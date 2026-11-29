Sorpresa (y preocupación) en el once inicial del Arsenal para enfrentar al Manchester City este domingo por la Premier League. Declan Rice, uno de los líderes del equipo de Mikel Arteta, no figura entre los titulares y tampoco va a estar en el banco de suplentes en el Emirates.

Los Gunners tienen la oportunidad de ampliar a nueve la diferencia de puntos con los dirigidos por Enzo Maresca, que llegaron a esta fecha en la tercera posición de la tabla. No obstante, van a tener que afrontar el desafío sin uno de los jugadores más regulares de la temporada.

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Según informó la BBC, el inglés sufrió un golpe que le impidió estar a disposición del DT. Por su parte, The Sun precisó que se trataría de una contusión muscular.

La ausencia del futbolista tomó por sorpresa a los hinchas del Arsenal, puesto que en los días previos al encuentro no se había informado de ninguna molestia que pudiera comprometer su participación.

De hecho, Rice jugó los 90 minutos del empate 1-1 ante el Borussia Dortmund por la Champions League el martes y, hasta este domingo, había sido titular en los 11 partidos de los Gunners por la Premier y en los cinco de la competición europea.

A eso se le suma su participación con la selección de Inglaterra en la ventana internacional de noviembre, en la que fue titular en las victorias ante Croacia y España.

¿Quién va a reemplazar a Rice?

Arteta se decantó por Mikel Merino para acompañar a Bruno Guimaraes en el mediocampo. El campeón del mundo va a jugar su segundo partido como titular esta temporada de la liga inglesa.

Merino será el encargado de ocupar el lugar de Rice | Julian Finney/GettyImages

Otra de las alternativas que tenía el técnico era Myles Lewis-Skelly, que ya había compartido el mediocampo con el brasileño en la victoria ante los Citizens por la Community Shield en agosto.

Lo positivo es que los Gunners recuperan a David Raya, que superó su lesión en el hombro y regresó a la titularidad para recibir a los de Manchester.

Por el momento, se desconoce cuánto tiempo estará Rice fuera de las canchas y se espera que Arteta brinde más detalles sobre el estado del mediocampista luego del partido.