Después de llegar a la final del Clausura 2026, Pumas tuvo un rendimiento irregular y quedó eliminado del torneo sin siquiera jugar su último partido. Tras los resultados de Pachuca y León, el equipo de la UNAM ya no tiene posibilidades matemáticas de entrar a la liguilla.

El cuadro de Esteban Solari se medirá este sábado 21 de noviembre a Rayados de Monterrey, pero ya no tendrá nada en juego. El conjunto universario tenía que vencer a los albiazules y esperar una combinación de resultados, la cual ya no es posible.

El conjunto de la UNAM tenía que ganar por un margen de tres goles para llegar a 24 puntos y superar a Monterrey en diferencia de goles. Además de vencer a Rayados, Pumas necesitaba que León no ganara ante Santos Laguna y que Pachuca no venciera a Toluca.

La Fiera derrotó a Santos por marcador de 2-1 en la última jornada, mientras que Toluca derrotó por marcador de 2-0 al Toluca.

Esteban Solari podría fracasar en su primer torneo al frente de Pumas | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Pumas tiene actualmente 21 puntos, mientras que Pachuca llegó a 25 y León llegó a 26.

En el Clausura 2026, Pumas, bajo la dirección de Efraín Juárez, terminó en primer puesto de la liga con 36 puntos. Un semestre después, el desempeño de los auriazules vino a menos y el equipo fue eliminado en la fase regular.

¿Qué necesita Monterrey para clasificar a la liguilla?

Pumas ya se encuentra eliminado del Apertura 2026, pero Monterrey todavía tiene vida en el torneo y puede meterse a la liguilla. El equipo de Matías Almeyda tiene su futuro en las manos y necesita vencer a los felinos, por cualquier marcador, para avanzar a la siguiente fase del torneo.

En sus diez enfrentamientos más recientes, Rayados registra siete victorias, dos empates y solamente una derrota ante Pumas.