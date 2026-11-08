¿Messi podrá conquistar el bicampeonato de la MLS con el Inter Miami?

El Inter Miami sueña en grande. Después de ganar su primera MLS Cup en 2025, el equipo que integra Lionel Messi quiere repetir la hazaña y conseguir un bicampeonato que apenas tres clubes lograron desde la creación de la liga en 1996. Queda mucho torneo todavía para los dirigidos por Cristian González, que van a tener que superar a cuatro candidatos en los playoffs y la gran final.

Las Garzas terminaron segundas en la Conferencia Este con 60 puntos, lejos de los 77 que tuvo el Nashville, ganador del Supporters' Shield y favorito para quedarse con el trofeo. El plantel dirigido por B.J. Callaghan, además, superó el récord de 74 unidades que el Inter había establecido en 2024 y cerró la fase regular con 23 victorias y apenas tres derrotas.

La principal esperanza de los de Florida sigue siendo Messi, que acaba de convertirse en el primer futbolista en ganar dos Botas de Oro consecutivas en la MLS. El argentino hizo 26 goles en 31 partidos y 17 asistencias.

LA Galaxy | ROBYN BECK/GettyImages

Desde la primera edición de la MLS Cup, únicamente tres clubes pudieron ganar el título dos años consecutivos. El DC United inauguró la lista al consagrarse en 1996 y 1997 bajo la conducción de Bruce Arena, quien posteriormente repetiría la hazaña con el LA Galaxy.

El Houston Dynamo hizo lo suyo en 2006 y 2007, con Dominic Kinnear como DT. Por su parte, el LA Galaxy ganó en 2011 y 2012, con David Beckham como figura.

Desde entonces, ningún equipo pudo repetir la conquista y el Inter va a buscar ser el cuarto integrante de este grupo y el primero en conseguirlo en 14 años.

Las figuras que amenazan al Inter Miami

El principal adversario de las Garzas parece ser el Nashville, que hizo una temporada espectacular tanto en ataque como en defensa. Hany Mukhtar y Sam Surridge fueron los líderes ofensivos y el equipo de Tennessee recibió apenas 25 goles en 34 partidos.

Sam Surridge, Cristian Espinoza, Nashville | Tim Austen/GettyImages

La competencia no se limita al líder del Este. El Chicago Fire tiene a Robert Lewandowski y el Orlando City tiene a Antoine Griezmann, dos futbolistas que podrían cruzarse con Messi durante la postemporada... y que lo conocen muy bien.

En la Conferencia Oeste estan los Vancouver Whitecaps de Thomas Müller, el LAFC con Denis Bouanga, el San José Earthquakes con Timo Werner y el LA Galaxy con Marco Reus y Chucky Lozano. Todos buscarán llegar a la final del 18 de diciembre.

El camino de las Garzas

El primer obstáculo para los de Florida va a ser el Columbus Crew, séptimo clasificado del Este y un rival que terminó la fase regular con seis victorias consecutivas. Sumado a eso, el Inter no pudo vencerlo en ninguno de sus dos enfrentamientos de 2026, con un empate 2-2 y una derrota 2-1.

A favor de los campeones, la serie arranca en el Nu Stadium y se disputará al mejor de tres partidos. Si las Garzas consiguen avanzar, se enfrentarán al ganador del cruce entre el New England Revolution y el Philadelphia Union en las semifinales de conferencia.

Una eventual final del Este contra el Nashville sería una dificultad adicional, ya que los del Kily tendrían que jugar como visitantes. Si los dos alcanzan esa instancia, se enfrentarían el 11 o el 12 de diciembre.

Los de Miami tienen con qué ilusionarse porque, además de su capitán, todavía dicen presente algunos futbolistas del campeonato de 2025, como Rodrigo De Paul, Maxi Falcón y Tadeo Allende, y sumó refuerzos como Germán Berterame, David Ayala y Facundo Mura.