Aunque 12 equipos de la Major League Soccer han dicho adiós a la temporada 2026, aún quedan 18 en competencia que luchan por el máximo galardón: la MLS Cup 2026.

La fase de eliminatorias arranca el jueves con los dos partidos de repesca, mientras que las distintas series de la primera ronda, al mejor de tres, se disputarán a partir del sábado.

Lo que está en juego no podría ser más importante. De los 18 equipos que compiten en los play-offs, nueve nunca han ganado la MLS Cup.

En este artículo, Sports Illustrated Fútbol analiza cómo podría desarrollarse todo.

Partidos comodín

Orlando City vs FC Cincinnati

Kévin Denkey es clave para que Cincinnati avance a la primera ronda | Jeff Dean/GettyImages

Fecha: jueves 19 de noviembre

Hora: 19:30 ET / 16:30 PT

Orlando City llegó al parón mundialista tras una derrota por 6-2 ante Cincinnati, lo que lo dejó en el puesto 12 de la Conferencia Este. Sin embargo, con la incorporación del campeón del mundo Antoine Griezmann ese mismo verano, Orlando logró remontar y clasificarse para los playoffs.

Siguen siendo vulnerables en defensa, habiendo encajado dos o más goles en ocho de sus últimos diez partidos, y hay motivos para creer que Evander y Kévin Denkey pueden aprovechar sus debilidades defensivas y marcar en Florida. Por lo tanto, todo apunta a que este será un duelo ofensivo entre dos equipos que lo darán todo durante los más de 90 minutos.

Sin embargo, los Lions han tenido una racha excelente en el Inter&Co Stadium, sumando 19 puntos de 21 posibles en sus últimos siete partidos como local. Esperamos que este impresionante rendimiento en casa continúe el jueves, con Griezmann liderando al equipo hacia la victoria para preparar un emocionante enfrentamiento en la primera ronda contra el Nashville SC.

Pronóstico del marcador: Orlando City 4–3 FC Cincinnati

Seattle Sounders vs Real Salt Lake

Los Seattle Sounders se han colado en los playoffs en el último segundo, pero ¿podrán prolongar su racha? | Alika Jenner/GettyImages

Fecha: jueves, 19 de noviembre

Hora: 22:00 ET / 19:00 PT

Los Seattle Sounders llegaron al último día de la jornada en una situación lamentable, con solo dos puntos en sus últimos cinco partidos. Pero tras vencer a LAFC en la jornada decisiva, se colaron en los playoffs en el último segundo. Recibirán al Real Salt Lake, que llega con cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros.

Si bien el Real Salt Lake ha superado las expectativas tras la baja de jugadores clave como Diego Luna y Zavier Gozo, ha tenido dificultades en el Lumen Field, perdiendo tres de cuatro partidos y empatando el otro. A diferencia del RSL, que ha caído en la primera ronda de los últimos cuatro playoffs, el Seattle Sounders lleva el éxito en la postemporada en la sangre. Esperamos que el equipo de Brian Schmetzer se alce con la victoria en la Ciudad Esmeralda.

Pronóstico del marcador: Seattle Sounders 1–0 Real Salt Lake

Serie al mejor de tres de la primera ronda

New England Revolution vs Philadelphia Union

El defensa central Neil Pierre ha sido una de las principales razones del resurgimiento del Union | Jeff Dean/GettyImages

Fecha: sábado, 21 de noviembre

Hora: 14:00 ET / 11:00 PT

Tras haber perdido sus últimos seis partidos contra el Philadelphia Union, el New England revirtió la situación en mayo con una remontada y una victoria por 2-1 contra el Union. Cinco meses después, ganaron 2-1 en Pensilvania, poniendo fin a la racha récord de 15 partidos invictos del Philadelphia.

Tras una racha impresionante, Filadelfia bajó el ritmo con solo dos puntos en cuatro partidos antes de vencer a Toronto en la jornada decisiva. Nueva Inglaterra, por su parte, acumula dos derrotas consecutivas antes de los playoffs. La diferencia entre ambos equipos es mínima, pero esperamos que la ventaja de jugar en casa impulse a los Revs a una victoria muy disputada.

Pronóstico del marcador: New England Revolution en tres

FC Dallas vs Portland Timbers

El FC Dallas busca regresar a las semifinales de la Conferencia Oeste por primera vez en cuatro años | Icon Sportswire/GettyImages

Fecha: sábado, 21 de noviembre

Hora: 16:00 ET / 13:00 PT

Los Portland Timbers han encontrado su mejor forma en el momento justo, ganando sus últimos cuatro partidos para colarse en la séptima posición. Sin embargo, tendrán que esforzarse al máximo para superar al FC Dallas.

Dallas no ha perdido contra Portland desde 2023, y no ha perdido en casa contra los Timbers desde 2018. Habiendo ganado sus últimos tres partidos en casa contra Portland, deberían ser capaces de lograr la victoria y asegurar su lugar en las semifinales de la Conferencia Oeste.

Pronóstico del marcador: FC Dallas en tres

Inter Miami vs Columbus Crew

El Columbus Crew busca dar la sorpresa ante los campeones defensores | Harry Figiel/ISI Photos/GettyImages

Fecha: sábado, 21 de noviembre

Hora: 18:00 ET / 15:00 PT

El Inter Miami busca convertirse en el primer equipo en 14 años en revalidar el título de la MLS Cup, pero primero tendrá que superar al equipo en mejor forma de la liga: el Columbus Crew. En tan solo dos meses, el Columbus ha resurgido del último puesto de la Conferencia Este y ha escalado hasta la séptima posición tras ganar seis partidos consecutivos.

En cambio, Miami ha tenido dificultades para mantener la regularidad a lo largo de una temporada en la que ha contado con tres entrenadores diferentes. Su defensa se ha visto perjudicada, encajando dos o más goles en tres de sus últimos cuatro partidos.

Además, han sido particularmente vulnerables en los minutos finales. Tras encajar el gol del empate en el minuto 84, obra de Brais Méndez del Columbus, en un partido que terminó 2-2 en agosto, Miami recibió el gol de la victoria en el último segundo, anotado por Jamal Thiaré del Columbus, en el resultado final de septiembre, que terminó 2-1. Los Herons también desperdiciaron una ventaja de tres goles y empataron 3-3 con el Charlotte FC en la última jornada.

Esperamos que Columbus aproveche esas debilidades defensivas y consiga una victoria inesperada.

Pronóstico del marcador: Columbus Crew en tres

Nashville SC vs. Orlando City/FC Cincinnati

El Nashville SC es el claro favorito para ganar la MLS Cup | Icon Sportswire/GettyImages

Fecha: Domingo, 22 de noviembre

Hora: 16:00 ET / 13:00 PT

Sin importar quién supere el partido de comodín, Orlando o Cincinnati, lo tendrán difícil para vencer al Nashville SC. Los Coyotes ya lograron la mejor temporada regular en la historia de la MLS y su primer Supporters' Shield, y hay razones para creer que pueden trasladar su legendario nivel a una gran postemporada.

Si bien Nashville ha ganado sus dos últimos partidos contra Cincinnati con un marcador global de 6-0, también ha ganado sus dos últimos partidos en casa contra Orlando con un marcador global de 10-1; cabe destacar que Orlando ha ganado sus dos últimos encuentros como local. No obstante, prevemos que Nashville se alzará con la victoria en ambos partidos y asegurará su pase a las semifinales de la Conferencia Este por primera vez en cinco años.

Pronóstico del marcador: Nashville en dos

Chicago Fire vs Charlotte FC

El Chicago Fire busca continuar su impresionante campaña en diciembre | Geoff Stellfox/GettyImages

Fecha: Domingo, 22 de noviembre

Hora: 18:30 ET / 15:30 PT

El Chicago Fire dio un giro radical a mitad de temporada al sustituir al máximo goleador de la MLS, Hugo Cuypers, por el legendario delantero Robert Lewandowski. Chicago espera que Lewandowski les dé la ventaja sobre Charlotte, pero su capacidad ofensiva no importará demasiado si la defensa sigue encajando goles. Han recibido dos o más goles en cada uno de sus últimos cuatro partidos y solo han mantenido su portería a cero en uno desde el Mundial.

Todo apunta a que este será un partido con muchos goles. En los últimos siete encuentros de Charlotte se han marcado más de tres goles, al igual que en los últimos cuatro de Chicago. Apostamos por que Charlotte dé la sorpresa y consiga su primera victoria en una serie de playoffs.

Pronóstico del marcador: Charlotte en tres

Vancouver Whitecaps vs Seattle Sounders/Real Salt Lake

Los Vancouver Whitecaps buscan defender su trono en la Conferencia Oeste | Minas Panagiotakis/GettyImages

Fecha: Domingo, 22 de noviembre

Hora: 20:30 ET / 17:30 PT

Los Vancouver Whitecaps no han bajado el ritmo desde que conquistaron su primera Copa MLS, y no sorprende que hayan asegurado la ventaja de jugar en casa durante todos los playoffs de la Conferencia Oeste. Han ganado sus últimos tres partidos, una racha que incluyó una contundente victoria por 5-1 sobre Seattle.

Los hombres de Jesper Sørensen han ganado tres de sus últimos cuatro partidos de la MLS contra Seattle (todos con una ventaja de dos goles o más), y parece probable que mantengan esa racha el domingo si se enfrentan a los Sounders. Por otro lado, también han ganado sus últimos cuatro encuentros contra el Real Salt Lake. Sea cual sea su rival, no deberían tener problemas para vencerlo.



Pronóstico del marcador: Vancouver Whitecaps en dos

St. Louis City vs LAFC

Los Angeles FC busca poner fin a su mala racha contra St. Louis CITY | Alika Jenner/GettyImages

Fecha: lunes, 23 de noviembre

Hora: 20:30 ET / 17:30 PT

El St. Louis City ha protagonizado una remontada espectacular, pasando del último puesto de la Conferencia Oeste a lograr una racha invicta récord en la liga (21 partidos) y su primer gran trofeo en la US Open Cup. Por otro lado, el LAFC ha tenido un comienzo brillante, pero una segunda mitad de temporada mediocre ha provocado la destitución de Marc Dos Santos como entrenador.

Xavi Tamarit ha tenido dificultades para enderezar el rumbo del Black and Gold, que solo ha ganado uno de sus últimos nueve partidos. Llegan a la recta final con dificultades, y esperamos que los hombres de Yoann Damet los eliminen para conseguir su primera victoria en una serie de playoffs.

Pronóstico del marcador: St. Louis en tres

San Jose Earthquakes vs Houston Dynamo

El Houston Dynamo busca su primera victoria en los playoffs desde 2023 | Alex Slitz/GettyImages

Fecha: martes, 24 de noviembre

Hora: 22:00 ET / 19:00 PT

Ni San José ni Houston atraviesan un buen momento. Los Earthquakes solo han ganado uno de sus últimos siete partidos, mientras que el Dynamo solo ha ganado uno de sus últimos diez. Houston no ha ganado en sus últimos cuatro encuentros contra San José, y en su último enfrentamiento perdió 1-0 en el Área de la Bahía.

Los últimos seis enfrentamientos entre estos dos equipos se han decidido por un gol o menos, y es posible que esto se repita en la primera ronda. No se sorprendan si al menos uno de estos partidos se decide en la tanda de penaltis, pero prevemos que San José se alzará con la victoria.

Pronóstico del marcador: San José en tres

Predicciones de la MLS: Playoffs

Fecha Hora de inicio Partido Predicción Jueves, 19 de noviembre 19:30 ET / 16:30 PT Orlando City vs FC Cincinnati 4-3 Jueves, 19 de noviembre 22:00 ET / 19:00 PT

Seattle Sounders vs RSL 1-0 Sábado, 21 de noviembre 14:00 ET / 11:00 PT New England vs Philadelphia Union New England en tres Sábado, 21 de noviembre 16:00 ET / 13:00 PT

Dallas vs Portland Dallas en tres Sábado, 21 de noviembre 18:00 ET / 15:00 PT Inter Miami vs Columbus Crew Columbus Crew en tres Domingo, 22 de noviembre 16:00 ET / 13:00 PT Nashville SC vs. Orlando City/FC Cincinnati Nashville en dos Domingo, 22 de noviembre 18:30 ET / 15:30 PT Chicago Fire contra Charlotte FC Charlotte en tres Domingo, 22 de noviembre 20:30 ET / 17:30 PT

Vancouver Whitecaps contra Seattle Sounders/Real Salt Lake Vancouver en dos Lunes, 23 de noviembre



20:30 ET / 17:30 PT St. Louis City vs LAFC St. Louis City en tres Martes, 24 de noviembre 10:00 p. m. hora del este / 7:00 p. m. hora del Pacífico 3:30 p. m. hora del este / 12:30 p. m. hora del Pacífico San Jose Earthquakes vs Houston Dynamo



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