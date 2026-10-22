Pumas UNAM vs Tigres UANL: previa, predicciones y alineaciones

Este fin de semana en la correspondiente Jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX el

Club Universidad Nacional recibirá al Club Tigres UANL en Ciudad Universitaria con la finalidad de seguir sumando unidades camino a la recta final de la fase regular.

De esa manera, les compartimos la información más importante acerca de este compromiso entre clubes universitarios.

Pronóstico SI Fútbol

La tendencia es muy marcada al empate, esta rivalidad es muy dada a ser muy pareja y po ende, vemos posible un empate y ambos repartirán puntos.

Vemos pocos goles en esta ocasión, aunque también el juego se puede balancear para un lado aunque sin mucha diferencia.

Pumas UNAM 1-1 Tigres UANL

¿A qué hora se juega el Pumas vs Tigres UANL?

Ciudad : Ciudad de México

: Ciudad de México Estadio : Olímpico Universitario

: Olímpico Universitario Fecha : sábado 24 de octubre

: sábado 24 de octubre Hora: 23:00 EE.UU. (Este), 21:00 MX

La sede será Ciudad Universitario | Hector Vivas/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Pumas UNAM vs Tigres UANL (últimos cinco enfrentamientos)

Pumas UNAM : 1

: 1 Empate : 2

: 2 Tigres UANL: 2

Último partido entre ambos: 14/01/26 - Tigres UANL 0-1 Pumas UNAM - Liga MX

Últimos 5 partidos

Pumas UNAM Tigres UANL Santos Pumas León 2-0 Tigres Pumas 2-3 San Luis Chivas 1-1 Tigres UANL Pumas 1-1 Atlas Tigres UANL 3-2 Toluca Chivas 3-0 Pumas Tigres 1-0 Puebla Pumas 3-1 León Juárez 2-0 Tigres

¿Cómo ver el Pumas UNAM vs Tigres UANL por Televisión y Streaming online?

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos CBS Sports Network, fuboTV, TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX México ViX, Canal 5 y TUDN

Últimas noticias de Pumas UNAM

Luciano Herrera llega a Pumas. ¡A luchar por cada balón con la garra auriazul! 🐾⚽️

¡Bienvenido a CU, Luciano! 🙌🇦🇷#SiemprePumas pic.twitter.com/KCFDNWmxQJ — PUMAS (@PumasMX) July 24, 2026

El conjunto felino hizo oficial en un comunicado de prensa que tomaron la decisión de rescindir el contrato del argentino Luciano Herrera.

El jugador sudamericano apenas había arribado a la capital en el mes de julio y solo pudo disputar nueve encuentros.

La posible alineación de Pumas UNAM (5-4-1): Keylor Navas; Rodrigo López, Pablo Bennevendo, Rubén Duarte, Nathan Silva, Rubén Duarte, Uriel Antuna; Alan Medina, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, Juninho; Robert Morales.

Últimas noticias de Tigres UANL

REPORTE MÉDICO @christusmx



📌 Informamos a nuestra afición que Joaquim Pereira sufrió un desgarro muscular del tercio medio del bíceps grado 1 y edema sobre el semitendinoso en el tercio medio, por lo que el regreso al trabajo grupal quedará sujeto a su evolución. pic.twitter.com/r9iheTvFQt — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) October 19, 2026

Tigres informó mediante un comunicado que el defensa Joaquim sufrió un desgarro muscular que lo tendrá fuera de los próximos juegos.



Aunque no especifican cuánto tiempo estará de baja, se calcula de 2 a 3 semanas fuera, por lo que se perdería lo restante de la temporada regular.

La posible alineación de Tigres UANL (5-3-2): Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Rafael Guerrero, Alan Franco, Mauro Lainez; Fernando Gorriarán, César Araújo; Diego Lainez, Juan Brunetta, Emiliano Gómez; Rodrigo Aguirre.

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