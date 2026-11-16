Nike reemplazará a Adidas en la UEFA Champions League: ¿qué hay detrás de un cambio histórico?

La Champions League iniciará una nueva etapa a partir de la temporada 2027/2028. Nike asumirá la fabricación de su pelota oficial y pondrá fin a la sociedad que Adidas mantenía con la UEFA desde 2001.

El acuerdo fue anunciado este lunes por la UC3, la empresa conjunta de la federación y los Clubes Europeos de Fútbol.

Un acuerdo que cambiará el mapa comercial de la UEFA

El contrato tendrá una duración de cuatro temporadas, hasta el final del curso 2030/2031, y no estará limitado a la máxima competencia continental. Según informó la UEFA a través de UC3, Nike también suministrará las pelotas oficiales de la Europa League, la Conference League, la Supercopa de Europa, la Youth League y la Champions League de fútbol sala.

De esta manera, por primera vez los tres principales torneos masculinos de clubes de la UEFA compartirán un mismo proveedor. La decisión llegó después de un proceso de licitación iniciado en marzo de 2026 y gestionado junto a Relevent Football Partners, agencia encargada de comercializar los derechos de los torneos europeos.

🚨 NIKE TOMA EL RELEVO DE ADIDAS EN LA CHAMPIONS



⚽ Nike suministrará los balones de la Champions, la Europa League y la Conference a partir de la temporada 2027/28



👀 Un cambio que pondrá fin a la etapa de Adidas como proveedor de la Champions, iniciada en 2001 pic.twitter.com/iCHT9hMYho — Post United (@postunited) November 16, 2026

De acuerdo con información publicada por The Athletic, Nike pagaría alrededor de 45 millones de dólares anuales por los derechos, una cifra que representaría aproximadamente el doble de los ingresos que generaba el acuerdo anterior.

La marca estadounidense habría superado la competencia de Adidas y Puma, que también estaban interesadas en quedarse con el contrato.

El final de una imagen histórica en la Champions

La llegada de Nike supondrá el cierre de una etapa que comenzó en 2001, cuando Adidas introdujo el emblemático diseño de estrellas que terminó convirtiéndose en uno de los símbolos visuales de la competencia. Su última aparición oficial estaría prevista para la final de junio de 2027, que se disputará en Madrid.

Uno de los interrogantes estará relacionado con el aspecto de la nueva pelota. El tradicional diseño de estrellas está asociado a la identidad visual de Adidas, por lo que Nike deberá desarrollar una propuesta propia para su estreno.

Por el momento, UC3 confirmó que los detalles y las características de los nuevos modelos se darán a conocer más adelante.

El regreso de Nike a la máxima competencia europea

Para la compañía estadounidense, el acuerdo también representará un regreso importante. Nike ya había tenido presencia en la Champions League como fabricante de pelotas entre 1998 y 2001, antes de que Adidas se quedara con los derechos.

Nike será el nuevo proveedor de la pelota oficial de la Champions League desde la temporada 2027/2028 | NurPhoto/GettyImages

Según explicó Camilo Andrade, vicepresidente y director general de Nike Football, la empresa buscará combinar innovación y rendimiento con el respeto por la tradición de los torneos. "El fútbol es el deporte rey del mundo, y el balón es su eje central, el elemento que todos los jugadores, en todas las competiciones, tienen en común. Este es un compromiso a largo plazo para Nike", expresó.

El movimiento también se suma a otros avances de Nike en el mercado internacional, como el acuerdo para vestir a la selección alemana desde 2027, poniendo fin a más de siete décadas de relación con Adidas.

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