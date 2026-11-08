¿Messi se queda en el Inter Miami o vuelve a Argentina? Su futuro está definido

El Inter Miami tiene Lionel Messi para rato. El delantero, que acaba de ganar su segundo Botín de Oro consecutivo en la MLS, tiene contrato con las Garzas hasta finales de 2028 y todo indica que lo va a cumplir a rajatabla. Aunque en las últimas semanas apareció algún que otro rumor sobre un posible regreso a Newell's en 2027, las conversaciones no registran avances y el capitán mantiene su compromiso con los de Florida.

La renovación se anunció oficialmente hace poco más de un año, en octubre de 2025, y garantiza su permanencia en la institución hasta que cumpla 41 años. Desde su llegada en 2023, Messi se convirtió en la figura del equipo y fue uno de los arquitectos de la conquista de la Leagues Cup 2023, el Supporters' Shield 2024 y la MLS Cup 2025.

Su fútbol no muestra ninguna señal de agotamiento. El argentino acaba de terminar la fase regular de la MLS 2026 con 26 goles en 31 partidos y se convirtió en el primer futbolista en ganar el Botín de Oro dos veces consecutivas.

¿Messi puede jugar en Newell's en 2027?

Newells | LUIS ROBAYO/GettyImages

El regreso del campeón del mundo a Rosario es una ilusión que los hinchas de Newell's tienen (y alimentan) desde hace años. En febrero de 2026, Juan Manuel Medina, vicepresidente primero del club, reconoció que trabajaban en un proyecto para incorporar al delantero durante el primer semestre de 2027.

A finales de octubre se habló de un posible préstamo de algunos meses, e incluso se mencionó enero como fecha de llegada. Sin embargo, Fabrizio Romano desmintió la existencia de esas negociaciones y aseguró que la intención del futbolista es cumplir su contrato con el Inter.

Leo Messi ganó la Bota de Oro de MLS 2026 y seguirá en Inter Miami hasta 2028, no hay nada avanzado con Newell’s. 👟✨@DAZNFutbol https://t.co/26nRwTd9Bd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 8, 2026

Ignacio Boero, presidente de la Lepra, descartó que el regreso estuviera próximo a concretarse, pero reconoció que contar con Messi es y será uno de los grandes sueños de la institución.

El otro aspecto que dificulta la operación es el calendario de la liga estadounidense que, en 2027 disputará un campeonato de transición entre febrero y mayo, por lo que una cesión durante el primer semestre implicaría que las Gaarzas perdieran a su estrella en medio una competencia oficial y la Copa de Campeones de la Concacaf.

A esto se suma la situación familiar del argentino. Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, están establecidos en Miami, donde construyeron su vida desde la llegada del futbolista a Estados Unidos.

La dirigencia de las Garzas incluso contempla prolongar su relación con Messi una vez finalizado su contrato. Podría tratarse de una extensión hasta 2030, aunque todavía no existe un acuerdo firmado para las temporadas 2029 y 2030.

Por su parte, Xavier Asensi, presidente de Operaciones de Negocio del club, planteó la posibilidad de que Messi se convierta en accionista de la franquicia cuando termine su carrera profesional.

Por ahora, la prioridad deportiva de Messi está en los playoffs de la MLS. El club de Florida terminó segundo en la Conferencia Este con 60 puntos y se enfrentará al Columbus Crew en la primera ronda, con el objetivo de defender el título de 2025.