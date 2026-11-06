Pronóstico Tigres UANL vs Cruz Azul: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

El Club Tigres UANL lleva a cabo como local en la fase regular su penúltimo partido en liga y este fin de semana recibirá al Club de Fútbol Cruz Azul en la Jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

El compromiso será en el 'Volcán' el sábado 7 de noviembre a las 19:00 horas (Estados Unidos) y 17:00 horas (México).

¿Cómo llegan Tigres UANL vs Cruz Azul? Estado de forma

Tigres UANL Cruz Azul Pachuca 3-0 Tigres UANL Cruz Azul 2-1 León Pumas 1-1 Tigres UANL Querétaro 1-3 Cruz Azul León 2-0 Tigres Pachuca 1-2 Cruz Azul Chivas 1-1 Tigres UANL Cruz Azul 5-0 Juárez Tigres UANL 3-2 Toluca Pumas 3-3 Cruz Azul

Goles esperados

Tigres UANL 1.5 xG

Cruz Azul 1.4 xG

Total esperado 2.9 goles

Bajas confirmadas de Tigres UANL vs Cruz Azul

Tigres UANL

¿QUÉ PASA CON RÓMULO? 🫤



Rómulo Zwarg inició el entrenamiento de Tigres al parejo de sus compañeros. Sin embargo, no estará en la convocatoria ante el Pachuca.



Y es que el mediocampista brasileño trabajó posteriormente con el fisioterapeuta durante el interescuadras.



📝 Jorge… pic.twitter.com/n2V3EFQS8B — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) October 28, 2026

Marcelo Flores se mantiene en recuperación por rotura del ligamento cruzado; Francisco "Paco" Reyes está en rehabilitación por rotura del tendón de Aquiles izquierdo; Jesús Angulo trabaja en su lesión de rodilla izquierda.

Marco Farfán tiene una lesión muscular con problemas en el pie derecho; Osvaldo Rodríguez tiene una lesión de meniscos en la rodilla; Rómulo Zwarg tiene una lesión en la pierna y junto a Joaquim no se ha recuperado de manera satisfactoria.

Cruz Azul

WILLER DITTA:



La semana pasada reportamos la lesión que le causó mucha inflamación.



Hoy la buena noticia es que Ditta ya esta trotando y no siente más dolor.



No quieren arriesgar una recaída, pero el colombiano está cerca de volver. pic.twitter.com/EYjTPYidDV — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) October 29, 2026

Amaury Morales sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que estará fuera lo que resta del torneo.

De la misma manera tras, Mateo Levy presentó una lesión meniscal en la rodilla derecha y fue operado a inicios de septiembre. Cristian Jiménez está en recuperación tras ser operado del ligamento cruzado.

Willer Ditta es duda por una fisura ósea e inflamación en un dedo del pie tras un golpe ante Pumas. Podría reaparecer frente a Tigres, pero se verá hasta las horas previas dado que no lo quieren arriesgar.

Historial de enfrentamientos directos entre Tigres UANL y Cruz Azul (últimos cinco enfrentamientos)

Tigres UANL: 0

Empates: 3

Cruz Azul: 2

Cruz Azul 2-1 Tigres | 15/2/26 · Liga MX

Tigres 1-1 Cruz Azul | 3/12/25 · Liga MX

Cruz Azul 1-1 Tigres | 6/12/25 · Liga MX

Tigres 1-1 Cruz Azul | 4/10/25 · Liga MX

Cruz Azul 1-0 Tigres | 1/5/25 · Copa de Campeones Concacaf

Último antecedente: Cruz Azul 2-1 Tigres | 15/2/26 · Liga MX

Probabilidades

Estas son las probabilidades de mercado y modelos (no garantizan el resultado). Evidentemente hay una ventaja muy marcada hacía los felinos por la hegemonía reciente.

Tigres UANL 37%. Son ligeramente favoritos por ser locales, pero vienen de una racha negativa frente a los celestes.

Empate 28%. El empate es posible, pues se ha dado en tres ocasiones en los últimos cinco partidos entre sí.

Cruz Azul 35%. La Máquina Celeste tiene la hegemonía frente a los felinos.

Predicción de la IA para el Tigres UANL vs Cruz Azul

Recomendación de Apuesta (IA): la AI espera un encuentro cerrado, con oportunidades para ambos equipos y un reparto de puntos que reflejaría la igualdad entre sus estilos y capacidades. Tigres UANL 1-1 Cruz Azul.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

Pronóstico SI Fútbol

Se espera un partido muy parejo con un equipo universitario queriendo cerrar de manera digna en casa frente a su gente.

Pero reciben a un equipo muy fuerte como lo es el cuadro celeste que necesita ganar para aspirar al liderato general. Por ende, nosotros nos vamos con un triunfo de la Máquina.

Tigres UANL 1-2 Cruz Azul

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