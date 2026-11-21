El Manchester City no puede salir de su mal momento en la Premier League. En los últimos cuatro partidos sumó apenas un punto de los 12 posibles y quedó cada vez más lejos del Arsenal, líder de la liga. Este sábado, los dirigidos por Enzo Maresca empataron 1-1 con el Fulham en el Etihad, en un partido que tuvo la decisión arbitral de anular un gol de Erling Haaland que podría haber cambiado el desarrollo del encuentro.

Los visitantes sorprendieron a los 16 minutos con un contraataque que empezó con una recuperación de Oscar Bobb y terminó con una definición de Rodrigo Muniz para abrir el marcador. El City intentó responder rápido y, diez minutos después, Haaland creyó haber conseguido la igualdad.

La jugada dio inicio con un envío de Iliman Ndiaye al área chica que el noruego remató contra Bernd Leno. El arquero logró parar el primer intento, aunque no consiguió asegurar la pelota. Por eso, Haaland aprovechó la situación y la mandó al fondo de la red, pero el árbitro Tom Bramall sancionó una infracción sobre el guardameta.

¿Por qué el VAR anuló el gol de Haaland contra el Fulham?

¡POLÉMICA EN EL ETIHAD! Haaland marcaba el empate del Manchester City ante Fulham, pero el árbitro tras sancionar falta contra el arquero Leno.



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La decisión generó polémica porque las repeticiones mostraron que Leno apenas había conseguido agarrar la pelota con las dos manos cuando Haaland intentó recuperarla. Sin embargo, el VAR respaldó la determinación del árbitro al considerar que el arquero ya tenía la posesión del balón.

La Premier League publicó una explicación oficial. "La decisión del árbitro de conceder un tiro libre al Fulham y anular el gol del Manchester City fue revisada y confirmada por el VAR, al considerar que el portero tenía el balón entre ambas manos cuando el atacante se lo arrebató y lo envió a la red", explicó el organismo.

La decisión se fundamenta en la Regla 12 de la IFAB, que establece que un arquero tiene la posesión de la pelota cuando la sostiene entre sus manos o entre una de ellas y cualquier superficie, incluido el suelo o su propio cuerpo. En dicha situación, ningún adversario puede disputarle el balón.