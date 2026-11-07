Previo al Tigres vs Cruz Azul, medios en Monterrey filtran una bomba que podría enderezar el rumbo de los felinos

La tarde del sábado 7 de noviembre, en la cancha del ‘Volcán’ Universitario, los Tigres de la UANL recibirán la visita de la Máquina Celeste de la Cruz Azul, para el partido correspondiente a la jornada número 16 por el torneo de Apertura 2026.

Con tan solo 15 puntos cosechados, la escuadra local ya no tiene esperanza alguna de meterse a la liguilla, cortando así con una increíble racha de 12 años asistiendo a la fase final por el campeonato mexicano. Esto pone en evidencia una serie de malas decisiones que se han tomado a nivel institucional, lo cual podría cambiar a partir del 2027.

Medios en Monterrey filtran una bomba que podría enderezar el rumbo de los felinos

El viernes al mediodía, el reconocido periodista deportivo, Santiago Fourcade, argentino de nacimiento, pero con más de 20 años de experiencia cubriendo a los equipos regios, soltó una ‘‘bomba’’ en su programa de radio para RG La Deportiva respecto al futuro inmediato del conjunto auriazul.

En palabras de Santiago Fourcade, el hoy presidente de los Tigres, Carlos Emilio González, no seguiría más al frente de la escuadra felina para el próximo torneo, poniendo fin a un brevísimo mandato que no llegaría ni al año.

🚨 ¡ÚLTIMA HORA! CARLOS EMILIO GONZÁLEZ NO SEGUIRÍA COMO PRESIDENTE DE TIGRES EN 2027.



De acuerdo con la información de @santiago4kd , en RG La Deportiva, el actual presidente de Tigres no continuaría en funciones el próximo año.



Carlos Emilio González fue designado el 25 de… pic.twitter.com/eiEsTL3Seq — RG La Deportiva (@rg690) November 6, 2026

¿Fue Carlos Emilio González el único responsable del fracaso de los Tigres UANL en el Apertura 2026?

Cuando un club como Tigres queda fuera de la liguilla, la lista de culpables se vuelve infinita. Todos, con actos u omisiones, fueron responsables de la estrepitosa caída del equipo, tan solo unos meses después de haber disputado dos finales, una de Liga MX y otra de CONCACAF Champions CUP, ambas ante los Diablos Rojos de Toluca.

Sin embargo, adjudicarle toda la responsabilidad al aún presidente felino me resulta un tanto injusto, tomando en consideración que el hombre declaró públicamente no tener experiencia en el ámbito futbolero y en su primer torneo le tocó lidiar con dos bajas inesperadas: la de su jugador estrella, Ángel Correa, y la del director técnico que estuvo verdaderamente cerca de sacar a Tigres campeón, Guido Pizarro.

Tigres UANL v Mazatlan FC - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Carlos Emilio González claramente no fue el único responsable de lo que vivió Tigres en el Apertura 2026. Es cierto. Pero también es verdad que la institución parece requerir otro corte de directivo, alguien con mayor bagaje en la industria, no solo del fútbol, sino de una plaza tan peculiar como lo es la regiomontana.

El cambio de presidente podría convertirse en el primer paso para que un equipo como Tigres comience a salir del pozo, antes de que perder se convierta, de nueva cuenta, en algo normal para una de las instituciones más ganadoras de la Liga MX en los últimos años.

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