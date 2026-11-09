Los mejores partidos para ver en el parón internacional de noviembre 2026

Los fanáticos del fútbol de selecciones sin dudas tendrán material para divertirse en este parón internacional de noviembre, el último del 2026: varias potencias se enfrentarán entre si, reviviendo varios partidos grandes de la historia del deporte.

La UEFA Nations League continuará su camino en esta Fecha FIFA con la recta final de su fase de grupos, mientras que los amistosos de las selecciones CONMEBOL decorarán un excelente parate. Además, México enfrenta a Jamaica y Costa de Marfil protagoniza un duelo clave en las eliminatorias de la AFCON.

A continuación, los partidos más atractivos del parón internacional.

10. Costa de Marfil vs Gambia

FBL-WC-2026-QUALIFIER-CIV-GAM | SIA KAMBOU/GettyImages

Los dos llegan igualados en puntos a esta jornada y los de Yan Diomandé y compañía intentarán sacar una ventaja clave en la búsqueda de la clasificación a la Copa Africana de Naciones del año próximo. Gambia, por su parte, buscará dar la sorpresa.

9. México vs Jamaica

Mexico v Jamaica - CONCACAF Nations League | Hector Vivas/GettyImages

El duelo entre mexicanos y jamaiquinos tendrá lugar tanto en tierras caribeñas como aztecas, ya que será una serie a ida y vuelta por los cuartos de final de la CONCACAF Nations League. Sin dudas es uno de los atractivos del fútbol americano para esta doble fecha internacional.

8. Portugal vs Dinamarca

Denmark v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD3 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Este partido marcará el inicio de la era post Cristiano Ronaldo, ya con Bernardo Silva como el nuevo capitán de los lusos. Están bien perfilados para clasificarse a la siguiente ronda de la UEFA Nations League, aunque habrá que ver como es la reacción anímica tras el retiro del ídolo.

7. Inglaterra vs Croacia

Croatia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3 | Carl Recine/GettyImages

El primer encuentro en esta fase de grupos terminó con una bestial goleada por parte de los ingleses sobre los balcánicos, por lo que este encuentro en Reino Unido prácticamente nos garantiza una de las emociones más valiosas del fútbol: goles.

6. Bélgica vs Italia

SOCCER NATIONS LEAGUE ITALY VS BELGIUM | DIRK WAEM/GettyImages

Italia es el segundo del grupo y Bélgica asoma tercero a un punto de distancia, por lo que este partido se convierte en una verdadera final en la búsqueda de acompañar a Francia a la siguiente fase.

5. Argentina vs Uruguay

FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-URU-ARG | EITAN ABRAMOVICH/GettyImages

El gran clásico rioplatense tendrá lugar este viernes 13 de noviembre en La Bombonera, donde arrancará formalmente la era post Messi en la selección argentina. Los uruguayos, que vienen de una gran decepción en el Mundial 2026, buscarán dar un golpe importante para empezar la reconstrucción.

4. Japón vs Brasil

Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Alex Slitz/GettyImages

Se cruzaron en los 16avos de final del Mundial 2026 y protagonizaron un excelente partido, donde los nipones estuvieron a nada de hacer historia sacando a la Canarinha de la Copa del Mundo. Ahora será en un amistoso, pero los asiáticos buscarán dar el golpe de vencer a la pentacampeona mundial.

3. Alemania vs Países Bajos

UEFA Nations League Nederland v Duitsland | ANP/GettyImages

Un partido con mucha historia se reeditará este noviembre, aunque presenta un panorama adverso para una de ellas: Alemania necesita ganar para llegar a la última jornada con chances de pelearle a Grecia el pasaje a la siguiente ronda.

2. España vs Inglaterra

England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1 | Justin Setterfield/GettyImages

Dos semifinalistas del Mundial 2026 se verán las caras en la búsqueda de seguir en zona de clasificación en el grupo 3 de la Liga A. España ya está clasificado a la siguiente ronda, mientras que el combinado inglés está cerca de asegurar su pasaje.

1. Italia vs Francia

France v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD3 | Xavier Laine/GettyImages

Han sabido protagonizar finales de mundial y tienen una rivalidad interesante, que saldrá a relucir en tierras italianas en este noviembre. Pocas son las chances de la Nazionale de disputarle el primer lugar a los galos, pero sin dudas buscarán ganar para acercarse a la clasificación.

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