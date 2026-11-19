La Máquina Celeste de la Cruz Azul vive un momento de ensueño. Sus aficionados atesoran con aprecio el recuerdo del campeonato obtenido el verano pasado, bajo la dirección técnica de Joel Huiqui, quien recién debutó como entrenador.

En el Apertura 2026, el estratega mexicano tiene al Cruz Azul en la disputa por el liderato de la competencia, el cual se definirá el próximo domingo, cuando se enfrenten a las Chivas.

¡Cruz Azul controla su destino! 🚂



La Máquina enfrentará a Chivas en la última jornada, buscando mantenerse líder. https://t.co/KGXtTqvwcJ — Claro Sports (@ClaroSports) November 18, 2026

Si bien es verdad que la atención de los cementeros está puesta en el bicampeonato de la competencia, los directivos, en colaboración con Joel Huqui, ya estarían planificando el torneo de Clausura 2027.

Con información de Carlos Córdova a través de su cuenta de X (Twitter), los cementeros irían al mercado de fichajes invernal con el objetivo de realizar una serie de interesantes movimientos.

Bajas probables:

Erik Lira: al extranjero o al Atlas

Gabriel Ferández: terminación del contrato

Bajas, siempre y cuando haya alguna oferta interesante:

Kevin Mier

Luka Romero

Cristian Ebere

Posibles altas:

Delantero

César Montes

Íker Fimbres

‼️ Los jugadores que podrían salir de Cruz Azul el siguiente torneo:



Erik Lira - Al extranjero o Atlas



Gabriel Fernández- Terminación de contrato



Si hubiera buenas ofertas :



Kevin Mier, Luka Romero, Cristian Ebere.



Buscan : Delantero, central : C. Montes, MC : I Fimbres. pic.twitter.com/DcycdLrgEO — 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨𝐬 𝐂ó𝐫𝐝𝐨𝐯𝐚 🧔🏻‍♂️ (@cordova_sports) November 18, 2026

El verdadero reto de Joel Huiqui

Para el director técnico del equipo cementero, el problema no sería precisamente el armado de un plantel de jerarquía, ya que contaría con recurso suficiente para seguir invirtiendo en la plantilla.

Lo verdaderamente complicado para Joel Huiqui, en una de esas pasará más por el tema de la motivación. ¿Cómo mantener viva la ambición de un equipo que ganó mucho en tiempo récord?

Joel Huiqui busca convertirse en el segundo entrenador mexicano en salir bicampeón | Agustin Cuevas/GettyImages

Para un estratega que recién comienza a escribir su historia en el máximo circuito, uno de los primeros retos tiene que ver precisamente con el manejo de sacrificios, tanto físicos como mentales, así como el tema del convencimiento frente a grupos plagados de estrellas.

Si a esto le sumamos la posible baja de un elemento sumamente talentoso, como lo es Erik Lira, entonces nos enfrentamos a dos disyuntivas para el entrenador en cuestión: manejo de grupo y hambre de éxito.

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