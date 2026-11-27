La posibilidad de ver a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo compartiendo equipo por primera vez en sus carreras está más latente que nunca. Carlos Tevez, uno de los pocos futbolistas que tuvo el privilegio de jugar con ambos, prepara su partido de despedida para el próximo 20 de diciembre de 2026 en La Bombonera y ya consiguió la confirmación del gran 10 de la selección argentina.

🤩 Messi y Cristiano, más cerca que nunca de jugar en el mismo equipo



Ambos pueden coincidir en el partido de homenaje a Carlos Tévez



Messi ya ha dado el sí; Cristiano puede ser la guinda



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El deseo de Tevez es enfrentar a un equipo integrado por leyendas de Boca Juniors con otro conformado por figuras del fútbol internacional. De aceptar la invitación, el portugués podría compartir delantera con Messi, una imagen inédita después de casi dos décadas de rivalidad deportiva en las que ambos se repartieron 13 Balones de Oro.

Sin embargo, existe un importante obstáculo: el calendario del Al Nassr. El conjunto saudí tiene previsto disputar las semifinales de la Supercopa de Arabia Saudita precisamente el 20 de diciembre, una circunstancia que podría complicar la presencia de Cristiano en Buenos Aires

Tevez y Ronaldo, el éxito en Old Trafford

Manchester United v Wigan Athletic | Tom Purslow/GettyImages

Carlos Tevez y Cristiano Ronaldo compartieron vestuario en el Manchester United entre 2007 y 2009, durante una de las etapas más exitosas del club bajo la conducción de Sir Alex Ferguson. Junto a Wayne Rooney, conformaron uno de los tridentes ofensivos más temidos del fútbol europeo.

El argentino y el portugués conquistaron seis títulos durante sus dos temporadas como compañeros, entre los que destacan la UEFA Champions League de 2007/08 y dos ediciones consecutivas de la Premier League. Fue precisamente durante ese período cuando Cristiano consiguió el primero de sus cinco Balones de Oro, en 2008.

Sus caminos se separaron a mediados de 2009, cuando Ronaldo fue transferido al Real Madrid y Tevez recaló en el Manchester City.

Tévez y Messi, 10 años en la selección argentina

FBL-WC2010-MATCH52-ARG-MEX | PEDRO UGARTE/GettyImages

A diferencia de lo ocurrido con Cristiano Ronaldo, Tevez nunca compartió equipo con Lionel Messi a nivel de clubes. Su historia como compañeros se desarrolló exclusivamente en la selección argentina, entre 2005 y 2015.

Ambos participaron en los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, además de las ediciones de 2007, 2011 y 2015 de la Copa América. Pese al enorme talento de los dos delanteros, nunca consiguieron levantar un trofeo juntos con la Albiceleste, aunque disputaron dos finales del certamen continental.

Su última etapa como compañeros se produjo bajo la conducción de Gerardo Martino, en 2015. Más de once años después, La Bombonera será el escenario de su reencuentro y, quizás, de una fotografía histórica junto a Cristiano Ronaldo.