Luto en el fútbol español: fallece el jugador del Tenerife, Jesús de Miguel

El mundo del fútbol ha amanecido este martes 3 de noviembre de 2026 con una triste noticia al conocerse el fallecimiento del jugador del Tenerife, Jesús de Miguel, a los 30 años de edad, después de sufrir un choque en el partido ante el Andorra.

El club ha emitido un comunicado a primera hora de la mañana informando del fatal desenlace.

"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. DEP".

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda.



No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente… pic.twitter.com/IbS1dTYP1b — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

Una jugada que acabó en tragedia

De Miguel sufrió una durísima entrada el lunes en el partido que enfrentaba a su equipo ante el Andorra. En los últimos minutos del encuentro, el delantero perseguía un balón suelto y Owono, el guardameta del Andorra, se lanzó a por el esférico chocando contra De Miguel.

El delantero quedó inconsciente sobre el terreno de juego e inmediatamente entraron los servicios médicos para atenderle. Después de unos minutos de asistencia, el jugador fue retirado y trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife.

Acto seguido, el colegiado del encuentro Pérez Herández, comunicó la decisión de suspender lo que quedaba de partido.

Desde el momento en el que se conoció la triste noticia, las muestras de cariño no han dejado de sucederse.

DEP