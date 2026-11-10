Los jugadores del Manchester City convocados con su selección en el parón de noviembre

El Manchester City encara este parón internacional con 13 jugadores convocados a selecciones, mientras Enzo Maresca implora que ninguno vuelva averiado de sus respectivos partidos. Actualmente están terceros en la Premier League, por atrás del sorprendente Brighton y del Arsenal, campeón defensor de la competencia.

En la EFL Cup aguardan su cruce con el Bradford en cuartos de final, mientras que en la UEFA Champions League están en zona de acceso directo a los octavos de final, aunque no pueden confiarse en las últimas fechas para asegurar su pasaje.

Los convocados del Manchester City

1. Inglaterra: Elliot Anderson y Marc Guéhi

England v Andorra - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Michael Regan - The FA/GettyImages

No tienen la clasificación asegurada a la siguiente instancia de la UEFA Nations League, por lo que deberán tener buenos rendimientos para no sufrir un revés inesperado. España y Croacia serán los rivales para el cierre del año.

2. Argentina: Enzo Fernández y Gerónimo Rulli

England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Shaun Botterill/GettyImages

La Scaloneta cerrará su año contra Uruguay y Costa Rica, en dos amistosos que tendrán lugar en Argentina. Esta fecha FIFA tendrá la particularidad de que será la primera desde el retiro de Leo Messi.

3. Croacia: Josko Gvardiol y Mateo Kovacic

Croatia v England - UEFA Nations League - League Phase - Group A3 - Stadion HNK Rijeka | Bradley Collyer - PA Images/GettyImages

Los croatas buscarán meterse por la ventana en la próxima instancia de la UEFA Nations League en el mano a mano con Inglaterra, aunque tendrán a favor que los ingleses se medirán con España, que puede tranquilamente quitarles puntos valiosos.

4. Noruega: Erling Haaland

Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026 | Buda Mendes/GettyImages

Tras ser una de las grandes sorpresas del Mundial 2026, están sufriendo una mala UEFA Nations League y están al borde de la eliminación. Se juegan la última ficha en este noviembre contra Gales y Dinamarca, los dos rivales directos.

5. Francia: Rayan Cherki

France v England: Bronze Medal Match - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

Los franceses, dirigidos por Zinedine Zidane, están clasificados a la siguiente ronda y buscarán cerrar el 2026 de la mejor manera posible. Italia y Turquía serán los rivales de este parón internacional.

6. Brasil: Vitor Reis

Australia v Brazil | Eurasia Sport Images/GettyImages

El combinado brasileño tuvo un 2026 absolutamente decepcionante y buscarán cerrarlo de una manera digna, con triunfos ante Japón y Singapur en una nueva gira asiática. Los de Carlo Ancelotti tendrán un 2027 de transición antes de la Copa América 2028.

7. Italia: Gianluigi Donnarumma

Italy v Türkiye - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD4 | Marco Luzzani/GettyImages

La Nazionale viene de quedarse afuera de otro Mundial y necesita cambiar la cara urgente. Para lograrlo, Donnarumma será una de las figuras clave. El paso a dar en noviembre es asegurar la clasificación a la etapa de mata-mata de la UEFA Nations League.

8. Portugal: Rúben Dias

Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4 | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

Rúben Dias es uno de los referentes que queda tras el retiro de Cristiano Ronaldo del combinado portugués y deberá, junto con sus compañeros, hacerse grande para dejar atrás los fantasmas de la crisis. Dinamarca y Gales, los rivales de turno para ellos.

9. Marruecos: Ayyoub Bouaddi

World Cup Quarterfinal France v Morocco | ANP/GettyImages

Los Leones del Atlas tendrán dos encuentros contra Níger en el marco de las eliminatorias para la Copa Africana de Naciones del año entrante. No tendrían que ser un dolor de cabeza para ellos, aunque saben que tampoco deben confiarse.

10. Uzbekistán: Abdukodir Khusanov

Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026 | Maja Hitij - FIFA/GettyImages

Los uzbekos cerrarán un año histórico este noviembre jugando un amistoso frente a Rusia, en el que despedirán una temporada en la que clasificaron por primera vez a un Mundial.

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