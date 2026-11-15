“Nosotros mismos nos hacemos el daño”: Rafa Márquez tras la caída 3-2 de México ante Jamaica en la Nations League

Contra todo pronóstico, la selección mexicana se llevó una derrota en los cuartos de Ida de la CONCACAF Nations League. En el Estadio Nacional de Kingston, Jamaica se impuso 3-2 al Tricolor, aunque en algún momento la pizarra llegó a estar 3-0. Un desafortunado autogol de Jesús Gallardo, más las dianas de Renaldo Cephas y Richard King dieron el triunfo a los locales, aunque Gilberto Mora y Julián Quiñones pudieron descontar para hacer menos pesada la losa.

¡México hace el ridículo en Jamaica, por lo que buscará la remontada en Monterrey! 🇲🇽 ❌



🔴 El Tricolor evitó el "papelón" en Jamaica, pero cayó en la ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League. En 10 minutos pasó de un 3-0 a un 3-2 que los dejó con vida para… pic.twitter.com/Z2RLxXl0gB — Universal Deportes (@UnivDeportes) November 15, 2026

En el encuentro hubo aspectos que fueron muy debatidos. El error del arquero Raúl Rangel, que no hizo a tiempo el saque de portería regalando el tiro de esquina donde cayó el primer tanto, la mala marca de Israel Reyes y César Montes en el segundo gol, así como el penal cometido por Gallardo, aun cuando se trató prácticamente de la misma línea de defensores que acudieron al Mundial 2026.



Tras ver esto, el técnico Rafael Márquez aceptó que los errores de concentración en la cancha los han llevado a no sacar los resultados esperados, además destacó el carácter de Morita. Asimismo, se mostró confiado de remontar la llave el próximo martes 17 de noviembre en el Estadio BBVA.



“Esas desatenciones generan desconfianza. En el transcurso del partido la cancha no fue la mejor para desenvolvernos en el estilo de juego que queremos. Esas desatenciones son las que tenemos que mejorar. Hay que puntualizar y tratar de mejorar eso porque nosotros mismos nos hacemos el daño. Es importante que lo sepamos y que eso es fácil de corregir”, lanzó El Káiser.

RAFA MÁRQUEZ ELOGIÓ A GIL MORA TRAS EL JAMAICA VS MÉXICO 💪



El DT de la Selección Mexicana destacó la reacción de sus pupilos ante los Reggae Boyz y comentó que Mora, quien hizo un gol, firmó "un gran partido".



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“Al final debemos hacernos conscientes porque ya no es la primera vez. Es casi la misma línea defensiva que participó en el Mundial y estuvo extraordinaria, sabiendo que los contextos no son iguales, pero sí hay que exigirnos a intentar no volver a cometer ese tipo de errores que nos están costando ir abajo en el marcador”, añadió.



En el primer tiempo, se generó muy poco al frente, algo que provocó preocupación en el michoacano, al cual se le cuestionó mucho por haber llevado a Armando León, quien finalmente ni siquiera tuvo participación porque fue mandado a las gradas. Sobre el tema, el estratega dijo que en el primer tiempo tuvieron llegadas importantes que pudieron haber cambiado el rumbo del duelo.



“Por momentos es cuando el equipo funciona, encontramos ciertas situaciones de gol, no dejamos de tener la posición, sí es verdad que nos equivocamos en ciertas fases, sobre todo por el lado izquierdo, no estuvimos demasiado finos. Hay cosas muy importantes (a mejorar), la primera es la contundencia, si metemos esas dos ocasiones que tuvimos mano a mano, quizás ahí se acaba el partido y no le damos confianza al rival en una desatención que es la otra parte que hay que mejorar”, culminó el ex del Barcelona de España.