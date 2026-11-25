El Club León recibirá al Club de Fútbol Cruz Azul en la ida de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

El compromiso será este jueves 26 de noviembre a las 22:00 horas (Estados Unidos) y 21:00 horas (México) desde el Estadio León.

A continuación, los dejamos con los detalles sobre este enfrentamiento en el primer capítulo de la serie.

¿Cómo llegan León vs Cruz Azul? Estado de forma

León Cruz Azul Santos 1-2 León Chivas 1-0 Cruz Azul León 1-1 Chivas Tigres 2-3 Cruz Azul Cruz Azul 2-1 León Cruz Azul 2-1 León León 1-1 Toluca Querétaro 1-3 Cruz Azul Tigres 0-2 León Pachuca 1-2 Cruz Azul

Goles esperados

León (1.25 xG): juega en casa y llega después de vencer 2-1 a Santos Laguna. Tiene argumentos para generar peligro, especialmente aprovechando los espacios en las transiciones.

Cruz Azul (1.45 xG): cuenta con mayor capacidad para construir ataques mediante la posesión y la combinación de sus mediocampistas ofensivos. Sin embargo, viene de perder 1-0 ante Chivas en la Jornada 17.

Total (2.70 xG)

Bajas confirmadas de León y Cruz Azul

León

Valentín Gauthier sigue lesionado | Azael Rodriguez/GettyImages

El defensor central Valentín Gauthier está lesionado del tobillo (edema óseo por el que fue intervenido quirúrgicamente) y el mediocampista Luis Valadez tiene lesión en el pie.

Cruz Azul

Amaury Morales volverá hasta el próximo año | Jam Media/GettyImages

Amaury Morales sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que estará fuera lo que resta del torneo.

Por su cuenta, Mateo Levy presentó una lesión meniscal en la rodilla derecha y fue operado a inicios de septiembre. Cristian Jiménez está en recuperación tras ser operado del ligamento cruzado.

Historial de enfrentamientos directos entre el León y Cruz Azul (últimos cinco enfrentamientos)

León: 2

Empates: 0

Cruz Azul: 3

Cruz Azul 2-1 León | 01/11/26 · Liga MX

León 2-1 Cruz Azul | 10/1/26 · Liga MX

Cruz Azul 4-1 León | 26/7/25 · Liga MX

Cruz Azul 1-2 León | 20/6/25 · Amistosos

Cruz Azul 2-1 León | 11/5/25 · Liga MX

Último antecedente: Cruz Azul 2-1 León | 01/11/26 · Liga MX

Probabilidades

Estas son probabilidades de mercado y modelos (no garantizan el resultado). Evidentemente hay una ventaja muy marcada hacía los felinos por la hegemonía reciente.

León 28%. León tiene la capacidad de complicarle la serie a la Máquina Celeste y conseguir un marcador favorable o al menos mantener el empate.

Empate 27%. El empate es posible, aunque no se ha dado en los últimos seis cotejos entre sí, pero ante una serie de 180 minutos los equipos pueden cerrarse más.

Cruz Azul 45%. Es amplio favorito por ser el sublíder y haber ganado en la fase regular hace unas semanas.

Predicción de la IA para el León vs Cruz Azul

Recomendación de Apuesta (IA): la AI espera un partido competitivo, pero ve a Cruz Azul con mayores recursos ofensivos para llevarse la ventaja en la ida. León 1-2 Cruz Azul.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

Pronóstico SI Fútbol

Los Panzas Verdes buscarán aprovechar la localía y generar peligro mediante Cambindo y sus transiciones ofensivas.

Sin embargo, la Máquina Celeste puede marcar diferencias con la creatividad de sus individualidades con jugadores como José Paradela, Agustín Palavecino, entre otros, además de la capacidad de definición de sus delanteros.

León 1-2 Cruz Azul

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