Los 6 jugadores de la selección mexicana que no merecen su convocatoria

El inicio de la gestión de Rafael Márquez en la selección mexicana ha sido desastroso. Después de cinco partidos al frente del Tri, 'Rafa' suma dos empates y tres derrotas. En su corto periplo como seleccionador, el estratega formado en la Masía ha cometido varios errores: declaraciones anticlimáticas, decisiones técnicas incomprensibles y llamados inexplicables.

La derrota ante Jamaica en la Liga de Naciones de la Concacaf dejó en claro que hay varios elementos que no están para defender los colores de la selección mexicana en este momento, ya sea por baja de nivel o porque su ciclo con el Tri ya terminó. En plena crisis, Márquez debe tomar decisiones y dejar las jerarquías de un lado.

A continuación te decimos qué jugadores no deberían de tener un lugar en la selección debido a su actualidad futbolística.

6. Obed Vargas

Obed Vargas prácticamente está borrado del Atlético de Madrid | NurPhoto/GettyImages

Obed Vargas es una de las máximas promesas del futbol mexicano. El jugador de 21 años se hizo de un nombre en la MLS con el Seattle Sounders y dio el salto al futbol europeo con el Atlético de Madrid. Javier Aguirre decidió llevarlo al Mundial 2026 a pesar de su poca actividad con los colchoneros. En verano el jugador sonó para salir cedido a equipos como el Sevilla o el Deportivo Alavés, pero su transferencia se vio frustrada. En lo que va de la temporada, el volante solo ha jugado 12 minutos. Nadie niega su talento, pero su llamado al Tri no tiene sentido por ningún lado. Incluso Rafael Márquez lo mandó a la tribuna ante Jamaica.

5. Erik Lira

Erik Lira ha bajado drásticamente su nivel | Agustin Cuevas/GettyImages

Lira se ganó a pulso su lugar como titular en el Mundial 2026 tras sus grandes actuaciones con Cruz Azul y la selección mexicana. Sin embargo, el mediocampista ha tenido un bajón muy marcado en su nivel después de que se frustrara su fichaje con el AS Mónaco en el mercado de verano. El mediocampista mexicano se ha visto errático y hasta confundido con la Máquina Celeste. Y en el Tri la historia no es muy diferente. Definitivamente tiene los argumentos para ser titular indiscutible en este equipo, una vez que recupere su nivel, pero en este momento su momento, simplemente no anda fino.

4. Jesús Gallardo

Jesús Gallardo ya no está para jugar en el Tri | Charlotte Wilson/GettyImages

Jesús Gallardo es un histórico del Tri. Eso no está a discusión. El futbolista formado en Pumas ha sido el dueño de la lateral izquierda en tres ciclos mundialistas. No obstante, parece que su ciclo con la selección ya debe llegar a su fin. No se trata solamente del autogol ante Jamaica, o de sus errores puntuales en los últimos partidos, el defensa del Toluca lleva un tiempo a la baja cuando juega con el combinado azteca. Es incomprensible que Rafa Márquez siga apostando por el jugador de 32 años, cuando Mateo Chávez, su recambio generacional, parece estar listo para tomar más responsabilidad en el equipo.

3. César Montes

César Montes no está rindiendo en la selección | Julian Finney - FIFA/GettyImages

Es cierto que no existen muchos defensas con las características físicas y técnicas de César Montes en el futbol mexicano. Pero también es cierto que el nivel del 'Cachorro' ha dejado mucho que desear en los últimos años. El zaguero central solamente ha jugado cinco partidos en la presente temporada con el Lokomotiv de Moscú. Urge que vuelva a tener regularidad en la liga rusa o que cambie de equipo en próxima ventana de transferencias. Es un perfil de jugador que no abunda en México, pero no es de mucha utilidad si no se encuentra en ritmo. A la selección deben ir los jugadores que estén en mejor nivel. La selección no es para tratar de recuperar futbolistas.

2. Álvaro Fidalgo

El mediocampista del Betis no ha justificado su llamado al Tri | Ric Tapia/GettyImages

Álvaro Fidalgo vive horas bajas. Después de ser una figura indiscutible con el América, al mediocampista español naturalizado mexicano le ha costado mucho consolidarse con el Betis. En el Tri todavía no ha mostrado ser un jugador diferencial. Si bien metió un gol ante Chequia en el Mundial 2026, poco más se puede decir de su paso por la selección mexicana. Fidalgo es un jugador de calidad probada, claro, pero su llamado no tiene justificación en este momento. Debe buscar un nuevo equipo en el mercado de invierno para volver a tener minutos constantes. Por ahora, no debería de seguir siendo llamado a selección.

1. Santiago Giménez

Santiago Giménez sigue sin rendir con la selección mexicana | Agustin Cuevas/GettyImages

México no tiene muchas opciones para ocupar la posición de nueve, y menos tras la lesión de Raúl Jiménez. Sin embargo, los llamados de Santiago Giménez son inexplicables. El delantero de 25 años prácticamente es la tercera opción en el Porto, tuvo un año de pesadilla en el Milan y sus números en el Tri no son para presumir: solamente seis goles en 55 encuentros. Nadie duda de la capacidad del 'Chaquito', aunque parece que estas convocatorias lo lastiman más que ayudarlo. Giménez vive probablemente el peor momento de su carrera y exhibirlo en la selección solamente ayuda a hundirlo más. Es momento para probar con otras opciones. Santiago debe encontrar regularidad en su club, reencontrarse con el gol y ganar confianza antes de regresar a una convocatoria.