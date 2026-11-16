España pierde su histórico invicto y Luis de la Fuente deja un mensaje que sorprende

La selección de España perdió el invicto y el liderato del Grupo C tras la derrota 2-3 ante la selección de Inglaterra, pero aun así avanzó como segundo del grupo a los cuartos de final de la UEFA Nations League.

Al término del compromiso, habló acerca de lo que representó para su equipo el perder una racha racha de 43 partidos invictos:

"Positivo saco todo. Pone en valor la dificultad que entraña llegar a donde hemos llegado nosotros. Los números de esta selección. No solo los partidos, sino también los títulos. Como sabemos ganar, también sabemos perder. Es verdad que los primeros treinta minutos nos han desbordado. Yo pensaba que en los últimos minutos íbamos a remontar", expresó.

🎙️ "El ambiente que hemos vivido en el Metropolitano ha sido fantástico, genial. Muchas gracias a la afición".



➡️ "El rival ha demostrado el gran equipo que es. Hay que saber ganar y también perder".



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Acerca de sus aplausos a los jugadores, respondió lo siguiente.

"Nosotros somos igual en la victoria y en la derrota. Ya no sabíamos el sabor de la derrota. Se ha querido transmitir en el pasillo que hacemos siempre y en el vestuario el orgullo de ser seleccionador de este equipo. Estamos en cuartos y tenemos todas las posibilidades de nuevo de ganar la Nations

¿Ahora qué pasa? Pues no pasa nada. La pena es que hay que esperar hasta marzo. Pero iremos con todas las ganas de ganar la eliminatoria", mencionó.

🎙️ "Me gustaría estar la semana que viene con ellos para recordarles todo lo que han hecho".



➡️ "Han hecho algo histórico y ahora somos conscientes de la dificultad".



➡️ "Estamos preparados para, en marzo, el próximo reto".



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Ha sido cuestionado sobre si hoy le faltó algo.

"Hoy no ha faltado nada, simplemente un rival que en los primeros treinta minutos ha demostrado qué rival es. ¿No hemos sido nosotros por nuestra culpa o porque el rival no te ha dejado ser? Hoy nos hemos enfrentado a una grandísima selección que lo único que hace es poner en valor todo lo que hemos ganado hasta ahora, porque les hemos ganado dos veces", dijo.

Sobre la suplencia de Pedri, dijo lo siguiente.

"Porque tenemos a Fabián, que tampoco es mal jugador. Pedri es fantástico, pero Fabián también. Entre los dos hay que tomar una posición y la he tomado", apuntó.

🧐 El saludo de Luis de la Fuente con Lamine, Pedri y Fermín



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El gran desempeño de Lamine Yamal.

"Es un privilegio tenerle. No solo a Lamine, tener a todos estos futbolistas tan maravillosos que entienden las condiciones peculiares que se dan. Tratamos a todo el mundo igual, siempre que se considera que tenemos que tener este tipo de actuaciones. No hay ningún privilegio hacia nadie", dijo sobre la joya culé.

"Hay que seguir siendo como somos, con la sensación de familia. El equipo está tremendamente motivado para empezar un nuevo reto", sentenció.

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