Los jugadores con más partidos consecutivos con gol en la historia de la UEFA Champions League - Rankeados

La historia de la UEFA Champions League reúne a delanteros que no fallan a su cita con el gol, y muchos de ellos consiguen mantener su efectividad durante varias jornadas de forma consecutiva. En esta clasificación podemos encontrar a varios de los nombres más destacados del fútbol europeo y que han hecho historia en la Copa de Europa.

A continuación, la lista de los jugadores que consiguieron enlazar más partidos anotando gol de forma consecutiva en el torneo más importante de clubes del mundo.

6. Cristiano Ronaldo - 8 Partidos (Real Madrid)

Real Madrid CF v Juventus - UEFA Champions League | Gonzalo Arroyo Moreno/GettyImages

Antes de establecer el récord histórico de 11 partidos, Cristiano Ronaldo ya había dejado una huella imborrable en la edición 2013/14, año en el que el Real Madrid conquistó "La Décima".



En aquella campaña, el portugués encadenó 8 encuentros consecutivos anotando en cada partido que disputó: comenzó con un triplete frente al Galatasaray en la primera jornada, marcó en los 5 partidos de la fase de grupos en los que participó y continuó su racha en la eliminatoria de octavos de final contra el Schalke 04 y en la ida de cuartos ante el Borussia Dortmund.

5. Ruud van Nistelrooy - 9 Partidos (Manchester United)

Manchester United V Maccabi Haifa, UEFA Champions League Group F | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

El delantero neerlandés ostentó en solitario este récord durante 15 años tras una implacable campaña 2002/03 con el Manchester United. La serie dio inicio en la primera fase de grupos frente al Bayer Leverkusen y se prolongó durante la segunda fase de grupos y la eliminatoria de cuartos de final.



A pesar de la eliminación de los Red Devils a manos del Real Madrid, el delantero completó el torneo con 12 goles en 9 apariciones consecutivas, consolidando su reputación como uno de los goleadores más eficaces de la historia.

4. Robert Lewandowski - 9 Partidos (Bayern Múnich)

Chelsea FC v FC Bayern Muenchen - UEFA Champions League Round of 16: First Leg | NurPhoto/GettyImages

Durante la histórica campaña del triplete bajo el mando de Hansi Flick, el polaco protagonizó una de las actuaciones individuales más dominantes de la era moderna de la Champions League.



Lewandowski marcó en todos y cada uno de los partidos que disputó en la competencia hasta la gran final. Su racha abarcó la fase de grupos, los octavos frente al Chelsea, los cuartos de final en la recordada goleada 8-2 ante el Barcelona y las semifinales frente al Olympique de Lyon.



Solo se quedó sin marcar en el partido decisivo por el título contra el PSG, cerrando una edición memorable con 15 tantos en 9 encuentros seguidos.

3. Robert Lewandowski - 9 Partidos (Bayern Múnich)

Dinamo Kiev v Bayern München: Group E - UEFA Champions League | Sebastian Widmann/GettyImages

Lo que hace que el hito de Lewandowski sea insólito es que no solo logró la marca de 9 partidos una vez, sino que es el único futbolista en la historia del fútbol europeo en repetir una racha de 9 encuentros consecutivos con gol en dos etapas distintas.



Tras perderse por lesión los cuartos de final de la edición 2020/21 ante el PSG, el delantero mantuvo intacto su registro en las apariciones en las que sí estuvo presente entre el cierre de esa edición y la fase de grupos de la Champions League 2021/22.



En esta segunda racha convirtió 14 goles, confirmando su regularidad extraordinaria en el máximo torneo de clubes.

2. Harry Kane - 9 Partidos (Bayern Múnich)

Viking Stavanger - Bayern Munich | picture alliance/GettyImages

El delantero inglés mantiene la tradición goleadora del Bayern igualando los registros históricos de Van Nistelrooy y Lewandowski tras marcar en 9 apariciones consecutivas en La Orejona.



La racha arrancó el 21 de enero de 2026 durante las jornadas finales de la fase de liga de la edición anterior y se extendió en el arranque de la temporada 2026/27.



Kane prolongó este registro tras convertir un doblete en el empate 3-3 del Bayern Múnich frente al Viking Stavanger FK y se sitúa a dos encuentros de igualar el récord absoluto de 11 partidos fijado por Cristiano.

1. Cristiano Ronaldo - 11 Partidos (Real Madrid)

Juventus v Real Madrid - UEFA Champions League Quarter Final Leg One | NurPhoto/GettyImages

Ronaldo es el dueño absoluto del récord histórico de la competencia: esta mítica racha empezó en 2017, cuando firmó un doblete en la final de Cardiff frente a la Juventus.



Durante la edición 2017/18, portugués extendió su hazaña de forma ininterrumpida al marcar en los seis partidos de la fase de grupos -ante el APOEL, el Borussia Dortmund y el Tottenham-, en ambos duelos de octavos de final contra el Paris Saint-Germain y en los dos choques de cuartos de final frente a la Juventus.



En la vuelta de esa eliminatoria ante el conjunto italiano, anotó de penal en el minuto 97 para sellar su 11.º partido consecutivo. La racha llegó a su fin en la ida de semifinales contra el Bayern Múnich.

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