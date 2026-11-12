Los números que deja Carrick tras su paso por el Manchester United

La etapa de Michael Carrick al frente del Manchester United llegó a su fin este jueves tras una temporada 2026/27 que estuvo muy lejos de las expectativas. El club de la Premier confirmó el despido del que ha sido su técnico hasta el día de hoy a través de sus redes sociales.

We can confirm Michael Carrick has departed his role as men’s first-team head coach. — Manchester United (@ManUtd) November 12, 2026

Lo que comenzó como una apuesta exitosa de la dirigencia, después de su llegada para reemplazar a Rúben Amorim, terminó convirtiéndose en un ciclo marcado por la irregularidad, los malos resultados y una preocupante caída en el rendimiento colectivo.

De esta manera, su salida concluye un ciclo que tuvo dos caras completamente diferentes. Primero, consiguió recuperar a un equipo que atravesaba una situación complicada y lo llevó hasta la tercera posición de la Premier League. Sin embargo, después de ser ratificado como entrenador principal y firmar un contrato hasta junio de 2028, los resultados comenzaron a deteriorarse.

🚨📊 Top 5 candidates to replace Michael Carrick at Manchester United. pic.twitter.com/y7HwzCjpOK — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 10, 2026

Una primera etapa que ilusionó al Manchester United

Carrick asumió el cargo como entrenador interino en enero de 2026 y rápidamente consiguió modificar el funcionamiento del equipo. Durante sus primeros 17 encuentros, obtuvo 12 victorias, un registro que representó una efectividad del 70,6% y permitió que los Red Devils recuperaran protagonismo en el campeonato inglés.

El United terminó aquella temporada en la tercera posición de la Premier League y consiguió la clasificación directa a la UEFA Champions League. Además, durante ese período llegó a superar al Manchester City en puntos obtenidos desde la llegada del entrenador.

Su propuesta futbolística, basada principalmente en las transiciones rápidas y el aprovechamiento de los espacios, fue uno de los aspectos que explicaron aquella recuperación. El rendimiento convenció a la dirigencia de apostar por su continuidad y el 22 de mayo fue confirmado como entrenador definitivo, con un vínculo hasta 2028.

Los números que marcaron su última temporada

La campaña 2026/27 presentó un escenario completamente diferente. Según los registros de Transfermarkt, Carrick dirigió 15 partidos en todas las competiciones, con un saldo de tres victorias, cinco empates y siete derrotas. Sumó apenas 14 puntos y registró un promedio de 0,93 unidades por encuentro.

La Premier League fue el principal problema: en diez presentaciones, el United solamente consiguió una victoria, además de cinco empates y cuatro derrotas. De esta manera, alcanzó ocho puntos y un promedio de 0,80 por partido, una cifra muy distante de la que había conseguido durante su primera experiencia en el banquillo.

En la Champions League tampoco logró encontrar regularidad: disputó cuatro encuentros, con dos triunfos y dos caídas. A esto se sumó la eliminación en la EFL Cup, donde perdió su único compromiso.

Una defensa vulnerable y tensiones internas

Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27 | Visionhaus/GettyImages

Aún así, los problemas del equipo no se limitaron a los resultados. Durante su última etapa, el Manchester United recibió 30 goles entre todas las competencias, una estadística que expuso las dificultades defensivas que acompañaron al equipo.

Uno de los resultados más contundentes fue la derrota por 3-0 frente al Bournemouth en Old Trafford, que volvió a evidenciar la fragilidad del conjunto inglés y profundizó las críticas sobre el funcionamiento colectivo.

El escenario también estuvo acompañado por versiones de tensiones dentro del vestuario. Las diferencias con algunos referentes, entre ellos el capitán Bruno Fernandes, alimentaron las dudas sobre la relación entre el entrenador y parte del plantel.

Un balance de dos etapas muy diferentes

En total, Carrick dirigió 32 encuentros durante sus dos etapas en el Manchester United, con 15 victorias, cinco empates y 12 derrotas. La diferencia entre su exitoso interinato y su última temporada terminó definiendo su paso por Old Trafford.

De haber conseguido devolver al equipo a la Champions League, pasó a despedirse después de una campaña en la que no logró consolidar una identidad ni mantener la regularidad necesaria para competir.

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