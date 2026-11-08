Michael Carrick revela si piensa renunciar al Manchester United tras la crisis del equipo

El Manchester United se encuentra en una posición bastante comprometida. Después de 10 jornadas de la Premier League, los Red Devils se encuentran en el puesto 18 de la tabla, con solamente ocho puntos, producto de cinco empates, cuatro derrotas y solamente un triunfo.

Este fin de semana, el cuadro dirigido por Michael Carrick vino de atrás para conseguir un empate épico en el tiempo agregado ante el Aston Villa. Los Diablos Rojos perdían por 2-4 en el minuto 90, pero lograron rescatar un punto gracias a goles tardíos de Joshua Zirkzee y Patrick Dorgu.

La continuidad de Carrick al frente del cuadro de Manchester no está garantizada. Los resultados no han acompañado al técnico inglés esta temporada y la directiva podría tomar una decisión aprovechando el parón por la Fecha FIFA de noviembre.

El futuro de Carrick en el Man Utd está en duda | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Entrevistado por Sky Sports al final del encuentro ante el Aston Villa, Carrick habló sobre su futuro en la institución y dejó en claro que no tiene pensado renunciar.

Estamos en noviembre. No me gusta la situación en la que nos encontramos ni los resultados que hemos obtenido, pero sin duda podemos hacer algo al respecto Michael Carrick

Cuando el reportero le cuestionó directamente si renunciará, Carrick contestó "eso no va a pasar".

No es una buena situación. No hemos ganado suficientes partidos. Espero que sigamos avanzando y continuemos trabajando en los aspectos en los que hemos estado trabajando Carrick

"That's not going to happen" 🗣️



Michael Carrick responds to the notion that he could resign as Manchester United head coach 🔴 pic.twitter.com/q1fBKSXL7l — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 8, 2026

Carrick sobre el empate del Man Utd ante el Aston Villa: "Fuimos el mejor equipo"

En la misma entrevista, el técnico de los Red Devils ofreció sus conclusiones sobre el emapte ante el Aston Villa. Carrick consideró que su escuadra fue "con diferencia el mejor equipo".

Me decepciona no haber ganado. Considero que fuimos superiores durante gran parte del encuentro. Nos complicamos la vida nosotros mismos al encajar los goles que encajamos Carrick

Después de la Fecha FIFA, el Manchester United visitará al Liverpool en Anfield. El duelo está programado para jugarse el domingo 22 de noviembre.