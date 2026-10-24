¿Por qué Joao Pedro no jugará el partido Chelsea vs Tottenham?

El Chelsea se mide ante el Tottenham Hotspur este sábado 24 de octubre. Los Blues, que marchan en el cuarto lugar de la Premier League, reciben a los Spurs en Stamford Bridge en la jornada 8 de la Premier League. Sin embargo, el cuadro de Xabi Alonso tendrá una baja delicada para este compromiso.

Joao Pedro no estará ni siquiera en el banquillo de suplentes para este compromiso. De acuerdo con los reportes más recientes, el delantero brasileño sufrió una lesión y el club londinense se encuentra evaluando su estado. Hasta el momento no se ha revelado qué tipo de molestia presentó el futbolista ni cuál es la gravedad de la misma.

Chelsea FC Training Session | Darren Walsh/GettyImages

El delantero de 25 años ha tenido participación en seis de los siete encuentros del Chelsea esta temporada y registra números dignos de admirar. En este periplo, Joao Pedro suma cinco goles y tres asistencias.

El jugador originario de Ribeirao Preto se perdió el duelo de la jornada 5 de la Premier League ante el Brentford por una lesión en la rodilla.

Chelsea vs Tottenham: un enfrentamiento de contrastes

Chelsea Training and Press Conference | Darren Walsh/GettyImages

El Chelsea de Xabi Alonso suma cuatro victorias, un empate y dos derrotas en el arranque de la Premier League.

Por su parte, el Tottenham marcha en la antepenúltima posición de la clasificación general. Los Spurs, bajo el mando de Roberto De Zerbi, viven horas bajas y solamente han podido cosechar seis puntos en siete jornadas.

En este periplo, el Tottenham registra tres empates, tres derrotas y solamente una victoria.

¿Los Spurs podrán dar la sorpresa ante el Chelsea en Stamford Bridge este fin de semana? ¿O permanecerán otra jornada en el sótano del futbol inglés?