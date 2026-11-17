Pronóstico México vs Jamaica: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA
La selección mexicana a cargo de Rafael Márquez sigue sin ganar después de cinco cotejos, desde que asumió el puesto de entrenador empató ante Colombia y Perú y perdió frente a Estados Unidos, Chile y la ida de cuartos de final de la Concacaf Nations League.
Por lo tanto, intentará vencer en casa a los Reggae Boyz que buscarán aprovechar su ventaja en el marcador global.
El compromiso será este miércoles 18 de noviembre a las 22:30 horas (Estados Unidos) y 20:30 horas (México) en el Estadio BBVA.
De esa manera, les compartimos el pronóstico y más información importante y detallada sobre el cierre de la llave.
¿Cómo llegan México vs Jamaica? Estado de forma
México
Jamaica
Jamaica 3-2 México
Jamaica 3-2 México
México 0-2 Chile
Honduras 1-1 Jamaica
Estados Unidos 3-0 México
El Salvador 0-2 Jamaica
México 1-1 Perú
Honduras 0-1 Jamaica
México 1-1 Colombia
Jamaica 3-2 Guatemala
Goles esperados
- México 2.05
- Jamaica 0.85
- Total 2.90
Bajas confirmadas de México y Jamaica
México
De los jugadores convocados no ha habido lesionados, Luis Chávez quedo fuera por lesión al igual que Raúl Jiménez.
Otras ausencias: Edson Álvarez, por falta de actividad. Además, Germán Berterame, Hirving Lozano, Hugo Camberos y Henry Martín no fueron incluidos en la convocatoria.
Jamaica
Por parte de Jamaica, Leon Bailey, Ian Fray y Di'Shon Bernard no fueron considerados por estar recuperándose de problemas físicos y falta de ritmo competitivo.
Historial de enfrentamientos directos entre México y México (últimos cinco enfrentamientos)
- México: 3
- Empates: 1
- Jamaica: 1
Jamaica 3-2 México | 14/11/26 · Concacaf Nations League
Jamaica 0-3 México | 12/7/23 · Copa Oro de la Concacaf
México 2-2 Jamaica | 26/3/23 · Liga de Naciones Concacaf
Jamaica 1-1 México | 14/6/22 · Liga de Naciones Concacaf
Jamaica 1-2 México | 27/1/22 · Eliminatorias Copa del Mundo
- Último antecedente: Jamaica 3-2 México | 14/11/26 · Concacaf Nations League
Probabilidades
Estas son probabilidades de mercado y modelos (no garantizan el resultado).
México 65%. El cuadro tricolor tiene una urgencia de ganar bajo las órdenes de Márquez y deberían hacerlo de una vez por todas para no ser eliminados.
Empate 21%. Este resultado es factible y a la vez le conviene a los jamaiquinos.
Jamaica 14%. Sería un golpe de autoridad histórico del cuadro caribeño frente al tricolor.
Predicción de la IA para el México vs Jamaica
Recomendación de Apuesta (IA): la IA ve que México tiene calidad y localía para ganar, pero no espera una eliminatoria sencilla. Jamaica ya demostró que puede hacerle daño al Tri.
IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT
Pronóstico SI Fútbol
México saldrá a buscar el gol desde los primeros minutos, con mayor posesión y presión alta ya que no puede permitirse un papelón en estos momentos.
Sin embargo, no será sencillo y puede que reciban por lo menos un gol de la visita ya que pueden dejar desprevenida la zaga en un contragolpe.
México 2-1 Jamaica
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Benjamín Guerra es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Tiene una trayectoria de más de una década colaborando en los medios de comunicación tradicionales y digitales en el sector regional, nacional e internacional como escritor deportivo especializado en fútbol.