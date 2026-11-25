Pronóstico León vs Cruz Azul: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA
El Club León recibirá al Club de Fútbol Cruz Azul en la ida de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.
El compromiso será este jueves 26 de noviembre a las 22:00 horas (Estados Unidos) y 21:00 horas (México) desde el Estadio León.
A continuación, los dejamos con los detalles sobre este enfrentamiento en el primer capítulo de la serie.
¿Cómo llegan León vs Cruz Azul? Estado de forma
León
Cruz Azul
Santos 1-2 León
Chivas 1-0 Cruz Azul
León 1-1 Chivas
Tigres 2-3 Cruz Azul
Cruz Azul 2-1 León
Cruz Azul 2-1 León
León 1-1 Toluca
Querétaro 1-3 Cruz Azul
Tigres 0-2 León
Pachuca 1-2 Cruz Azul
Goles esperados
León (1.25 xG): juega en casa y llega después de vencer 2-1 a Santos Laguna. Tiene argumentos para generar peligro, especialmente aprovechando los espacios en las transiciones.
Cruz Azul (1.45 xG): cuenta con mayor capacidad para construir ataques mediante la posesión y la combinación de sus mediocampistas ofensivos. Sin embargo, viene de perder 1-0 ante Chivas en la Jornada 17.
Total (2.70 xG)
Bajas confirmadas de León y Cruz Azul
León
El defensor central Valentín Gauthier está lesionado del tobillo (edema óseo por el que fue intervenido quirúrgicamente) y el mediocampista Luis Valadez tiene lesión en el pie.
Cruz Azul
Amaury Morales sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que estará fuera lo que resta del torneo.
Por su cuenta, Mateo Levy presentó una lesión meniscal en la rodilla derecha y fue operado a inicios de septiembre. Cristian Jiménez está en recuperación tras ser operado del ligamento cruzado.
Historial de enfrentamientos directos entre el León y Cruz Azul (últimos cinco enfrentamientos)
- León: 2
- Empates: 0
- Cruz Azul: 3
Cruz Azul 2-1 León | 01/11/26 · Liga MX
León 2-1 Cruz Azul | 10/1/26 · Liga MX
Cruz Azul 4-1 León | 26/7/25 · Liga MX
Cruz Azul 1-2 León | 20/6/25 · Amistosos
Cruz Azul 2-1 León | 11/5/25 · Liga MX
- Último antecedente: Cruz Azul 2-1 León | 01/11/26 · Liga MX
Probabilidades
Estas son probabilidades de mercado y modelos (no garantizan el resultado). Evidentemente hay una ventaja muy marcada hacía los felinos por la hegemonía reciente.
León 28%. León tiene la capacidad de complicarle la serie a la Máquina Celeste y conseguir un marcador favorable o al menos mantener el empate.
Empate 27%. El empate es posible, aunque no se ha dado en los últimos seis cotejos entre sí, pero ante una serie de 180 minutos los equipos pueden cerrarse más.
Cruz Azul 45%. Es amplio favorito por ser el sublíder y haber ganado en la fase regular hace unas semanas.
Predicción de la IA para el León vs Cruz Azul
Recomendación de Apuesta (IA): la AI espera un partido competitivo, pero ve a Cruz Azul con mayores recursos ofensivos para llevarse la ventaja en la ida. León 1-2 Cruz Azul.
IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT
Pronóstico SI Fútbol
Los Panzas Verdes buscarán aprovechar la localía y generar peligro mediante Cambindo y sus transiciones ofensivas.
Sin embargo, la Máquina Celeste puede marcar diferencias con la creatividad de sus individualidades con jugadores como José Paradela, Agustín Palavecino, entre otros, además de la capacidad de definición de sus delanteros.
León 1-2 Cruz Azul
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Benjamín Guerra es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Tiene una trayectoria de más de una década colaborando en los medios de comunicación tradicionales y digitales en el sector regional, nacional e internacional como escritor deportivo especializado en fútbol.