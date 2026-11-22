Lionel Messi se salvó por los pelos de ser expulsado en la derrota 3-0 del Inter Miami contra el Columbus Crew en el primer partido de los playoffs de la MLS. El argentino protagonizó una polémica acción al final del primer tiempo, cuando ejecutó un lateral que terminó impactando en el rostro de Gonzalo Tapia. El árbitro Allen Chapman resolvió la situación con una tarjeta amarilla para los dos futbolistas.

El incidente ocurrió cuando los dirigidos por Cristian González ya perdían 1-0 y jugaban con diez futbolistas debido a la expulsión de Gonzalo Luján en el minuto 36. Tapia se encontraba a pocos metros de Messi cuando el capitán de las Garzas intentó reanudar el juego y terminó lanzándole la pelota en la cara.

Lionel Messi y Gonzalo Tapia recibieron tarjeta amarilla después de esta acción en la banda.



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El debate de si la decisión del árbitro fue correcta o no gira alrededor de la intención del campeón del mundo y la fuerza utilizada en el lanzamiento. Según explicó Chapman después del partido, consideró que el contacto no reunía las condiciones necesarias para sancionarlo con la roja. "La fuerza utilizada fue insignificante y la infracción no alcanzó el nivel de conducta violenta", explicó.

¿Era tarjeta roja para Messi? La explicación arbitral de la jugada

La interpretación del juez permitió que Messi siguiera jugando y conservara su disponibilidad para el segundo encuentro de la serie. El VAR no intervino para modificar la sanción, presumiblemente porque no encontró pruebas suficientes para recomendar una revisión.

Sin embargo, Graham Scott, exárbitro de la Premier League y especialista arbitral de The Athletic, afirmó que la decisión debió ser diferente. En su análisis, consideró que Messi lanzó deliberadamente la pelota hacia el rostro de Tapia y que su intención no era efectuar un saque lateral para encontrar a un compañero.

Messi solo fue amonestado tras arrojarle el balón en el rostro a un jugador del Columbus Crew | JC Ruiz/GettyImages

Scott argumentó que, aunque el contacto pudiera parecer de poca gravedad fuera de una cancha de fútbol, dentro del reglamento es una conducta susceptible de expulsión. Además, señaló que la fuerza empleada fue innecesaria y excesiva, por lo que una tarjeta roja habría estado mejor respaldada por las reglas.

Otro aspecto que cuestionó fue la amonestación de Tapia. El especialista explicó que el chileno tenía permitido retroceder de frente a la pelota y que tenía que respetar una distancia de dos metros respecto de la línea lateral. Aunque levantó brevemente una mano, no llegó a tocar el balón ni cometió una infracción que justificara una sanción, según su interpretación.

¿Qué dijeron los entrenadores?

Laurent Courtois, DT del Columbus Crew, fue uno de los principales críticos de la decisión arbitral y consideró que el argentino se merecía una sanción superior. "Todo el mundo sabe que merecía algo más que una tarjeta amarilla", afirmó, y calificó lo sucedido como algo "realmente triste".

Del otro lado, el Kily González evitó profundizar en la controversia y respaldó la autoridad del árbitro para resolver la jugada. "El árbitro vio una amarilla y eso es todo. No podemos culparlo. A veces se equivocan, a veces aciertan, como todos nosotros, y tenemos que aceptarlo", dijo el técnico de las Garzas.

El Kily Gonzalez tendrá que trabajar esta semana para remontar el resultado en el partido de vuelta | Leonardo Fernandez/GettyImages

La decisión tiene consecuencias importantes para la continuidad de la serie porque una expulsión habría significado, como mínimo, la suspensión de Messi para el siguiente partido, justamente cuando el Inter Miami necesita una victoria para evitar su eliminación.

El club de Florida visitará al Columbus Crew el viernes 27 de noviembre para remontar la serie después de la durísima derrota en casa.