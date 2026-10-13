Los increíbles números de Lionel Messi post Mundial 2026: partidos, goles, asistencias

Lionel Messi volvió a la actividad tras la Copa del Mundo 2026 con números que confirman su importancia tanto en el Inter Miami como en la selección argentina. El capitán continúa marcando diferencias en ataque y participando directamente en numerosas jugadas de gol, con actuaciones que incluyen dobletes y asistencias.

Los registros de sus últimos encuentros muestran una producción ofensiva constante. Desde el arranque de la temporada, el rosarino combinó su capacidad goleadora con la visión de juego que lo caracteriza, manteniéndose como uno de los futbolistas más influyentes de su equipo en cada competencia.

🚨 𝗖𝗥𝗔𝗭𝗬 𝗦𝗧𝗔𝗧: Lionel Messi's numbers since his return from the World Cup. pic.twitter.com/Pb7vF0kZ6E — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 12, 2026

Dobletes, asistencias y grandes actuaciones

Uno de los encuentros más destacados de Messi fue la victoria del Inter Miami por 7-1 frente al Montreal, el 30 de agosto. El argentino marcó cuatro goles y dio una asistencia, una actuación sobresaliente en la que intervino directamente en cinco tantos de su equipo.

También brilló contra el St. Louis City, cuando registró dos goles y una asistencia en el triunfo por 4-2. Otro partido destacado fue el enfrentamiento ante el Nashville del 13 de septiembre, en el que anotó un tanto durante el empate 2-2.

Aún así, su rendimiento no se limita a los goles: el argentino también generó oportunidades para sus compañeros y demostró su capacidad para influir en el desarrollo de los encuentros incluso cuando el conjunto estadounidense no consigue la victoria.

Sus números con Argentina

El capitán también dejó su huella con la selección argentina durante la actividad internacional. El 7 de octubre, en el partido despedida frente a Benín, participó en la victoria por 3-0, con dos asistencias y un penal convertido.

Su actuación volvió a poner de manifiesto su importancia en el funcionamiento ofensivo de los equipos. Más allá de su capacidad para finalizar jugadas, Messi continúa siendo un futbolista capaz de generar ventajas, encontrar espacios y facilitar ocasiones para sus compañeros.

El Inter Miami encuentra en Messi a su principal figura

A sus 39 años, Messi continúa siendo determinante en el fútbol de clubes; en la última victoria del sábado frente al DC United, el argentino firmó un doblete que le permitió elevar su cuenta a 23 goles en la temporada y situarse como máximo artillero del campeonato. Además, alcanzó los 934 tantos oficiales en su carrera y llegó a 104 con la camiseta

SOCCER: OCT 10 MLS Inter Miami CF vs DC United | Icon Sportswire/GettyImages

El triunfo tuvo un valor especial para el conjunto de Florida, que necesitaba recuperar sensaciones después de cinco jornadas consecutivas sin ganar en la liga, una racha que incluyó cuatro empates y una derrota. Con los tres puntos obtenidos, el Inter Miami llegó a 49 y se colocó como escolta de Nashville, líder de la conferencia.

Pese a que los resultados recientes también evidencian que su rendimiento no siempre alcanza para asegurar victorias, su capacidad goleadora y su influencia en el juego lo convierten en una referencia fundamental para las aspiraciones del equipo estadounidense.