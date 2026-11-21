El Manchester City se enfrenta al Fulham en un encuentro crucial que puede dejar a los Sky Blues en una situación complicada esta tarde. De los últimos 12 puntos disputados, solo han logrado uno, y es que el rendimiento de las grandes estrellas del conjunto citizen ha comenzado a preocupar a muchos de los fans.

La gran pregunta que hoy está en el aire es: ¿por qué no juega Enzo Fernández? El argentino viene siendo uno de los mejores futbolistas del combinado de Enzo Maresca, y es que el City ha notado mucho las ausencias esporádicas del organizador argentino.

No parece que exista ninguna causa específica para su ausencia, más allá del desgaste físico que arrastra como consecuencia de los compromisos internacionales con su selección.

Argentina v Costa Rica - International Friendly | Marcos Brindicci/GettyImages

Con muchos futbolistas sudamericanos sucede que no es tan importante la carga de minutos en los partidos que disputan con su combinado nacional, sino los propios viajes en avión, cruzando el continente en tan poco lapso de tiempo. Los jugadores necesitan volver a aclimatarse en sus clubes para volver a rendir al máximo nivel.

Enzo Maresca acumula una racha bastante preocupante y, a pesar de que todavía los rumores sobre una posible salida no son más que eso, rumores, el futuro del italiano en Mánchester comienza a estar en entredicho para muchos de los fans.

¿Lograrán hoy vencer al Fulham de Álvaro Arbeloa? Lo que está claro es que esta respuesta sería mucho más sencilla y clara si Fernández estuviese ahora mismo sobre el césped del City of Manchester. Se espera que el argentino tenga minutos en la segunda parte. ¿Será suficiente?