Michael Carrick, al borde del despido: el Manchester United prepararía su destitución

La noticia estalló el lunes por la noche: según los informes, es muy probable que el Manchester United destituya a Michael Carrick antes de que se reanude la actividad de clubes tras el parón internacional de noviembre.

Según The Athletic, todo apunta a que Carrick dejará su cargo en cuestión de horas o días, a pesar de que el club insiste en que aún no se ha tomado una decisión definitiva.

Tras una serie de derrotas desastrosas, se supo que el United había decidido darle a Carrick un margen de tiempo —hasta el parón internacional— para intentar salvar su puesto. El equipo perdió ante el Chelsea; posteriormente, logró una remontada agónica en la Champions League contra la Roma, seguida de otra remontada aún más espectacular el domingo, que permitió rescatar un empate 4-4 frente al Aston Villa.

Manchester United are expected to relieve Michael Carrick of his duties as head coach.



United have headed into the international break sitting 18th and in the Premier League’s relegation zone following Sunday’s dramatic 4-4 draw with Aston Villa at Old Trafford.



The club… pic.twitter.com/9fx3vz9R43 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 9, 2026

A pesar del enorme esfuerzo por sumar un punto contra el Villa, el United encadena ya ocho partidos sin conocer la victoria en la Premier League y ha caído al 18.º puesto de la tabla. Los Red Devils se encuentran en zona de descenso por primera vez en 40 años (a estas alturas de la temporada, tras al menos nueve jornadas disputadas), justo al llegar al último parón internacional de 2026.

La decisión final sobre el futuro de Carrick recaerá en los propietarios, Sir Jim Ratcliffe y la familia Glazer. No obstante, según TalkSport, se espera que el director ejecutivo del club, Omar Berrada, y el director de fútbol, ​​Jason Wilcox, recomienden su destitución durante la reunión que, al parecer, mantendrán con Ratcliffe este martes.

Carrick cuenta con el apoyo de la afición a pesar de los malos resultados | Zohaib Alam/GettyImages

Ni siquiera el apoyo incondicional de los seguidores del United parece haber ayudado a Carrick a evitar su destitución. Con apenas tres victorias en 15 partidos disputados en todas las competiciones esta temporada, los resultados parecen haber sentenciado, a fin de cuentas, al excentrocampista.

Carrick sería la nueva baja de un United en crisis

Si los informes son ciertos y el United despide a Carrick, este se convertiría en el cuarto entrenador titular del que prescinden los Red Devils desde el comienzo de la década.

Hace exactamente dos años, el United presentó a Ruben Amorim —predecesor de Carrick— como nuevo entrenador del club, tras la destitución de Erik ten Hag.

Carrick asumió el cargo de forma interina en enero, después de que la etapa de Amorim al frente del equipo durara apenas 14 meses. Tras una brillante segunda mitad de la temporada 2025-26 en la Premier League, en la que los Red Devils lograron su regreso a la Liga de Campeones, Carrick pasó a ser entrenador titular. Sin embargo, apenas tres meses después del inicio de su primera temporada como técnico definitivo, parece que Carrick no ha podido escapar al mismo destino que sus predecesores.

Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

Ole Gunnar Solskjær, Ten Hag, Amorim y Carrick no han logrado devolver al United a la cima del fútbol inglés desde el cambio de década. Si finalmente es despedido, Carrick se convertirá en el séptimo entrenador titular de la era posterior a Sir Alex Ferguson que no logra devolver el título de la Premier League a Old Trafford.

De acuerdo con los reportes más recientes, Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, es el principal candidato para reemplazar a Carrick. Eddie Howe y Julian Nagelsmann son otros dos nombres que suenan con fuerza.

Publicado originalmente en SI FC.