Manchester City vs PSG: previa, predicciones y alineaciones

El Manchester City recibirá al Paris Saint-Germain este miércoles 14 de octubre, por la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27. El conjunto dirigido por Enzo Maresca llega con confianza después de vencer por 0-3 al Liverpool en Anfield, un resultado que reafirmó sus aspiraciones en la Premier League.

El triunfo prolongó el buen momento del conjunto inglés, que también comenzaron su recorrido europeo con una victoria por 0-2 ante el Porto. Ahora, el City buscará aprovechar el respaldo de su afición para sumar otros tres puntos ante el vigente bicampeón del continente.

Por su parte, el conjunto de Luis Enrique llega a Manchester después de superar por 3-1 al Le Mans en la Ligue 1. Aunque el PSG ocupa la quinta posición de la liga francesa, encadena tres victorias consecutivas y pretende trasladar esa dinámica al escenario europeo.

Los parisinos comenzaron la Champions con una contundente victoria por 6-1 ante el Slovan Bratislava, resultado que los colocó entre los equipos mejor posicionados de la primera jornada por su diferencia de goles.

🚨 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟: Manchester City inicia una campaña con 18/18 puntos posibles en la Premier League por 3ra vez en la historia del club tras la temporada 2023/2024 y 2016/2017. pic.twitter.com/VT57oqAPmE — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) October 11, 2026

Pronóstico SI

El factor local inclina la balanza hacia el Manchester City, pero la calidad del PSG hace que el empate también sea un resultado posible; de hecho, otros pronósticos previos al encuentro también apuntan a un triunfo inglés por 2-1. Erling Haaland será el jugador a seguir durante el encuentro por su capacidad goleadora y su importancia en el ataque del City.

Pronóstico: Manchester City 2-1 PSG

¿A qué hora se juega el Manchester City vs PSG?

Ciudad: Manchester, Inglaterra

Manchester, Inglaterra Estadio: Etihad Stadium

Etihad Stadium Fecha: Miércoles 14 de octubre de 2026

Miércoles 14 de octubre de 2026 Hora: 15:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP

15:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Sven Jablonski

Historial de enfrentamientos directos entre el Mancheste City y el PSG (últimos cinco enfrentamientos)

Manchester City: 3

3 Empates: 0

0 PSG: 2

Último partido entre ambos: 22/01/2025 - PSG 4-2 Manchester City - Fase de liga UEFA Champions League

Últimos 5 partidos

Manchester City PSG Liverpool 0-3 Manchester City 11/10/2026 PSG 3-1 Le Mans 10/10/2026 Manchester 5-3 Sunderland 20/09/2026 Marsella 1-2 PSG 20/09/2026 Manchester City 5-0 Norwich 17/09/2026 Brest 0-1 PSG 13/09/2026 Manchester United 0-1 Manchester City 13/09/2026 PSG 6-1 Slovan Bratislava 09/09/2026 Oporto 0-2 Manchester City 08/09/2026 PSG 1-2 Mónaco 04/09/2026

¿Cómo ver el Manchester City vs PSG por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Estados Unidos Paramount+ y DAZN USA México Max México España Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 3

Últimas noticias del Manchester City

El Manchester City afronta el compromiso europeo con buenas sensaciones después de imponerse por 3-0 al Liverpool en Anfield, con goles de Erling Haaland, Jérémy Doku y Rayan Cherki.

Fuera del terreno de juego, el club continúa pendiente del proceso disciplinario por las presuntas infracciones financieras cometidas entre 2009 y 2018. El equipo tiene derecho a apelar y todavía debe resolverse la cuestión de las sanciones. Aunque circulan versiones sobre una posible deducción de 60 puntos, esa penalización no ha sido confirmada oficialmente y tampoco existe una fecha definitiva para su aplicación.

Posible alineación del Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Enzo Fernández; Phil Foden, Rayan Cherki, Antoine Semenyo; Erling Haaland.

FRANCE-PARIS-FOOTBALL-LIGUE 1-PSG VS LE MANS | Xinhua News Agency/GettyImages

Últimas noticias del PSG

El Paris Saint-Germain llega a Manchester después de vencer por 3-1 al Le Mans en la sexta jornada de la Ligue 1. Lucas Beraldo abrió el marcador desde el punto penal, Khvicha Kvaratskhelia puso nuevamente en ventaja al equipo y Maghnes Akliouche sentenció el encuentro.

Una de las principales noticias para Luis Enrique es la vuelta de Ousmane Dembélé y Nuno Mendes a los entrenamientos después de un período de descanso tras sus compromisos internacionales. Ambos futbolistas son piezas importantes del esquema parisino y podrían reaparecer ante el Manchester City. Su presencia en el once inicial dependerá de su evolución y de la decisión final del cuerpo técnico.

Posible alineación del PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Illia Zabarnyi, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia.

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