La posibilidad de volver a jugar con la selección brasileña sigue presente en los planes de Neymar. Durante su participación en la Kings League, el atacante del Santos fue consultado sobre un eventual regreso al combinado nacional y, sin confirmar que esté entre sus próximos objetivos, reconoció que todavía conserva la ilusión de representar nuevamente a su país.

Neymar no descarta volver a jugar con Brasil

El lunes, durante una transmisión en directo del encuentro entre el Fúria y el Funkbol, dos de los equipos que compiten en el torneo de fútbol 7, el futbolista de 34 años estuvo acompañado por sus compañeros del Santos, Philippe Coutinho y Arthur, además de Cris Guedes, presidente del Fúria y amigo personal del brasileño.

En medio de la charla, Guedes aprovechó la presencia del delantero para bromear sobre un eventual regreso a la selección. Primero mencionó la posibilidad de que volviera a vestir la camiseta amarilla y después hizo referencia a las próximas competiciones internacionales.

Tapandose los ojos Neymar anotó el penal del presi en la Kings League.🤩⚽️🔥



(Vía @kingsleague_br/ig) pic.twitter.com/o95bzrXK4l — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) November 17, 2026

Neymar respondió con humor y evitó comprometerse: "Me queda bien el blanco. De amarillo también me quedaba bien, pero déjenme tranquilo", expresó entre risas. Sin embargo, cuando su amigo insistió con la posibilidad de volver a representar a Brasil, el futbolista dejó una frase que no pasó inadvertida: "Soñar no cuesta nada. Yo también sueño".

Su futuro y el objetivo de mantenerse hasta 2030

Durante la conversación, el delantero también se refirió a sus planes profesionales y aseguró que pretende continuar jugando al fútbol hasta el próximo Mundial, que se disputará en 2030. La respuesta abre la posibilidad de que intente mantenerse en actividad durante los próximos años, aunque no implica que tenga asegurado un lugar en futuras convocatorias.

Por su parte, Cris Guedes consideró que Neymar podría tener una nueva oportunidad con la Canarinha. Incluso destacó que, desde su etapa en el Paris Saint-Germain, el atacante no había conseguido disputar tantos encuentros en una temporada y se mostró ilusionado con su presente.

La última aparición de Neymar con Brasil

Neymar reconoció que todavía sueña con vestir la camiseta de su país | Jean Catuffe/GettyImages

La última participación del delantero con la selección se produjo durante el Mundial de 2026, en la eliminación frente a Noruega por los octavos de final. En aquel encuentro, ingresó desde el banco de suplentes, disputó 23 minutos y convirtió un gol de penal.

Tras la derrota, Neymar había dado por terminado su ciclo internacional y, semanas después, confirmó su decisión: "Mi momento en la selección brasileña creo que ya pasó". Sin embargo, sus recientes declaraciones volvieron a despertar interrogantes sobre su futuro.

Aunque no anunció que haya cambiado de opinión ni confirmó su intención de regresar, reconoció que todavía sueña con una nueva oportunidad. Así, la posibilidad de volver a vestir la camiseta de Brasil permanece como una incógnita.