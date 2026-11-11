Mauricio Pochettino estaría al frente de la selección de Estados Unidos en los compromisos ante Haití

Este miércoles 11 de noviembre los ojos del fútbol se han posado en los Estados Unidos, más precisamente en Mauricio Pochettino. El argentino aparece como el principal candidato a dirigir al Manchester United, aunque, por ahora, no hay nada oficial.





Segùn reportaThe Athletic, independientemente de que "Poch" llegue a concretar un acuerdo con el Manchester United en las próximas horas, dirigirá los dos partidos del USMNT de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-27 frente a Haití.

Mauricio Pochettino is still expected to take charge of the USA's upcoming games against Haiti.



Pochettino is Manchester United’s chosen candidate to replace current head coach Michael Carrick should a change be made.



Full story from @henrybushnell, @PaulTenorio, @AdamCrafton_… — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 11, 2026

Según las fuentes, el desenlace de la novela parece inminente pero la Federación de Fútbol de Estados Unidos no tiene manera de reemplazar a Pochettino con tan poca antelación a los partidos del sábado y el martes ante Haití. Por ese motivo, el entrenador sería quien los dirigiría con todo y la posible contratación.

Estados Unidos disputará una serie de ida y vuelta con Haití en la Liga de Naciones de la Concacaf, que comienza el sábado en Miami. (El partido de Haití como local se trasladó a Estados Unidos debido a problemas de seguridad en su estadio).

El posible reemplazo urgente de Pochettino si sale con destino a Manchester

Previo al encuentro de ida, Pochettino supervisó el entrenamiento del miércoles en el Centro Nacional de Entrenamiento de la Federación de Fútbol de Estados Unidos en Georgia. En las reuniones con el equipo, hasta el miércoles por la mañana, no había abordado la situación del United, según declaró el defensa estadounidense Chris Richards al medio antes mencionado.

Steve Cherundolo podría sustituir a Pochettino de manera interina o en su caso, definitiva | Todd Kirkland/USSF/GettyImages

SI el United logra contratar a Pochettino, pondría a la directiva de la Federación de Fútbol de Estados Unidos en una situación muy difícil.

Steve Cherundolo, seleccionador de la selección masculina sub-23 de Estados Unidos y contratado para dirigir al equipo olímpico de 2028, es una opción natural para el puesto de forma interina, y muchos esperan que dirija la concentración de diciembre. Si Pochettino se marchara esta semana, la Federación de Fútbol de Estados Unidos podría traer de vuelta a Cherundolo que se en la concentración de la selección olímpica sub-23 en San Pedro del Pinatar, España.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL FÚTBOL DE SELECCIONES