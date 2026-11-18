Lionel Messi se retiró de la selección argentina a inicios de octubre en un partido amistoso ante Benín. La partida de Leo dejó un vacío muy difícil de llenar en el equipo albiceleste y un ambiente de incertidumbre. Sin embargo, en la Fecha FIFA de noviembre se ha encendido una luz para los aficionados: Nico Paz podría ser el sucesor de 'La Pulga'.

El futbolista del Como ha tenido una temporada increíble en la Serie A, y en los duelos ante Uruguay y Costa Rica demostró que tiene la calidad y la personalidad para ser un jugador diferencial para Argentina.

Estas son las cinco razones por las que Nico Paz podría convertirse en el próximo lider de la Albiceleste.

5. Hay una vacante abierta

Nico Paz busca quedarse con un lugar en el XI de Argentina | Hernan Cortez/GettyImages

Argentina se acaba de quedar sin el mejor futbolista de su historia. Messi lideró a la Albiceleste durante los últimos 21 años y ganó cuatro títulos, incluyendo una Copa del Mundo. Tras su retiro, existe incertidumbre, pero también se abre una oportunidad para quien la pueda aprovechar. Durante más de dos décadas, la mayor parte de la creatividad argentina pasó por los botines de Messi. Sin él en la plantilla, el equipo tendrá que redistribuir esas responsabilidades. Y Nico Paz aparece como uno de los principales candidatos para asumirlas.

4. Conexión con una nueva generación

Argentina cuenta con una generación de jugadores que ilusiona de cara al futuro | JUAN MABROMATA/GettyImages

Argentina puede seguir soñando en grande a pesar del retiro de Lionel Messi. La Albiceleste cuenta con una nueva generación que ilusiona y Nico Paz apunta a ser un engrane que encaja perfectamente en esa maquinaria. El jugador del Como, por sus características, puede complementarse con Julián Álvarez, Enzo Fernández y otros futbolistas que protagonizarán el nuevo ciclo. Esto quedó claro en la jugada del primer gol frente a Costa Rica: Paz apareció para definir de manera perfecta después de una gran jugada colectiva.

3. Su progreso en Europa

Nico Paz está en el club ideal para desarrollarse como profesional | Marco Luzzani/GettyImages

El futuro es brillante para Nico Paz. El mediocampista formado en las inferiores del Real Madrid ha crecido enormidades desde que fichó con el Como 1907 en julio de 2024. Bajo el mando de Cesc Fábregas, el jugador argentino ha tenido la continuidad necesaria para seguir progresando como profesional, algo que no habría conseguido en Madrid. Paz se ha convertido en un jugador clave para el equipo italiano que está en quinto lugar de la Serie A y cuarto en la fase de liga de la Champions League. En la temporada actual suma seis goles y ocho asistencias en 14 encuentros.

2. Un juvenil al que no le pesa la camiseta

¿NIco Paz será el heredero de Messi en Argentina? | Hernan Cortez/GettyImages

No es normal que un jugador de 22 años juegue de la manera en que lo hace Nico Paz. El medio nacido en Santa Cruz de Tenerife apenas inicia su carrera y parece tener el temple de un veterano. A pesar de su juventud, asume responsabilidad desde el inicio. Ante Costa Rica apareció como protagonista desde el comienzo y buscó intervenir en las acciones decisivas. Abrió el marcador al minuto ocho. ¿Podrá mantener esa influencia frente a rivales más exigentes?

1. Su capacidad de creación y definición

Nico Paz firmó un doblete ante Costa RIca | Marcos Brindicci/GettyImages

Nico Paz se caracteriza por su capacidad de crear juego, pero también también se destaca por su definición. Ante Costa Rica marcó un doblete con tintes de Messi: en su primera anotación llegó de atrás, como mediapunta, y sacó un disparo potente y colocado desde el borde del área; su segundo gol cayó tras arrastrar el balón varios metros, evadir hasta cuatro defensas, y definir cruzado cuando nadie esperaba el remate. En 16 partidos con la Albiceleste suma seis anotaciones.