Los mejores partidos para ver en el parón internacional de noviembre 2026
Los fanáticos del fútbol de selecciones sin dudas tendrán material para divertirse en este parón internacional de noviembre, el último del 2026: varias potencias se enfrentarán entre si, reviviendo varios partidos grandes de la historia del deporte.
La UEFA Nations League continuará su camino en esta Fecha FIFA con la recta final de su fase de grupos, mientras que los amistosos de las selecciones CONMEBOL decorarán un excelente parate. Además, México enfrenta a Jamaica y Costa de Marfil protagoniza un duelo clave en las eliminatorias de la AFCON.
A continuación, los partidos más atractivos del parón internacional.
10. Costa de Marfil vs Gambia
Los dos llegan igualados en puntos a esta jornada y los de Yan Diomandé y compañía intentarán sacar una ventaja clave en la búsqueda de la clasificación a la Copa Africana de Naciones del año próximo. Gambia, por su parte, buscará dar la sorpresa.
9. México vs Jamaica
El duelo entre mexicanos y jamaiquinos tendrá lugar tanto en tierras caribeñas como aztecas, ya que será una serie a ida y vuelta por los cuartos de final de la CONCACAF Nations League. Sin dudas es uno de los atractivos del fútbol americano para esta doble fecha internacional.
8. Portugal vs Dinamarca
Este partido marcará el inicio de la era post Cristiano Ronaldo, ya con Bernardo Silva como el nuevo capitán de los lusos. Están bien perfilados para clasificarse a la siguiente ronda de la UEFA Nations League, aunque habrá que ver como es la reacción anímica tras el retiro del ídolo.
7. Inglaterra vs Croacia
El primer encuentro en esta fase de grupos terminó con una bestial goleada por parte de los ingleses sobre los balcánicos, por lo que este encuentro en Reino Unido prácticamente nos garantiza una de las emociones más valiosas del fútbol: goles.
6. Bélgica vs Italia
Italia es el segundo del grupo y Bélgica asoma tercero a un punto de distancia, por lo que este partido se convierte en una verdadera final en la búsqueda de acompañar a Francia a la siguiente fase.
5. Argentina vs Uruguay
El gran clásico rioplatense tendrá lugar este viernes 13 de noviembre en La Bombonera, donde arrancará formalmente la era post Messi en la selección argentina. Los uruguayos, que vienen de una gran decepción en el Mundial 2026, buscarán dar un golpe importante para empezar la reconstrucción.
4. Japón vs Brasil
Se cruzaron en los 16avos de final del Mundial 2026 y protagonizaron un excelente partido, donde los nipones estuvieron a nada de hacer historia sacando a la Canarinha de la Copa del Mundo. Ahora será en un amistoso, pero los asiáticos buscarán dar el golpe de vencer a la pentacampeona mundial.
3. Alemania vs Países Bajos
Un partido con mucha historia se reeditará este noviembre, aunque presenta un panorama adverso para una de ellas: Alemania necesita ganar para llegar a la última jornada con chances de pelearle a Grecia el pasaje a la siguiente ronda.
2. España vs Inglaterra
Dos semifinalistas del Mundial 2026 se verán las caras en la búsqueda de seguir en zona de clasificación en el grupo 3 de la Liga A. España ya está clasificado a la siguiente ronda, mientras que el combinado inglés está cerca de asegurar su pasaje.
1. Italia vs Francia
Han sabido protagonizar finales de mundial y tienen una rivalidad interesante, que saldrá a relucir en tierras italianas en este noviembre. Pocas son las chances de la Nazionale de disputarle el primer lugar a los galos, pero sin dudas buscarán ganar para acercarse a la clasificación.
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Bruno Pernigotti es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista deportivo graduado en la camada del 2018 de Tea y Deportea. Vive en Buenos Aires desde su nacimiento en enero de 1998 y disfruta de la pasión del fútbol argentino desde que tiene uso de razón. Su pasión por el periodismo, la búsqueda de estadísticas y datos curiosos se remonta a tiempos inmemoriales, hoy volcado al servicio de SI. San Lorenzo de Almagro lo moviliza sentimentalmente, pero las principales ligas europeas lo atraen especialmente por lo futbolístico y su estructura.Follow BPernigotti