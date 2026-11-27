¿Por qué Amaury García no estará ni en la banca para el León vs Cruz Azul?
En punto de las 21:10 hrs, tiempo de México, los Esmeraldas de León recibirán la visita de la Máquina Celeste de la Cruz Azul, para el partido correspondiente a la ida por los cuartos de final del torneo de Apertura 2026.
A horas de que arranque este compromiso, el estratega de la escuadra cementera, Joel Huiqui, ha recibido una mala noticia: Amaury García no va ni a la banca, debido a molestias musculares que el cuerpo médico prefiere afrontar con cautela, para evitar que pase a mayores.
Así lo informó Gerardo González desde esta misma tarde, a través de su cuenta de X (Twitter):
La posible alineación del Cruz Azul para los cuartos de final de ida ante el León
PO: Kevin Mier - El portero colombiano tuvo descanso en la última jornada, pero se espera que sea el titular en la Liguilla.
LD: Jeremy Márquez - Es un jugador dinámico que destaca por su movilidad, recorrido y capacidad para recuperar balones.
DFC: Willer Ditta - El central colombiano tiene velocidad, agresividad en los duelos individuales y capacidad para anticipar a los delanteros.
DFC: Gonzalo Piovi - El central argentino es uno de los inamovibles del equipo y es un elemento que aporta seguridad en la zona baja.
LI: Omar Campos - Es un lateral izquierdo veloz y potente que destaca por sus incorporaciones, conducción, desborde y capacidad para recorrer toda la banda.
MC: Agustín Palavecino – El argentino es un volante mixto que tiene buena visión de campo, conducción, distribución y golpeo de media y larga distancia.
MC: Érik Lira - El capitán celeste es un pivote de recuperación, tácticamente disciplinado y es fundamental para el equilibrio del equipo.
MD: José Paradela - El interior ofensivo y mediapunta destaca por su técnica individual, conducción, cambio de ritmo y creatividad.
MCO: Carlos Rodríguez – El mediocampista mexicano que destaca por su técnica individual, visión de juego y precisión en los pases.
MI: Carlos Rotondi - El plurifuncional extremo argentino tiene cono su principal virtud la profundidad ofensiva.
DC: Nicolás Ibáñez - El delantero argentino suele ser el delantero estelar de Joel Huiqui gracias a su olfato goleador.
Así se vería la formación de Cruz Azul (4-2-3-1)
- Portero: Kevin Mier.
- Defensas: Jeremy Márquez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Campos.
- Mediocampistas: Agustín Palavecino, Érik Lira; José Paradela, Carlos Rodríguez, Carlos Rotondi.
- Delantero: Nicolàs Ibáñez.
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Jaime Garza es redactor y editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol. Cuenta con más de 10 años de experiencia llevando la pasión por el fútbol a las letras. Oriundo de Monterrey, Nuevo León, comenzó escribiendo para blogs independientes, sobre equipos locales, principalmente. Actualmente cubre importantes partidos de la Liga MX, la MLS, LaLiga, la Premier League, fútbol internacional y notas de carácter informativo. Además, es autor de más de 15 libros, entre las que destacan obras de corte futbolero y novelas de tinte dramático. “La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda”.Follow JaimeGarza94