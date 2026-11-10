Pochettino, en la órbita del Manchester United: ¿cuánto deberán pagar por su salida de Estados Unidos?

El futuro de Mauricio Pochettino podría dar un giro inesperado antes de lo previsto. Aunque el entrenador tiene un proyecto a largo plazo al frente de la selección de Estados Unidos, su nombre comenzó a ganar fuerza como una de las alternativas para ocupar el banco del Manchester United.

Sin embargo, su contratación no sería sencilla desde lo económico: el club inglés tendría que desembolsar alrededor de 10 millones de dólares para conseguir su desvinculación.

Una alternativa para el complicado presente del United

El interés surge en un momento especialmente delicado para el conjunto inglés. La institución atraviesa un comienzo de temporada muy complicado en la Premier League, con resultados que encendieron las alarmas y dejaron al equipo en los puestos de descenso. El rendimiento deportivo provocó cuestionamientos internos y aceleró las evaluaciones sobre la continuidad de Michael Carrick.

🚨💣 Manchester United consider Michael Carrick position at serious risk after two internal meetings taking place today.



Review still ongoing waiting on final decision but Carrick’s job has never been so much under threat, as @JamieJackson___ called.



Internal talks continue… pic.twitter.com/0Dbwb0EsfW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 9, 2026

En ese escenario, analiza alternativas para intentar revertir la situación. Pochettino aparece como un candidato con experiencia en el fútbol inglés, donde dirigió al Tottenham y al Chelsea, además de haber pasado por clubes como el Paris Saint-Germain y el Southampton.

Según Sky Sports News, el argentino estaría dispuesto a escuchar una propuesta del United si el club se comunicara con él.

Una cláusula millonaria para liberar a Pochettino

El contrato del técnico con la Federación de Fútbol de Estados Unidos contempla una cláusula de rescisión cercana a los 8,9 millones de euros. Ese sería el monto necesario para que una institución interesada pueda interrumpir su vínculo antes de la finalización del acuerdo.

La cifra cobra especial relevancia porque Pochettino renovó recientemente su contrato con el combinado estadounidense, con el objetivo de continuar al frente del seleccionado hasta el Mundial de 2030. Pese a esa apuesta por un proceso de varios años, el acuerdo contempla una salida anticipada en caso de que aparezca una oportunidad importante en el fútbol de clubes.

De esta manera, el Manchester United ya tendría una referencia concreta sobre el costo de una eventual operación. No obstante, los 10 millones de dólares corresponden exclusivamente a la liberación del entrenador y no representan el gasto total que demandaría su incorporación.

El cuerpo técnico también encarece la operación

Otro aspecto que deberá contemplar la dirigencia de los Red Devils es la situación contractual de los colaboradores que acompañan habitualmente al argentino. Entre ellos se encuentra Jesús Pérez, uno de sus asistentes de mayor confianza y parte fundamental de su equipo de trabajo.

United States v Chile - International Friendly | Robin Alam/ISI Photos/GettyImages

Sus contratos no están incluidos dentro de la cláusula individual de Pochettino, por lo que el United tendría que negociar acuerdos adicionales para conseguir que todo el cuerpo técnico pueda abandonar la selección estadounidense. Esto supondría varios millones de euros extra y elevaría el presupuesto necesario para concretar la operación.

Por lo tanto, la cifra inicial de 8,9 millones funcionaría como el punto de partida de una negociación que podría resultar considerablemente más costosa. La intención de contar con el entrenador y sus colaboradores obligaría al conjunto inglés a evaluar diferentes aspectos económicos antes de avanzar.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE