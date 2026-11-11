¿Por qué el Querétaro vs Monterrey se juega este fin de semana a pesar de la fecha FIFA?

Este fin de semana se disputará el encuentro correspondiente de la Jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX entre el Club Querétaro y el Club de Fútbol Monterrey, con la particularidad de que al mismo tiempo se está disputando la fecha FIFA de noviembre.

El compromiso fue reprogramado debido a la participación de Rayados en la Leagues Cup 2026. A partir de sus compromisos en ese torneo, la Liga MX modificó la fecha original del encuentro y lo trasladó al sábado 14 de noviembre, fecha que coincide con la pausa internacional.

Rayados visitará a Gallos Blancos | Jam Media/GettyImages

El cotejo se llevará a cabo desde La Corregidora este sábado 14 de noviembre a las 19:00 horas (Estados Unidos) y 17:00 horas (México).

Aunque la Liga MX detiene su calendario regular por los compromisos de las selecciones nacionales, este encuentro ya estaba programado como una reposición. Por eso se mantiene en el calendario y será el único partido oficial del torneo mexicano durante el parón.

Ambos clubes esperan el milagro de poder meterse a la Liguilla

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Monterrey se juega gran parte de sus aspiraciones de clasificar a la Liguilla este sábado ante Querétaro, pero llegará con varias ausencias importantes.



Matías Almeyda no contará con Hugo Cuypers, convocado con Bélgica;… pic.twitter.com/hWBsYhj5Ko — RG La Deportiva (@rg690) November 10, 2026

El partido tiene implicaciones importantes para la clasificación a la Liguilla:

Gallos Blancos tiene 20 puntos y está en el puesto 12. Si gana, alcanzaría los 23 puntos. El conjunto de la Sultana del Norte llega con 21 puntos y ocupa el décimo puesto. Una victoria lo llevaría a 24 unidades.

De esa manera, todavía tienen posibilidades matemáticas de clasificar a la Liguilla, pero sus escenarios son diferentes.

Querétaro necesita ganar y esperar resultados para ellos, vencer a Monterrey es fundamental. Después tendrá que derrotar a Necaxa y esperar tropiezos de los equipos que están por encima.

Monterrey depende de sí mismo si gana sus dos partidos. La prioridad es ganar los dos partidos, este pendiente y en la Fecha 17 ante Pumas UNAM. Con seis puntos alcanzaría 27 unidades y aseguraría su boleto a los cuartos de final.

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