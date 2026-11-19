Los movimientos que planearía el Cruz Azul para el Clausura 2027
La Máquina Celeste de la Cruz Azul vive un momento de ensueño. Sus aficionados atesoran con aprecio el recuerdo del campeonato obtenido el verano pasado, bajo la dirección técnica de Joel Huiqui, quien recién debutó como entrenador.
En el Apertura 2026, el estratega mexicano tiene al Cruz Azul en la disputa por el liderato de la competencia, el cual se definirá el próximo domingo, cuando se enfrenten a las Chivas.
Si bien es verdad que la atención de los cementeros está puesta en el bicampeonato de la competencia, los directivos, en colaboración con Joel Huqui, ya estarían planificando el torneo de Clausura 2027.
Con información de Carlos Córdova a través de su cuenta de X (Twitter), los cementeros irían al mercado de fichajes invernal con el objetivo de realizar una serie de interesantes movimientos.
Bajas probables:
- Erik Lira: al extranjero o al Atlas
- Gabriel Ferández: terminación del contrato
Bajas, siempre y cuando haya alguna oferta interesante:
- Kevin Mier
- Luka Romero
- Cristian Ebere
Posibles altas:
- Delantero
- César Montes
- Íker Fimbres
El verdadero reto de Joel Huiqui
Para el director técnico del equipo cementero, el problema no sería precisamente el armado de un plantel de jerarquía, ya que contaría con recurso suficiente para seguir invirtiendo en la plantilla.
Lo verdaderamente complicado para Joel Huiqui, en una de esas pasará más por el tema de la motivación. ¿Cómo mantener viva la ambición de un equipo que ganó mucho en tiempo récord?
Para un estratega que recién comienza a escribir su historia en el máximo circuito, uno de los primeros retos tiene que ver precisamente con el manejo de sacrificios, tanto físicos como mentales, así como el tema del convencimiento frente a grupos plagados de estrellas.
Si a esto le sumamos la posible baja de un elemento sumamente talentoso, como lo es Erik Lira, entonces nos enfrentamos a dos disyuntivas para el entrenador en cuestión: manejo de grupo y hambre de éxito.
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Jaime Garza es redactor y editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol. Cuenta con más de 10 años de experiencia llevando la pasión por el fútbol a las letras. Oriundo de Monterrey, Nuevo León, comenzó escribiendo para blogs independientes, sobre equipos locales, principalmente. Actualmente cubre importantes partidos de la Liga MX, la MLS, LaLiga, la Premier League, fútbol internacional y notas de carácter informativo. Además, es autor de más de 15 libros, entre las que destacan obras de corte futbolero y novelas de tinte dramático. “La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda”.Follow JaimeGarza94