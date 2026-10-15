Playoffs de la MLS 2026: cuándo empiezan, formato, equipos clasificados y fecha de la final
En la Major League Soccer, los playoffs todavía no han comenzado. Hasta el 7 de noviembre será el Decision Day (última jornada de la temporada).
Cada equipo debe disputar 34 partidos durante la temporada regular, por lo tanto, los clubes deben disputar entre cuatro y seis jornadas más (hay quienes tienen partidos pendientes) para concluir su participación previo a los playoffs.
Los mejores ocho clasificados de la Conferencia Este y Conferencia Oeste se batirán por el título de su respectiva conferencia y posteriormente se enfrentarán en la gran final en diciembre.
Equipos clasificados
- Conferencia Este: El Nashville, el Inter Miami, el New England ***
- Conferencia Oeste: el Vancouver Whitecaps, el St. Louis City, el FC Dallas ***
Formato
- Repechaje: Partido único de eliminación directa.
- Primera Ronda: Al mejor de 3 partidos; sin empate (si terminan igualados, se define por penales directamente sin tiempo extra).
- Fases siguientes (Semifinales y Finales de Conferencia, y MLS Cup): Partido único de eliminación directa con prórroga y penales en caso de empate.
Fechas
- Partidos de Repechaje (Wild Card): 18 de noviembre de 2026 (enfrentamientos a partido único entre los puestos 8 y 9 de cada conferencia).
- Primera Ronda (Serie al mejor de 3): del 20 de noviembre al 2 de diciembre de 2026 (juegan del 1.º al 7.º lugar de cada conferencia más los ganadores del repechaje).
- Cuartos de final de conferencia: del 20 de noviembre al 2 de diciembre de 2026 (según calendario general ajustado) / Semifinales de conferencia el 5 y 6 de diciembre de 2026.
- Finales de conferencia: 11 y 12 de diciembre de 2026.
- MLS Cup 2026: 18 de diciembre de 2026.
MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27
Benjamín Guerra es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Tiene una trayectoria de más de una década colaborando en los medios de comunicación tradicionales y digitales en el sector regional, nacional e internacional como escritor deportivo especializado en fútbol.