La selección mexicana a cargo de Rafael Márquez sigue sin ganar después de cinco cotejos, desde que asumió el puesto de entrenador empató ante Colombia y Perú y perdió frente a Estados Unidos, Chile y la ida de cuartos de final de la Concacaf Nations League.

Por lo tanto, intentará vencer en casa a los Reggae Boyz que buscarán aprovechar su ventaja en el marcador global.

El compromiso será este miércoles 18 de noviembre a las 22:30 horas (Estados Unidos) y 20:30 horas (México) en el Estadio BBVA.

De esa manera, les compartimos el pronóstico y más información importante y detallada sobre el cierre de la llave.

¿Cómo llegan México vs Jamaica? Estado de forma

México Jamaica Jamaica 3-2 México Jamaica 3-2 México México 0-2 Chile Honduras 1-1 Jamaica Estados Unidos 3-0 México El Salvador 0-2 Jamaica México 1-1 Perú Honduras 0-1 Jamaica México 1-1 Colombia Jamaica 3-2 Guatemala

Goles esperados

México 2.05

Jamaica 0.85

Total 2.90

Bajas confirmadas de México y Jamaica

México

Jiménez se recupera de una lesión | Brett Patzke - WWFC/GettyImages

De los jugadores convocados no ha habido lesionados, Luis Chávez quedo fuera por lesión al igual que Raúl Jiménez.

Otras ausencias: Edson Álvarez, por falta de actividad. Además, Germán Berterame, Hirving Lozano, Hugo Camberos y Henry Martín no fueron incluidos en la convocatoria.

Jamaica

Leon Bailey no acudió a la convocatoria | Eurasia Sport Images/GettyImages

Por parte de Jamaica, Leon Bailey, Ian Fray y Di'Shon Bernard no fueron considerados por estar recuperándose de problemas físicos y falta de ritmo competitivo.

Historial de enfrentamientos directos entre México y México (últimos cinco enfrentamientos)

México: 3

Empates: 1

Jamaica: 1

Jamaica 3-2 México | 14/11/26 · Concacaf Nations League

Jamaica 0-3 México | 12/7/23 · Copa Oro de la Concacaf

México 2-2 Jamaica | 26/3/23 · Liga de Naciones Concacaf

Jamaica 1-1 México | 14/6/22 · Liga de Naciones Concacaf

Jamaica 1-2 México | 27/1/22 · Eliminatorias Copa del Mundo

Último antecedente: Jamaica 3-2 México | 14/11/26 · Concacaf Nations League

Probabilidades

Estas son probabilidades de mercado y modelos (no garantizan el resultado).

México 65%. El cuadro tricolor tiene una urgencia de ganar bajo las órdenes de Márquez y deberían hacerlo de una vez por todas para no ser eliminados.

Empate 21%. Este resultado es factible y a la vez le conviene a los jamaiquinos.

Jamaica 14%. Sería un golpe de autoridad histórico del cuadro caribeño frente al tricolor.

Predicción de la IA para el México vs Jamaica

Recomendación de Apuesta (IA): la IA ve que México tiene calidad y localía para ganar, pero no espera una eliminatoria sencilla. Jamaica ya demostró que puede hacerle daño al Tri.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

Pronóstico SI Fútbol

México saldrá a buscar el gol desde los primeros minutos, con mayor posesión y presión alta ya que no puede permitirse un papelón en estos momentos.

Sin embargo, no será sencillo y puede que reciban por lo menos un gol de la visita ya que pueden dejar desprevenida la zaga en un contragolpe.

México 2-1 Jamaica

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