El Manchester United atraviesa una etapa de reconstrucción y Mauricio Pochettino tendrá por delante el desafío de devolverle protagonismo a uno de los clubes más importantes de Inglaterra.

En una temporada 2026/27 marcada por la irregularidad, el entrenador argentino deberá encontrar el equilibrio entre la experiencia de sus referentes, el crecimiento de los jóvenes talentos y los refuerzos necesarios que le permitan cubrir las principales necesidades del plantel.

El empate 2-2 frente al Sporting de Lisboa por la UEFA Champions League dejó algunas señales de lo que podría necesitar el equipo y, aunque los ingleses consiguieron reaccionar después de una primera mitad complicada, los errores defensivos volvieron a condicionar el resultado.

Manchester United esta temporada:



• 19 en la Premier League

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En ese contexto, Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo y Matheus Cunha aparecen entre los nombres llamados a asumir mayores responsabilidades, mientras que otros futbolistas tendrán la oportunidad de consolidarse con el nuevo cuerpo técnico.

La experiencia, un factor fundamental para el proyecto

Uno de los principales desafíos de Pochettino será construir una estructura competitiva alrededor de los futbolistas con mayor experiencia. Bruno Fernandes representa uno de los referentes más importantes del plantel por su capacidad para organizar el juego, generar ocasiones y asumir responsabilidades en los momentos difíciles.

El portugués volvió a demostrar su influencia en el encuentro ante el Sporting, donde marcó dos goles que le permitieron al United remontar parcialmente el resultado. Con 115 tantos en 343 partidos con la camiseta de los Red Devils, su presencia podría resultar determinante para transmitir confianza al resto del equipo.

A su alrededor, Marcus Rashford también podría recuperar un papel importante. El delantero inglés cuenta con velocidad, capacidad para atacar los espacios y características compatibles con la presión alta que suele implementar el entrenador argentino. Su protagonismo dependerá de las decisiones tácticas y deportivas que tome Pochettino durante esta nueva etapa.

Mbeumo y Cunha, dos alternativas para potenciar el ataque

Aún así, el liderazgo no debería depender exclusivamente del capitán. Bryan Mbeumo y Matheus Cunha aparecen como dos piezas que podrían adaptarse a las necesidades del sistema de Pochettino, especialmente por su movilidad y capacidad para generar peligro desde diferentes sectores del campo.

El camerunés ofrece velocidad, desequilibrio y verticalidad, mientras que el brasileño puede desenvolverse como mediapunta o delantero, aportando creatividad cerca del área. Ambos tendrían la posibilidad de convertirse en protagonistas de una ofensiva que necesita mejorar su producción y encontrar mayor regularidad.

Mainoo, Yoro y Diallo, las promesas que esperan su oportunidad

La apuesta por los jóvenes sería otro de los pilares del proyecto. Pochettino cuenta con antecedentes favorables en el desarrollo de futbolistas y podría intentar repetir esa fórmula en Old Trafford, donde existen varios talentos con margen de crecimiento.

Kobbie Mainoo aparece como uno de los nombres más importantes en ese sentido. El mediocampista inglés tiene condiciones para aportar dinamismo, recuperación y calidad en la distribución de la pelota. Recuperar su mejor versión podría ayudar a solucionar algunos de los problemas que presenta el funcionamiento del equipo en la mitad de la cancha.

En defensa, Leny Yoro tendría una oportunidad para consolidarse como una pieza importante. El francés cuenta con condiciones físicas y técnicas para adaptarse a una línea defensiva adelantada, una característica habitual en los equipos del entrenador argentino.

Amad Diallo y Patrick Dorgu completan el grupo de jóvenes que podrían beneficiarse de la llegada del entrenador. Ambos ofrecen alternativas por las bandas y tienen características para participar en un sistema que exige intensidad, recorrido y capacidad para generar situaciones en campo contrario.

El Manchester United busca recuperar su protagonismo bajo la conducción de Pochettino | DeFodi Images/GettyImages

La experiencia con Estados Unidos y una posible fórmula para Old Trafford

La etapa de Pochettino al frente de la selección estadounidense también permite conocer algunas de sus ideas sobre el desarrollo de jóvenes talentos.

Durante su trabajo con el USMNT, el argentino apostó por una renovación generacional y entregó oportunidades a futbolistas que todavía buscaban consolidarse en el fútbol profesional: 31 jugadores debutaron con la selección absoluta durante su gestión, una cifra que refleja la importancia que le concedió a la renovación del plantel.

En Manchester podría intentar trasladar una metodología similar, aunque necesitará resolver algunas cuestiones relacionadas con la confianza de los jóvenes en el proyecto y que reflejarían la importancia de ofrecer oportunidades concretas a los talentos más prematuros de la institución.

Los refuerzos que podría necesitar Pochettino

Más allá de las piezas disponibles, la reconstrucción tampoco dependería exclusivamente de los jugadores que ya están en el plantel. El Manchester United podría necesitar incorporaciones para fortalecer dos sectores que presentan dificultades: el ataque y la defensa.

La búsqueda de un delantero centro sería una de las prioridades ante la situación de Benjamin Sesko y las dudas alrededor de Zirkzee. Evanilson y Folarin Balogun fueron mencionados entre los posibles candidatos, aunque por el momento no habría una operación confirmada.

En la última línea, sumar un defensor central o un lateral con recorrido también podría formar parte de los planes. La intención de mantener una presión adelantada exige futbolistas capaces de defender grandes espacios y responder rápidamente ante las transiciones rivales.

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