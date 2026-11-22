El Manchester City recibe al Napoli este martes 24 de noviembre por la quinta fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League. Kevin De Bruyne, ídolo del City durante una década, vuelve a Manchester con la camiseta del Napoli tal como lo hizo en la temporada pasada, aunque esta vez con la urgencia de sumar.

El City llega en un momento delicado. En la Champions marcha bien, séptimo con nueve puntos en cuatro partidos luego de ganarle 3-2 al Leipzig en Alemania. Pero en la Premier League no gana hace cuatro partidos. Tras el empate del último sábado ante Fulham, los hinchas despidieron al equipo con silbidos.

El conjunto italiano, por su parte, volvió a ganar el sábado después de tres partidos. Fue 1-0 al Torino en el Maradona con un remate de Scott McTominay desde afuera del área. En la Serie A es octavo, lejos de la cima, y su situación en la Champions es todavía más complicada: ganó solo uno de sus cuatro partidos y se encuentra en el puesto 27, fuera de los puestos de repechaje.

A continuación, toda la información sobre este gran duelo de Champions League.

Pronóstico SI

El City juega mejor en la Champions que en la Premier, juega de local y con un Haaland que suele aparecer en estos partidos. De todas formas, su defensa muestra fisuras y el Napoli tiene jugadores como De Bruyne, McTominay y Rasmus Højlund capaces de castigarlo. La necesidad de los italianos los obligará a arriesgar, lo que puede dejar espacios.

Se espera un partido abierto, con goles en los dos arcos. La jerarquía local y el momento europeo del City le dan una leve ventaja.

Pronóstico: Manchester City 3-2 Napoli

¿A qué hora se juega el Manchester City vs Napoli?

Ciudad: Mánchester, Inglaterra

Estadio: Etihad Stadium

Fecha: martes 24 de noviembre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: a confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre el Manchester City y el Napoli (últimos cinco partidos)

Manchester City : 3

: 3 Empates : 1

: 1 Napoli: 1

Último partido entre ambos: 18/09/2025 - Manchester City 2-0 Napoli - Champions League 2025/26, Fase de liga, Fecha 1

Triunfo del City en el último duelo entre ambos | NurPhoto/GettyImages

Últimos 5 partidos

Manchester City Nápoli Manchester City 1-1 Fulham 21/11/26 Napoli 1-0 Torino 21/11/26 Nottingham Forest 3-1 Manchester City 07/11/26 Napoli 1-1 Lazio 08/11/26 RB Leipzig 2-3 Manchester City 04/11/26 Porto 4-1 Napoli 04/11/26 Manchester City 0-1 Brighton 31/10/26 Juventus 2-0 Napoli 01/11/26 Manchester City 2 (4) - (3) 2 Brighton 28/10/26 Monza 1-4 Napoli 28/10/26

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Últimas noticias del Manchester City

Maresca puso a Ayyoub Bouaddi junto a Anderson en el mediocampo y dejó en el banco a Enzo Fernández, que volvió tarde de su selección. El entrenador también se mostró molesto por el gol anulado a Haaland en el primer tiempo, cuando el VAR consideró que le había sacado la pelota de las manos al arquero Bernd Leno. Rayan Cherki tuvo minutos en el segundo tiempo y sería titular.

El equipo sigue afectado por el fallo que lo declaró culpable de violar las normas financieras de la Premier League, y la prensa inglesa ya habla de un Maresca en una encrucijada. La Champions aparece como la vía de escape y un triunfo este martes dejaría al City muy cerca de los ocho primeros puestos que dan acceso directo a los octavos de final.

Enzo Maresca | NurPhoto/GettyImages

Posible alineación del Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Dias, O'Reilly; Enzo Fernández, Anderson; Ndiaye, Foden, Cherki; Haaland.

Últimas noticias del Napoli

De Bruyne vuelve a pisar el Etihad, donde ganó seis Premier League y la Champions de 2023. El belga entró desde el banco ante el Torino y podría ser titular en Manchester. Allegri recupera a Leonardo Spinazzola y Pasquale Favasuli. David Neres podría volver a estar disponible para este partido.

Kevin De Bruyne | DeFodi Images/GettyImages

Posible alineación del Napoli (3-5-2): Milinković-Savić; Beukema, Rrahmani, Rafa Marín; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Højlund.