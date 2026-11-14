Portugal renueva el diseño del dorsal 7 en homenaje a Cristiano Ronaldo

A pesar de todo lo que pasó durante los últimos dos meses, es innegable que Cristiano Ronaldo fue un antes y un después en la selección portuguesa. Su despedida internacional, después de 23 años, 234 partidos y 146 goles, es el final de una era para los lusos, que ahora van a tener que aprender a competir sin su máximo goleador. Por eso, la Federación Portuguesa de Fútbol tomó una decisión para rendirle homenaje.

A partir de este sábado, el dorsal 7 de Portugal va a tener un diseño diferente al que utilizó Cristiano durante su carrera internacional. La modificación consiste en incorporar una línea que atraviesa el número por la mitad, para distinguir la etapa del ex capitán de la que comienza después de su retiro.

"Esta es otra manera de inmortalizar el significado de un número tan especial y honrar el legado que representa para nosotros", escribió la FPF en un comunicado oficial. "Existen relatos, recuerdos, logros y emociones que estarán vinculados para siempre a Cristiano", agregó.

Cristiano Ronaldo se retiró oficialmente de la selección de Portugal a inicios de noviembre | Octavio Passos/GettyImages

La Federación explicó que el diseño utilizado por CR7 queda reservado exclusivamente para recordar su trayectoria, pero que el número va a seguir disponible para su uso entre los futbolistas convocados por Jorge Jesus.

Tempo de estrear um novo 7. Porque há um que será eterno ∞🐐 pic.twitter.com/UCozRU3t89 — Portugal (@selecaoportugal) November 14, 2026

¿Quién va a usar el nuevo "7"?

El encargado de estrenar esta camiseta será Carlos Forbs, extremo de 22 años que juega en el Brujas. El futbolista fue elegido para usar el dorsal en los partidos de noviembre por la Nations League contra Dinamarca y Gales.

Carlos Forbs usará el dorsal 7 en la selección de Portugal | KURT DESPLENTER/GettyImages

Forbs ya había utilizado el número 7 en una ausencia de Ronaldo en noviembre de 2025, cuando ingresó desde el banco y consiguió un penal en la victoria de Portugal 9-1 sobre Armenia. Esa participación, de hecho, fue su debut con la selección absoluta.

Homenaje a Cristiano

Además del cambio de diseño, en el partido contra los daneses todos los jugadores portugueses van a ingresar al campo de juego con una camiseta que llevará el dorsal 7.

La iniciativa fue acordada durante una reunión entre Pedro Proença, presidente de la FPF, Jorge Jesus y los capitanes Bernardo Silva, Rúben Dias y Bruno Fernandes. Sumado a eso, con la autorización de la UEFA, se va a realizar un homenaje en el séptimo minuto del partido en el Estadio Municipal de Braga, donde los aficionados podrán dedicarle una ovación al delantero del Al Nassr.