeste de la Cruz Azul goleó 4-0 a los Panzas Verdes de León, pese a jugar el duelo de ida en calidad de visitante.

NOS LLEVAMOS LA VENTAJA DE GUANAJUATO.



A SELLAR EL PASE A SEMIS EL DOMINGO DE VUELTA EN CASA.



ESTO ES CRUZ AZUL 💙 pic.twitter.com/uqkq4PVMx4 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) November 27, 2026

Con este resultado, el Cruz Azul está verdaderamente cerca de concretar su pase a las semifinales por el campeonato mexicano. El sueño de conservar la corona está más latente que nunca, y esto no sería posible sin el extraordinario trabajo de cada uno de sus elementos.

Aquí te dejamos una lista con los jugadores que rindieron esta noche como unos ganadores, así como a aquellos que hoy no la pasaron nada bien.

Ganadores

Gudiño

Andrés Gudiño le ganó la titularidad al colombiano Kevin Mier | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Hasta hace un par de torneos, Kevin Mier solía ser un titular indiscutible en la Máquina Celeste de la Cruz Azul. Sin embargo, Andrés Gudiño ha aprovechado sus oportunidades de una excelente manera, y hoy es el hombre de confianza de Huiqui en la liguilla.

Sin lugar a dudas, el principal ganador de este compromiso. Y si Cruz Azul cuenta con un arquero lleno de confianza, su posibilidad de salir campeón aumenta de manera considerable.

José Paradela

José Paradela abrió el marcador en León | VICTOR CRUZ/GettyImages

El talentoso mediocampista argentino, José Paradela, marcó el primer gol del Cruz Azul en la cancha del León, y a partir de ese momento las cosas solo mejoraron para la causa celeste.

El conjunto cementero continúa parece haberse repuesto rápidamente de la derrota sufrida en la última jornada, ante las Chivas. En ese contexto, el que José Paradela se mantenga en buen nivel acerca al Cruz Azul al camino del éxito.

Nico Ibáñez

Nico Ibáñez marcó el 2-0 del Cruz Azul sobre el León | Jam Media/GettyImages

Jugando para el Atlético San Luis y para los Tuzos del Pachuca, Nicolás Ibáñez demostró ser un delantero de gran calidad, con un olfato de gol difícil de encontrar. Sin embargo, con Tigres, el tipo pareció perder por completo la confianza.

Con su gol de esta noche ante los Esmeraldas, Nico da señales de un posible resurgimiento en su trayectoria como atacante. Situación que el Cruz Azul celebra, por supuesto.

Perdedores

Fernando Beltrán

Fernando Beltrán salió de cambio en el León vs Cruz Azul | Jam Media/GettyImages

El mediocampista de los Esmeraldas no pudo rendir de forma adecuada en el partido de esta noche, entre León y Cruz Azul. Y es bien sabido que, en esta clase de encuentros, el menor error tiende a condenarte a la derrota.

Beltrán no fue el único responsable en la derrota de León, claro está. Pero su falta de efectividad con el balón en los pies y su displicencia al intentar recuperar, en algo influyeron para que el equipo perdieron.

Diber Cambindo

Diber Cambindo no pudo aplicar la ley del ex contra el Cruz Azul | Jam Media/GettyImages

El delantero colombiano Diber Cambindo se enfrentó a su ex equipo, la Máquina Celeste de la Cruz Azul, y la posibilidad de que el atacante le aplicara la ley del ex aparecía como un ingrediente extra para este ya de por sí emocionante compromiso.

Sin embargo, no solo no pudo marcar, sino que ni siquiera generó jugadas de verdadero peligro en el marco custodiado por Andrés Gudiño.

Javier Gandolfi

Javier Gandolfi no pudo evitar la goleada del Cruz Azul en contra del León | Jam Media/GettyImages

El director técnico del León no pudo hacer nada para evitar que el Cruz Azul les propinara una dura goleada en su propia cancha. Resultados así, pueden poner punto final a cualquier proyecto.

Javier Gandolfi tendrá que aspirar a caer con dignidad en el cotejo de vuelta, o cuando menos inquietar a un Cruz Azul que luce implacable.

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