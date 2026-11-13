Pronóstico Jamaica vs México: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

La selección mexicana llega a este enfrentamiento contra Jamaica tras una fase de preparación complicada donde empató ante Colombia y Perú y perdió frente a Estados Unidos y Chile. El equipo de Rafa Márquez deberá mostrar una cara diferente ante unos Reggae Boyz que buscarán aprovechar la localía para tomar ventaja en la ida de cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026/27.

El encuentro arrancará este sábado14 de noviembre a las 21:00 horas (Estados Unidos) y 19:00 horas (México) en el National Stadium.

De esa manera, les compartimos el pronóstico y más información relevante y detallada sobre este enfrentamiento.

¿Cómo llegan Jamaica vs México? Estado de forma

Jamaica México Honduras 1-1 Jamaica México 0-2 Chile El Salvador 0-2 Jamaica Estados Unidos 3-0 México Honduras 0-1 Jamaica México 1-1 Perú Jamaica 3-2 Guatemala México 1-1 Colombia Jamaica 1-1 Sudáfrica México 2-3 Inglaterra

Goles esperados

Jamaica (1.00 xG): jugará en casa y puede generar peligro con la velocidad de Kaheim Dixon, Renaldo Cephas y Tyreece Campbell.

México (1.35 xG): tiene argumentos para generar más oportunidades mediante la posesión, el juego entre líneas y la calidad individual de sus atacantes.

En total se estima (2.35 xG).

Bajas confirmadas de Jamaica y México

Jamaica

Leon Bailey no fue convocado | Agustin Cuevas/GettyImages

Por parte de Jamaica, el atacante por las bandas Leon Bailey es la ausencia más notable, cuya baja no fue detallada oficialmente si se debió a lesión o decisión técnica.

México

Henry Martín que pasa por buen momento no fue convocado | Jam Media/GettyImages

Además de Henry Martín, quien suma 11 goles en el Apertura 2026 y Raúl Jiménez, Rafa Márquez no llamó a Germán Berterame del Inter Miami. Entre otros elementos que no fueron llamados por falta de ritmo u decisión técnica.

Historial de enfrentamientos directos entre Jamaica y México (últimos cinco enfrentamientos)

Jamaica: 0

Empates: 2

México: 3

México 1-0 Jamaica | 22/6/24 · Copa América

Jamaica 0-3 México | 12/7/23 · Copa Oro de la Concacaf

México 2-2 Jamaica | 26/3/23 · Liga de Naciones Concacaf

Jamaica 1-1 México | 14/6/22 · Liga de Naciones Concacaf

Jamaica 1-2 México | 27/1/22 · Eliminatorias Copa del Mundo

Último antecedente: México 1-0 Jamaica | 22/6/24 · Copa América

Probabilidades

Estas son probabilidades de mercado y modelos (no garantizan el resultado).

Jamaica 24%. El cuadro caribeño tendrá la ventaja de arrancar la serie como local y tratarán de impresionar con sus jugadores veloces y rápidos.

Empate 29%. Es factible un empate dados los recientes resultados de México y que Jamaica suele ser un equipo competitivo.

México 47%. En este caso el cuadro azteca es el favorito al triunfo dada la tendencia actual y la hegemonía reciente.

Predicción de la IA para el Jamaica vs México

Recomendación de Apuesta (IA): la IA espera que México se lleva la victoria por la mínima diferencia y llega con ventaja al partido de vuelta.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

Pronóstico SI Fútbol

El equipo de Rafa Márquez buscará su primer triunfo y esperan que sea en un partido oficial ante un rival complicado.

En teoría no deberían perdonar, pues la hegemonía reciente marca una tendencia favorable al tricolor, por lo que un empate o derrota sería sufrir en la vuelta.

Jamaica 0-2 México

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