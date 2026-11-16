La selección mexicana llegó a Kingston luego una fase de preparación complicada donde empató ante Colombia y Perú y perdió frente a Estados Unidos y Chile. Despué de esos cuatro encuentros, el equipo al mando de Rafael Márquez cayó 3-2 ante Jamaica.

Ahora, los Reggae Boyz buscarán aprovechar su ventaja en la ida de cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-27 para eliminar al combinado azteca.

Todo se decidirá este martes 17 de noviembre a las 22:30 horas (Estados Unidos) y 20:30 horas (México) desde el Gigante de Acero, en Monterrey.

Pronóstico SI Fútbol

Vemos posible que México consigua avanzar de ronda, pero lo hará sobre la hora y con lo mínimo un triunfo por un gol 1-0 o 2-1 y eso sería suficiente para seguir en competencia. Además, no golear podría traer como consecuencia un rival mucho más complicado en la siguiente ronda.

Una derrota o empate significaría la eliminación y el caos para el proceso de Rafael Márquez y el comienzo de una lluvía de criticas, pero vamos por que el histórico defensor obtendrá su primer triunfo como DT.

México 2-1 Jamaica

¿A qué hora se juega el México vs Jamaica?

Ciudad: Guadalupe

Estadio: BBVA

Fecha: martes 17 de noviembre

Hora: 22:30 EE.UU (Este), 20:30 MX

La sede será el BBVA de Monterrey | Jam Media/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre México vs Jamaica (últimos cinco enfrentamientos)

Jamaica: 1

1 Empate : 1

: 1 México: 3

Último partido entre ambos: 14/11/26 - Jamaica 3-2 México - Concacaf Nations League

Últimos 5 partidos

México Jamaica Jamaica 3-2 México Jamaica 3-2 México México 0-2 Chile Honduras 1-1 Jamaica Estados Unidos 3-0 México El Salvador 0-2 Jamaica México 1-1 Perú Honduras 0-1 Jamaica México 1-1 Colombia Jamaica 3-2 Guatemala

¿Cómo ver el México VS Jamaica por Televisión y Streaming online?

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX México Canal 5, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, Claro Sports y ViX Mexico

Últimas noticias de Jamaica

Jamaica tuvo que dividir en dos grupos a sus jugadores.



Unos volaron vía Miami a las 7 am.



Otro grupo, vía Panamá a las 3 pm.

Ambos casos en vuelo comercial.



Sin chárter, sin staff de asistencia, cada uno documentando y cargando su propio equipaje.



Los que salen ahora… pic.twitter.com/BpH0x9p3qi — WARRIOR (@CARLOSLGUERRERO) November 15, 2026

El grupo jamaiquino tuvo que separarse para llegar a suelo mexicano. Esto gracias a que viajaron en vuelos comerciales y que debido a la demanda de la ruta entre ambos países, no todos pudieron ir en el mismo avión.

Los Reagge Boyz tuvieron varias dificultades para llegar a suelo regio, donde enfrentarán al Tri en la vuelta de cuartos de final en la Concacaf Nations League

Algunos de los jugadores se subieron al avión en punto de las 7 de la mañana, hora de Kingston y partieron rumbo a Miami, mientras otros esperaron varias horas más y tuvieron que hacer escala en Panamá para después reunirse todos en Monterrey.

La posible alineación de Jamaica (4-3-3): Jahmali Waite; Joel Latibeaudiere, Richard King, Miguel Freckleton, Ronaldo Webter; Kyle Ming, Karoy Anderson, Courtney Clarke; Ronaldo Cephas, Javon East, Kaheim Dixon.

Últimas noticias de México

Rafael Márquez fue claro al evaluar el desempeño de México. Aunque reconoció que no quedó satisfecho con la actuación, destacó la respuesta de sus dirigidos después de encontrarse con una desventaja de tres goles.

“Quedarnos con lo positivo, que es la reacción, cómo reaccionó el equipo, de los cambios que ayudaron mucho”, señaló.

La posible alineación de México (4-3-3): Raúl Rangel; Rodrigo Huescas, César Montes, Johan Vásquez, Mateo Chávez; Gilberto Mora, Erik Lira, Álvaro Fidalgo; Roberto Alvarado, Armando González, Julián Quiñones.