Pumas UNAM vs Tigres UANL: previa, predicciones y alineaciones
Este fin de semana en la correspondiente Jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX el
Club Universidad Nacional recibirá al Club Tigres UANL en Ciudad Universitaria con la finalidad de seguir sumando unidades camino a la recta final de la fase regular.
De esa manera, les compartimos la información más importante acerca de este compromiso entre clubes universitarios.
Pronóstico SI Fútbol
La tendencia es muy marcada al empate, esta rivalidad es muy dada a ser muy pareja y po ende, vemos posible un empate y ambos repartirán puntos.
Vemos pocos goles en esta ocasión, aunque también el juego se puede balancear para un lado aunque sin mucha diferencia.
Pumas UNAM 1-1 Tigres UANL
¿A qué hora se juega el Pumas vs Tigres UANL?
- Ciudad: Ciudad de México
- Estadio: Olímpico Universitario
- Fecha: sábado 24 de octubre
- Hora: 23:00 EE.UU. (Este), 21:00 MX
Historial de enfrentamientos directos entre el Pumas UNAM vs Tigres UANL (últimos cinco enfrentamientos)
- Pumas UNAM: 1
- Empate: 2
- Tigres UANL: 2
- Último partido entre ambos: 14/01/26 - Tigres UANL 0-1 Pumas UNAM - Liga MX
Últimos 5 partidos
Pumas UNAM
Tigres UANL
Santos Pumas
León 2-0 Tigres
Pumas 2-3 San Luis
Chivas 1-1 Tigres UANL
Pumas 1-1 Atlas
Tigres UANL 3-2 Toluca
Chivas 3-0 Pumas
Tigres 1-0 Puebla
Pumas 3-1 León
Juárez 2-0 Tigres
¿Cómo ver el Pumas UNAM vs Tigres UANL por Televisión y Streaming online?
Países
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
CBS Sports Network, fuboTV, TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX
México
ViX, Canal 5 y TUDN
Últimas noticias de Pumas UNAM
El conjunto felino hizo oficial en un comunicado de prensa que tomaron la decisión de rescindir el contrato del argentino Luciano Herrera.
El jugador sudamericano apenas había arribado a la capital en el mes de julio y solo pudo disputar nueve encuentros.
La posible alineación de Pumas UNAM (5-4-1): Keylor Navas; Rodrigo López, Pablo Bennevendo, Rubén Duarte, Nathan Silva, Rubén Duarte, Uriel Antuna; Alan Medina, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, Juninho; Robert Morales.
Últimas noticias de Tigres UANL
Tigres informó mediante un comunicado que el defensa Joaquim sufrió un desgarro muscular que lo tendrá fuera de los próximos juegos.
Aunque no especifican cuánto tiempo estará de baja, se calcula de 2 a 3 semanas fuera, por lo que se perdería lo restante de la temporada regular.
La posible alineación de Tigres UANL (5-3-2): Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Rafael Guerrero, Alan Franco, Mauro Lainez; Fernando Gorriarán, César Araújo; Diego Lainez, Juan Brunetta, Emiliano Gómez; Rodrigo Aguirre.
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Benjamín Guerra es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Tiene una trayectoria de más de una década colaborando en los medios de comunicación tradicionales y digitales en el sector regional, nacional e internacional como escritor deportivo especializado en fútbol.