Barcelona y Villarreal se miden este domingo 22 de noviembre por la decimotercera jornada de LaLiga 2026/27. Dspués de ganarle 2-1 al Atlético de Madrid en el Metropolitano, el conjunto de Hansi Flick vuelve del parón como líder con 33 puntos con el mejor ataque del campeonato, con 48 goles en 12 fechas. Encadena tres victorias seguidas desde la derrota en el Clásico y sabrá el resultado del Real Madrid, que juega un día antes frente a Celta.

El Villarreal de Íñigo Pérez, por su parte, vive una temporada de altibajos. Se ubica en el 8vo lugar con 15 puntos, producto de cuatro triunfos, tres empates y cinco derrotas. Viene de ganarle 2-0 al Getafe, pero días antes sufrió un duro 0-6 ante el PSG en la Champions y cayó ante el Espanyol en casa. Ya venció al Barcelona en el Camp Nou en 2024 y 2025, aunque su entrenador nunca pudo vencer al equipo culé.

¿Cómo llegan Barcelona y Villarreal? Estado de forma

Barcelona Villarreal Atlético de Madrid 1-2 Barcelona 08/11/26 Villarreal 2-0 Getafe 08/11/26 Barcelona 3-0 Aston Villa 03/11/26 Villarreal 0-6 PSG 03/11/26 Barcelona 6-1 Alavés 31/10/26 Villarreal 0-1 Espanyol 30/10/26 Barcelona 1-2 Real Madrid 25/10/26 Manacor 0-5 Villarreal 27/10/26 PSG 4-2 Barcelona 20/10/26 Valencia 1-2 Villarreal 24/10/26

Bajas confirmadas de Barcelona y Villarreal

Barcelona

Hansi Flick no podrá contar con Rodri, quien sigue recuperándose de la lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha que sufrió ante el Aston Villa, ni con Xavi Espart ni Roony Bardghji. Dani Olmo, que arrastra su lesión en el aductor, podría reaparecer en el banco de suplentes.

En defensa, Eric García ya está disponible y Pau Cubarsí superó una sobrecarga en el psoas. Andreas Christensen, que también estaba recuperado, sufrió molestias en el sóleo esta semana y es duda, al igual que Jules Koundé.

FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4 | Pedro Salado/GettyImages

Villarreal

Íñigo Pérez no podrá contar con Alassane Diatta, operado de una rotura en los isquiotibiales de la pierna izquierda. Gerard Moreno, Ilias Akhomach y Juan Foyth son duda, mientras que Carlos Maciá ya se recuperó de su lesión en el aductor.

Alassane Diatta | Rene Nijhuis/MB Media/GettyImages

Alberto Moleiro, en un gran momento, será la principal fuente de creación del Submarino Amarillo. Renato Veiga llega al límite de amonestaciones.

Historial de enfrentamientos directos entre Barcelona y Villarreal (últimos 5 partidos)

Barcelona : 3

: 3 Empates : 0

: 0 Villarreal: 2

Barcelona 4-1 Villarreal | LaLiga 2025/26, fecha 26

Villarreal 0-2 Barcelona | LaLiga 2025/26, fecha 17

Barcelona 2-3 Villarreal | LaLiga 2024/25, fecha 37

Villarreal 1-5 Barcelona | LaLiga 2024/25, fecha 6

Barcelona 3-5 Villarreal | LaLiga 2023/24, fecha 22

Lamine Yamal | Alex Caparros/GettyImages

Probabilidades

El análisis coloca al Barcelona como amplio favorito por localía, presente y poder ofensivo, aunque los antecedentes recientes en el Camp Nou y la velocidad del Villarreal le agregan algo de imprevisibilidad.

Barcelona : le concedo alrededor de un 70% de probabilidades de victoria. Ganó 11 de sus 12 partidos de LaLiga, promedia cuatro goles por partido y llega con Lamine Yamal, Raphinha y Fermín López en un gran momento. Además, recupera a varios defensores, lo que le da más solidez que en las últimas semanas.

: le concedo alrededor de un de probabilidades de victoria. Ganó 11 de sus 12 partidos de LaLiga, promedia cuatro goles por partido y llega con Lamine Yamal, Raphinha y Fermín López en un gran momento. Además, recupera a varios defensores, lo que le da más solidez que en las últimas semanas. Empate : aparece cerca del 16% . Ninguno de los últimos cinco enfrentamientos terminó igualado, y el estilo de ambos equipos suele generar partidos abiertos. Un Villarreal replegado podría frenar al Barça, pero no es lo más probable.

: aparece cerca del . Ninguno de los últimos cinco enfrentamientos terminó igualado, y el estilo de ambos equipos suele generar partidos abiertos. Un Villarreal replegado podría frenar al Barça, pero no es lo más probable. Villarreal: se ubica alrededor del 14%. Ganó en el Camp Nou en 2024 (5-3) y en 2025 (3-2), y tiene la velocidad de Moleiro y Pépé para castigar a una defensa del Barça que suele tomar riesgos defendiendo lejos de su arco. Sin el liderazgo de Diatta y con dudas en ataque, le cuesta mantener la regularidad.

Predicción de la IA para Barcelona vs Villarreal

Recomendación de Apuesta (IA): el Barcelona es claro favorito, pero su victoria paga poco. Por eso, la opción más interesante pasa por un mercado vinculado a los goles, teniendo en cuenta la tendencia de los últimos enfrentamientos y el poder ofensivo culé.

El “Más de 2.5 goles” aparece como la principal alternativa. Los últimos cinco cruces entre ambos dejaron 26 goles, un promedio de 5,2 por partido, y cuatro de ellos superaron holgadamente esa línea. Además, el Barça marcó al menos dos goles en nueve de sus últimos diez partidos.

Como segunda opción, “Barcelona gana y ambos equipos marcan” también tiene argumentos: el Villarreal convirtió en cuatro de los últimos cinco enfrentamientos ante el Barça, y la línea adelantada de Flick suele dejar espacios. Sin embargo, el primer mercado ofrece un respaldo más directo en las tendencias de ambos equipos.

IA utilizada para los pronósticos: Claude

Pronóstico SI

El Barcelona tiene el mejor ataque del campeonato, con 48 goles en 12 fechas, y en Lamine Yamal, Raphinha y Fermín a tres jugadores en un gran momento. El Villarreal cuenta con velocidad para lastimar al contraataque con Alberto Moleiro y Nicolas Pépé, y sabe cómo hacerle daño a una defensa adelantada del Barça que puede dejar espacios. De todas formas, el antecedente del PSG demostró que cuando un rival lo presiona de verdad, se desarma rápido.

Íñigo Pérez nunca le pudo ganar al Barcelona como entrenador. En cinco partidos sumó un empate y cuatro derrotas. Todo indica que el líder volverá a ganar en casa.

Pronóstico: Barcelona 3-1 Villarreal