Playoffs de la MLS 2026: cuándo empiezan, formato, equipos clasificados y fecha de la final

En la Major League Soccer, los playoffs todavía no han comenzado. Hasta el 7 de noviembre será el Decision Day (última jornada de la temporada).

Cada equipo debe disputar 34 partidos durante la temporada regular, por lo tanto, los clubes deben disputar entre cuatro y seis jornadas más (hay quienes tienen partidos pendientes) para concluir su participación previo a los playoffs.

Los mejores ocho clasificados de la Conferencia Este y Conferencia Oeste se batirán por el título de su respectiva conferencia y posteriormente se enfrentarán en la gran final en diciembre.

Equipos clasificados

The reigning champs are post-season bound! 💪@InterMiamiCF punch their ticket to the Audi MLS Cup Playoffs! 🎟️ pic.twitter.com/JQHAdYHjXZ — Major League Soccer (@MLS) October 15, 2026

Conferencia Este: El Nashville, el Inter Miami, el New England ***

Welcome to the postseason, Dallas. 💪@FCDallas seal their spot in the Audi MLS Cup Playoffs! pic.twitter.com/ONiwr88ilG — Major League Soccer (@MLS) October 15, 2026

Conferencia Oeste: el Vancouver Whitecaps, el St. Louis City, el FC Dallas ***

Formato

Repechaje: Partido único de eliminación directa.

Primera Ronda: Al mejor de 3 partidos; sin empate (si terminan igualados, se define por penales directamente sin tiempo extra).

Fases siguientes (Semifinales y Finales de Conferencia, y MLS Cup): Partido único de eliminación directa con prórroga y penales en caso de empate.

Fechas

Partidos de Repechaje (Wild Card): 18 de noviembre de 2026 (enfrentamientos a partido único entre los puestos 8 y 9 de cada conferencia).

Primera Ronda (Serie al mejor de 3): del 20 de noviembre al 2 de diciembre de 2026 (juegan del 1.º al 7.º lugar de cada conferencia más los ganadores del repechaje).

Cuartos de final de conferencia: del 20 de noviembre al 2 de diciembre de 2026 (según calendario general ajustado) / Semifinales de conferencia el 5 y 6 de diciembre de 2026.

Finales de conferencia: 11 y 12 de diciembre de 2026.

MLS Cup 2026: 18 de diciembre de 2026.

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