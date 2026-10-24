Pronóstico Querétaro vs Cruz Azul: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

El Club Querétaro quiere regresar a la senda del triunfo y este fin de semana tendrá una prueba complicada cuando reciba al Club de Fútbol Cruz Azul en la Jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

El encuentro será en La Corregidora este 25 de octubre a las 21:00 horas (Estados Unidos) y 19:00 horas (México).

¿Cómo llegan Querétaro vs Cruz Azul? Estado de forma

Querétaro Cruz Azul San Luis 2-1 Querétaro Pachuca 1-2 Cruz Azul Santos 5-0 Querétaro Cruz Azul 5-0 Juárez Querétaro 2-0 Atlante Pumas 3-3 Cruz Azul Chivas 0-2 Querétaro América 0-0 Cruz Azul Querétaro 1-1 León Cruz Azul 3-3 Toluca

Goles esperados

Un modelo de predicción de MyGameOdds estima 1.3 goles esperados para Querétaro y 1.6 para Cruz Azul. Un total esperado de 2.90

Bajas confirmadas de Querétaro y Cruz Azul

Querétaro

🚨Dura baja para Querétaro: Santiago Homenchenko, uno de los mejores medios de la Liga MX, tendrá que ser operado.

*️⃣Sufrió una fractura en la mano derecha en el partido ante Santos Laguna. pic.twitter.com/CKAS5XAM87 — César Luis Merlo (@CLMerlo) October 19, 2026

Santiago Homenchenko sufrió una fractura en la mano derecha durante el partido contra Santos Laguna y estará fuera por tiempo indefinido en la recta final del torneo.

Erik Dueñas es baja por una lesión de rodilla. También, Álex Alcalá está fuera de actividad por una lesión muscular y Unjanque es baja debido a una lesión de cadera.

Cruz Azul

🚨 José Paradela y Willer Ditta no realizaron el viaje con el equipo para enfrentar a Pachuca.



Rodo Rotondi listo para ver minutos este miércoles ante los Tuzos. @diario24horas pic.twitter.com/pz8WA3CXxS — Fabián Reyes (@FabanReyes) October 21, 2026

Los futbolistas que están completamente descartados son Mateo Levy, Amaury Morales, y Cristian Jiménez. Los tres sufren lesiones severas que los marginarán por lo que resta de la temporada.

Los jugadores que están en duda son Ralph Orquin, Willer Ditta y José Paradela, quienes han presentado algunas molestias físicas.

Historial de enfrentamientos directos entre el Querétaro y Cruz Azul (últimos cinco enfrentamientos)

Querétaro: 0

Empates: 2

Cruz Azul: 3

Querétaro 1-1 Cruz Azul | 21/4/26 · Liga MX

Cruz Azul 2-2 Querétaro | 24/9/25 · Liga MX

Cruz Azul 1-0 Querétaro | 23/2/25 · Liga MX

Querétaro 0-2 Cruz Azul | 23/8/24 · Liga MX

Querétaro 1-3 Cruz Azul | 2/2/24 · Liga MX

Último antecedente: Querétaro 1-1 Cruz Azul | 21/4/26 · Liga MX

Probabilidades

Estas son probabilidades de mercado y modelos (no garantizan el resultado). Evidentemente hay una ventaja muy marcada hacía los felinos por la hegemonía reciente.

Querétaro 28%. Puede competir, el jugar en casa le da opciones, aunque parte como ligero no favorito.

Empate 26%. El empate es posible y representa aproximadamente una de cada cuatro posibilidades.

Cruz Azul 47%. Es favorito, su probabilidad de victoria es la más alta, respaldada por su rendimiento ofensivo reciente.

Predicción de la IA para el Querétaro vs Cruz Azul

Recomendación de Apuesta (IA): la AI ve favorito al Cruz Azul, aunque espera un partido competitivo en el Estadio Corregidora. Si Cruz Azul aprovecha sus oportunidades, puede llevarse los tres puntos. Su veredicto es victoria de Cruz Azul por la mínima, con ambos equipos marcando. Querétaro 1-2 Cruz Azul.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

Pronóstico SI Fútbol

La tendencia marca a la Máquina Celeste como amplio favorito, pues en los últimos cinco partidos entre ambos los Gallos Blancos no han podido vencer a los celestes.

Por lo tanto, y como se ve la actualidad de ambos, el vigente campeón podría ganar sin mayor problema.

Querétaro 1-2 Cruz Azul