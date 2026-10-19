Pachuca vs Cruz Azul: previa, predicciones y alineaciones

Hay jornada doble en el Apertura 2026. Este martes y miércoles se llevarán a cabo los encuentros de la Jornada 13. Uno de los juegos será la visita de Cruz Azul al Pachuca en el Estadio Hidalgo.



Apenas este fin de semana, los Tuzos se llevaron la derrota 2-1 frente al Monterrey, aun cuando el venezolano Salomón Rondón anotó demostrando que sigue encendido. Esto los dejó en el catorceavo peldaño de la clasificación con 13 unidades, aún con vida a falta de cinco jornadas, pero si no se ponen las pilas podrían quedar eliminados próximamente. Asimismo, el cuadro hidalguense no contará con el defensa paraguayo Sergio Barreto, ya que recibió su quinta amarilla del semestre y ahora tendrá que cumplir con un juego de suspensión. Por otro lado, recupera al lateral Francisco Venegas tras cumplir su juego de castigo.



Con respecto a La Máquina Celeste, se dio un verdadero festín porque exhibió 5-0 a Bravos de Juárez en el Estadio Banorte. Andrés Montaño, Charly Rodríguez, Omar Campos, el argentino Agustín Palavecino y el debutante Rogelio González celebraron el gol para poner al equipo en el quinto sitio de la tabla con 20 puntos.

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Pronóstico SI

Pachuca lleva tres partidos seguidos sin perder en casa, sin embargo, sus resultados fueron contra equipos que están estancados como Chivas, Xolos y Necaxa, por lo que no sería un buen parámetro. Si bien Cruz Azul volvió al camino del triunfo luego de cinco tres juegos de liga sin hacerlo, tiene mucha mejor dinámica y una idea colectiva de cómo hacer daño. Al final, todo apunta a que los cementeros podrían salir victoriosos en la Bella Airosa.



Pronóstico: Pachuca 2-3 Cruz Azul

Historial de sus últimos cinco enfrentamientos

El último encuentro entre los dos se llevó a cabo el 4 de abril, con Cruz Azul perdiendo 1-2 frente gracias a un doblete del brasileño Robert Kenedy, pese al tanto del nigeriano Cristian Ebere.



Pachuca: 2

Empates: 0

Cruz Azul: 3

¿A qué hora se juega el Pachuca vs Cruz Azul?

Ciudad: Pachuca, Hidalgo

Estadio: Hidalgo

Fecha: miércoles, 21 de octubre

Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)

Últimos 5 partidos

Pachuca Cruz Azul Monterrey 2-1 Pachuca Cruz Azul 5-0 Juárez Pachuca 3-3 Necaxa Pumas 3-3 Cruz Azul Santos Laguna 1-0 Pachuca Cruz Azul 3-3 Toluca Pachuca 2-2 Xolos Monterrey 1-0 Cruz Azul Atlante 0-3 Pachuca Inter Miami 2-0 Cruz Azul

¿Cómo ver el Pachuca vs Cruz Azul?

País Canal TV/Streaming Online Estados Unidos ViX México FOX One, FOX+

Últimas noticias del Pachuca

Tras la última derrota, el técnico Benjamín Mora reconoció que el equipo debía hacer un análisis de su desempeño. Al mismo tiempo, aplaudió el buen momento que atraviesa Salomón Rondón.



“Sí, el torneo en general ha sido apretado, de altas y bajas, con equipos que entran y salen. Apenas Monterrey alcanzó a meterse después de un inicio de torneo bastante competitivo. En general, hay equipos que están jugando mejor, otros que están luchando más y algunos que, en esta recta final, están encontrando mejores cosas. Nosotros, con tres puntos, nos colocábamos en el octavo lugar por diferencia de goles. No fue así. Sabíamos que iba a ser difícil venir aquí a Monterrey, como siempre lo es, pero al final tenemos que hacer un balance frío y con mucho análisis de lo que somos, de lo que podemos hacer y de lo que nos ha alcanzado”, declaró El Malayo.



"Soy muy afortunado por tener a Rondón dentro del equipo que dirijo. Más allá de que sumemos puntos o no, sigue siendo un artillero muy importante para este equipo. Realmente creo que es un premio al esfuerzo, porque es un profesional en toda la extensión de la palabra. Lo admiro mucho como jugador y como persona, sobre todo porque ha ayudado al equipo y a sus compañeros. Creo que va por el camino correcto para poder llevarse el campeonato de goleo”, finalizó.

Salomón Rondón | Jam Media/GettyImages

La posible alineación de Pachuca (4-2-3-1): Carlos Moreno (C); Mauricio Isaís, Eduardo Bauermann, Carlos Sánchez, Francisco Venegas; Oussama Idrissi, Alan Bautista, Christian Rivera, Nicolás Vallejo; Rodolfo Pizarro, Salomón Rondón.

Últimas noticias de Cruz Azul

Tras la goleada conseguida la jornada anterior, el técnico Joel Huiqui lanzó una advertencia a todos sus rivales al decirles que el campeón está de vuelta.



“Gracias al trabajo de todo el equipo, lo que hemos intentado hacer es, entre las semanas, darle esta competencia interna. Pero recalcar la disposición de los que no entraron, eso para mí es maravilloso. Yo les agradezco mucho porque inmediatamente los que no jugaron o los que entraron de cambio tuvieron siempre la disposición de lo que jugaban”, comentó el timonel.



“Eso te va generando un ambiente muy positivo. Hoy lo mencionaba en el vestidor, que los equipos grandes se van armando desde su base, desde la gente que no juega y cuando entra de cambio, cuando entra de inicio, intenta hacer lo mejor. El equipo está comprometido, el campeón está de regreso y estamos listos. Hoy el equipo defendió bien, el cero atrás es clave para poder controlar el partido y sobre todo para ganar mucho”, finalizó.

Cruz Azul | Hector Vivas/GettyImages

La posible alineación de Cruz Azul (5-3-2): Andrés Gudiño; Alan Mozo, Amaury García, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Campos; Agustín Palavecino, Erik Lira (C), Charly Rodríguez; Nico Ibáñez, Andrés Montaño.