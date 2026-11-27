En punto de las 21:10 hrs, tiempo de México, los Esmeraldas de León recibirán la visita de la Máquina Celeste de la Cruz Azul, para el partido correspondiente a la ida por los cuartos de final del torneo de Apertura 2026.

A horas de que arranque este compromiso, el estratega de la escuadra cementera, Joel Huiqui, ha recibido una mala noticia: Amaury García no va ni a la banca, debido a molestias musculares que el cuerpo médico prefiere afrontar con cautela, para evitar que pase a mayores.

Así lo informó Gerardo González desde esta misma tarde, a través de su cuenta de X (Twitter):

🚂🚨 Descartado para el Xl de. Esta noche por molestias musculares.@VamosCAzul pic.twitter.com/iNAzcPqeC7 — Gerardo González (@gerardoo_gh) November 26, 2026

La posible alineación del Cruz Azul para los cuartos de final de ida ante el León

PO: Kevin Mier - El portero colombiano tuvo descanso en la última jornada, pero se espera que sea el titular en la Liguilla.

LD: Jeremy Márquez - Es un jugador dinámico que destaca por su movilidad, recorrido y capacidad para recuperar balones.

DFC: Willer Ditta - El central colombiano tiene velocidad, agresividad en los duelos individuales y capacidad para anticipar a los delanteros.

DFC: Gonzalo Piovi - El central argentino es uno de los inamovibles del equipo y es un elemento que aporta seguridad en la zona baja.

LI: Omar Campos - Es un lateral izquierdo veloz y potente que destaca por sus incorporaciones, conducción, desborde y capacidad para recorrer toda la banda.

MC: Agustín Palavecino – El argentino es un volante mixto que tiene buena visión de campo, conducción, distribución y golpeo de media y larga distancia.

MC: Érik Lira - El capitán celeste es un pivote de recuperación, tácticamente disciplinado y es fundamental para el equilibrio del equipo.

MD: José Paradela - El interior ofensivo y mediapunta destaca por su técnica individual, conducción, cambio de ritmo y creatividad.

MCO: Carlos Rodríguez – El mediocampista mexicano que destaca por su técnica individual, visión de juego y precisión en los pases.

MI: Carlos Rotondi - El plurifuncional extremo argentino tiene cono su principal virtud la profundidad ofensiva.

DC: Nicolás Ibáñez - El delantero argentino suele ser el delantero estelar de Joel Huiqui gracias a su olfato goleador.

Así se vería la formación de Cruz Azul (4-2-3-1)

Portero: Kevin Mier.

Defensas: Jeremy Márquez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Campos.

Mediocampistas: Agustín Palavecino, Érik Lira; José Paradela, Carlos Rodríguez, Carlos Rotondi.

Delantero: Nicolàs Ibáñez.

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