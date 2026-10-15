Los mejores juegos de FIFA/EA FC de todos los tiempos - rankeados

La serie EA Sports FC, anteriormente conocida —y quizás más famosa— como FIFA, lleva más de dos décadas a la vanguardia de la industria de los videojuegos.

Cada año, millones de jugadores esperan con desesperación la edición más reciente, deseosos de probar los nuevos gráficos y motores de juego, ver las caras actualizadas de los jugadores y los fichajes, sumergirse en un extenso Modo Carrera y, por supuesto, formar su plantilla definitiva en Ultimate Team, que se ha convertido ahora en el principal reclamo del juego, literalmente.

No todos los lanzamientos de FIFA o EA FC han sido aclamados por la crítica, pero algunas ediciones realmente ampliaron los límites de lo que era posible en el fútbol y en los videojuegos en general. Ya fuera por introducir mecánicas revolucionarias, modos de juego completamente nuevos, bandas sonoras maravillosas o incluso títulos derivados creativos, estos juegos dejaron una huella imborrable en la serie.

A continuación, estos son los mejores juegos de FIFA/EA FC que se han lanzado en la historia: prepárate para una buena dosis de nostalgia.

5. FIFA 12

FIFA 12 Ultimate Team Open Source courtesy of @FUTBLIND



Link in the repliespic.twitter.com/BY1gUZuKCC — george🔰 (@KyroGeorge) August 26, 2026

Cuando salió FIFA 12, enseguida dio la sensación de que EA había dado con la fórmula ganadora. El juego se convirtió en el título deportivo más vendido de la historia hasta ese momento y llegó a vender más de 10 millones de copias en todo el mundo; y no es difícil entender por qué.



El «Player Impact Engine» y la «Tactical Defending» cambiaron por completo la sensación del juego. Los jugadores se movían, chocaban y defendían de una forma mucho más natural, mientras que los partidos tenían un carácter impredecible que te mantenía en vilo. FIFA 12 logró ese raro equilibrio entre la jugabilidad competitiva y la diversión ocasional: era fluido, intuitivo y, sobre todo, tremendamente divertido.



Luego estaba Ultimate Team, que empezaba a pasar de ser un extra opcional a convertirse en uno de los principales atractivos de la serie. FIFA 12 introdujo las «Temporadas», que ofrecían a los jugadores 10 partidos para ganar los puntos suficientes para mantenerse o ganar su división, empezando en la División 10 y abriéndose camino hacia la cima.



Ya había paquetes disponibles para comprar, junto con una Edición Ultimate para los jugadores dispuestos a gastarse un poco más, pero el FUT era todavía algo muy diferente por aquel entonces. El modo se centraba mucho más en experimentar con plantillas baratas e inusuales, y figuras de plata como Stephan El Shaarawy y Maikon Leite se convirtieron en favoritos de culto. Aún no se había convertido del todo en la carrera armamentística de «pagar para ganar» que conocemos hoy en día.



En cuanto a la banda sonora: «No Problem» de Chase & Status, «Call It What You Want» de Foster the People y «Wreckin’ Bar (Ra Ra Ra)» de The Vaccines fueron solo algunas de las canciones que hicieron que la banda sonora de FIFA 12 fuera tan memorable.



Una jugabilidad fantástica, un «Ultimate Team» adictivo y una banda sonora repleta de temazos. ¿Qué más se puede pedir?

4. FIFA 17

FIFA 17 Online Ultimate Team con FUT Champions y todos los modos:



Juego:https://t.co/0BfJ5VeyGM

Aurora:https://t.co/ZbDNwUEjRr



Tutorial en video:https://t.co/gSAEscBvuz pic.twitter.com/kiJ8QPorHC — Bryan (@DxC_Bryan) October 11, 2026

FIFA 17 fue el juego que supuso uno de los mayores cambios en la serie en años. Desde el momento en que se iniciaba el juego, se notaba que era diferente. Marco Reus aparecía en la portada, mientras que los menús adoptaban un elegante diseño en negro y amarillo inspirado en el Borussia Dortmund, lo que confería a toda la presentación una identidad renovada.



Ultimate Team también estaba adquiriendo un papel mucho más importante en la experiencia de FIFA, y FIFA 17 introdujo una de sus características competitivas más importantes hasta la fecha: la Weekend League. Los jugadores tenían que completar 30 partidos en un solo fin de semana, y cuanto mejores fueran los resultados, más valiosas serían las recompensas. Esto convirtió a FUT en una experiencia aún más competitiva, con jugadores dispuestos a pasar todo un fin de semana persiguiendo victorias, mejores clasificaciones y plantillas más fuertes.



Pero la característica que realmente diferenciaba a FIFA 17 de sus predecesores era «The Journey».



Por primera vez, EA ofrecía a los jugadores una auténtica historia de carrera cinematográfica centrada en un único futbolista. En el papel de Alex Hunter, seguías el recorrido de una joven promesa que intentaba hacerse un hueco al más alto nivel, con actuaciones, conversaciones y decisiones que ayudaban a dar forma a su carrera.



Fue un experimento fascinante y, lo que es más importante, un atisbo de lo que podría llegar a ser el modo «Carrera del jugador». En lugar de limitarte a controlar a un jugador durante los partidos y ver cómo aumentaba su valoración general, «The Journey» dotó a la experiencia de personalidad, con escenas cinemáticas, rivalidades, dramas de traspasos y la vida fuera del campo.



El modo en sí no duró para siempre, pero sus ideas sí que perduraron. «The Journey» contribuyó a demostrar el potencial de un enfoque más inmersivo y centrado en la historia para el modo «Carrera», y algunos de esos conceptos han seguido influyendo en los juegos de fútbol de EA.



Ese legado se puede apreciar incluso en EA Sports FC 27, donde Hunter regresa como mentor en el nuevo modo social de mundo abierto, «The Grounds». Lo que comenzó como el primer gran intento de FIFA de crear una historia cinematográfica de fútbol ha seguido, de una forma u otra, dando forma a la serie casi una década después.

3. FIFA Street

FIFA Street (PlayStation 2, Electronic Arts, 2005) pic.twitter.com/fv9r711l9A — Timeproof Games (@timeproofgames) June 20, 2026

EA Sports ya había cosechado éxito con las versiones «Street» de sus tradicionales franquicias de la NFL y la NBA, reduciendo esos juegos a sus elementos más entretenidos y trasladándolos de los estadios y pabellones a las calles.



Aplicar esa misma fórmula a FIFA —y al fútbol— parecía el siguiente paso lógico. En 2005, EA Sports hizo precisamente eso con FIFA Street.



El resultado fue una obra maestra magnífica y maravillosamente creativa que se saltó todas las reglas y puso el estilo, las jugadas ingeniosas y el puro espectáculo en primer plano. No se trataba de combinaciones de pases cuidadosamente elaboradas ni de arañar una victoria por 1-0. Se trataba de dejar en ridículo a los defensas, realizar regates alucinantes y marcar goles que habrían encajado perfectamente en una competición de estilo libre.



En un momento dado, podías estar haciendo «rainbows» y volteretas en Río de Janeiro con Ronaldinho. Al siguiente, encadenabas combinaciones en Londres con Frank Lampard antes de enviar el balón al fondo de la red con Michael Ballack en las callejuelas de Berlín. Los escenarios del juego, diseñados con gran maestría, eran casi personajes en sí mismos, con paredes cubiertas de grafitis, jaulas valladas, bloques de pisos, palmeras e innumerables pequeños detalles que dotaban a cada entorno de su propia personalidad.



Y luego estaba la banda sonora.



EA Sports no se limitó a reunir una colección de canciones y dar el tema por zanjado. La música parecía estar diseñada deliberadamente en torno al mundo que FIFA Street intentaba crear, con una mezcla de ritmos rápidos que complementaba a la perfección cada escenario. Estaba «A Busca Da Vida», con toques de samba, del DJ brasileño Ramilson Maia; la enérgica «Stand Up Tall», del icono del grime británico Dizzee Rascal; y los sonidos con graves potentes del DJ alemán Timo Maas en «Feedback Welcome».



Si lo juntamos todo, FIFA Street logró algo que pocos juegos de la saga FIFA, ni antes ni después, han conseguido: una auténtica sensación de estar allí. No parecía tanto estar jugando a un videojuego de fútbol como estar sumergido en un ambiente global de fútbol callejero, donde cada muro, cada jaula, cada banda sonora y cada jugada espectacular contribuían a la experiencia.

2. FIFA 10

FIFA 10 fue una edición icónica | Bloomberg/GettyImages

FIFA 10 fue solo el segundo juego de la serie en incluir el modo «Ultimate Team», y aunque este modo aún estaba lejos de convertirse en la atracción estrella en la que acabaría transformándose —e incluso había que comprarlo por separado—, ya empezaba a sentar las bases de lo que se convertiría en uno de los elementos más importantes de la serie. Formar tu plantilla, esforzarte por conseguir paquetes y perseguir a esos codiciados jugadores de alta puntuación se convirtió rápidamente en una nueva forma de obsesión.



Pero el «Ultimate Team» no era lo único que tenía a su favor el FIFA 10.



El juego introdujo el regate de 360 grados, lo que proporcionaba a los jugadores un mayor control sobre sus movimientos, mientras que la IA mejorada del portero hacía que la acción bajo los palos resultara más convincente. El FIFA 10 también introdujo el «Creador de jugadas a balón parado», que permitía a los jugadores diseñar sus propias jugadas de tiros libres y saques de esquina, añadiendo así otra capa de estrategia a las situaciones a balón parado.



Esos cambios hicieron que FIFA 10 fuera rápido, fluido y tremendamente divertido de jugar.

1. FIFA 14

FIFA 14 se erige como el mejor juego de la saga FIFA de todos los tiempos. Y hay varias razones de peso que lo justifican.



Para empezar, supuso un gran avance técnico para la saga. FIFA 14 fue el primer título en llegar a las consolas de séptima generación, lo que trajo consigo una mejora notable en la calidad visual y la presentación. Los rostros de los jugadores parecían más realistas, las animaciones resultaban más fluidas y, lo más importante, EA Sports pasó del motor Impact al nuevo motor Ignite, lo que dotó al juego de una sensación completamente diferente sobre el terreno de juego.



La banda sonora fue otro elemento fundamental de la experiencia. Es imposible hablar de los mejores juegos de FIFA sin mencionar su música, y la de FIFA 14 fue sencillamente espectacular.



El himno indie-pop de Smallpools, «Dreaming»; la eufórica «Alive» de Empire of the Sun; y la inolvidable «Love Me Again» de John Newman —posiblemente la canción más emblemática de FIFA— proporcionaban el telón de fondo perfecto. Los pianos atronadores, los metales en pleno apogeo, un estribillo contagioso y ese ritmo implacable y trepidante captaban de alguna manera a la perfección la energía y la pasión de este hermoso deporte.



«Ultimate Team» también empezaba a convertirse en el eje central de FIFA, aunque la versión de FIFA 14 resultaba refrescantemente diferente. Las microtransacciones y la interminable sucesión de cartas promocionales aún no dominaban el modo. En su lugar, lo importante era la rutina. Jugabas, ganabas monedas, formabas tu plantilla y, poco a poco, ibas a la caza de los jugadores que podían convertir a tu equipo en algo especial.



Para muchos jugadores, eso significaba formar el ya emblemático trío ofensivo compuesto por Víctor Ibarbo, Gervinho y Seydou Doumbia. Velocidad, potencia, caos y una total falta de respeto hacia los defensas rivales.



Realmente no hay nada mejor que eso y, para muchos aficionados a la FIFA, nunca lo ha habido

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27