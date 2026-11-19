Llegamos a la última jornada del Apertura 2026, de la Liga MX. Cinco equipos ya tienen su boleto para la Liguilla, mientras otros seis están en la pelea por los últimos tres cupos, entre ellos, Pumas y Rayados, los cuales se enfrentan este sábado 21 de noviembre en el Estadio Olímpico Universitario. Para buena o mala suerte de ambos, para cuando se estén midiendo sabrán si todavía tienen posibilidades de ingresar o si han quedado fuera, pues Santos Laguna, León, Pachuca y Xolos ya habrán disputado sus respectivos partidos.



La fecha pasada, la UNAM evitó una eliminación temprana al sacar el empate 2-2 frente al América en el Clásico Capitalino, celebrado en Ciudad Universitaria. César Huerta abrió la pizarra, pero a minuto, el estadounidense Alejandro Zendejas igualó todo. En el complemento, Henry Martín anotó de penal, mas el paraguayo Robert Morales selló el resultado desde el manchón penal. El cuadro auriazul es onceavo de la tabla general y tiene 21 unidades, por debajo de Tijuana (22), Pachuca (22), León (23), Rayados (24) y Santos Laguna (25). Por ello, debe ganar sí o sí y esperar una combinación de resultados que lo beneficie.



Por otro lado, La Pandilla ganó oxígeno extra la semana pasada al llevarse su duelo pendiente de la Fecha 7 contra Querétaro, al cual superó en la Corregidora por la mínima del uruguayo Diego Rossi. Eso significó la eliminación de Gallos Blancos, con los regios escalando hasta la séptima posición con 24 puntos, teniendo un techo más grande para calificar a diferencia de su contrincante.

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Pronóstico SI

Tanto Pumas como Monterrey han sido irregulares en el campeonato, pero ahora, sabiendo lo que está en juego, los dos tendrán que salir a atacar desde el primer minuto. La gran ventaja de los auriazules es estar en casa con el apoyo de su público, además al menos han marcado en sus últimos tres compromisos. La Pandilla no ha sido tan efectiva en casa y tampoco en calidad de visitante, además en sus últimos dos juegos apenas pudo hacer un tanto, demostrando que su poderío ofensivo está algo apagado. La balanza se inclina del lado de los felinos.



Pronóstico: Pumas 2-1 Rayados

Historial de sus últimos 5 enfrentamientos

Apenas el semestre pasado, Pumas se impuso 2-0 a través de un doblete del colombiano Álvaro Angulo, durante la Jornada 7 del C2026.

Pumas: 1

Empates: 1

Rayados: 3

¿A qué hora se juega el Pumas vs Monterrey?

Ciudad: Ciudad de México

Estadio: Olímpico Universitario

Fecha: sábado, 21 de noviembre

Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)

Últimos 5 partidos

Pumas Monterrey Pumas 2-2 América Querétaro 0-1 Monterrey Puebla 1-2 Pumas Toluca 4-0 Monterrey Pumas 1-1 Tigres Monterrey 3-3 Xolos Santos Laguna 2-0 Pumas Monterrey 0-1 Chivas Atlante 1-2 Pumas Puebla 1-4 Monterrey

¿Cómo ver el Pumas vs Monterrey?

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Últimas noticias de Pumas

Para este compromiso, los universitarios no contarán con el ecuatoriano Pedro Vite, quien acumuló su quinta amarilla del semestre y se ha ganado la suspensión. Hablando del mediocampista, ha comenzado a surgir el rumor de que Tigres buscaría su fichaje, lo que sería una dura baja para los auriazules.



Quien entrenó desde la semana pasada y podría aparecer en el banquillo es el lateral izquierdo Cristián Calderón, quien no ve acción desde el pasado 10 de septiembre. Será decisión del técnico argentino Esteban Solari si El Chicote ve acción o no en un partido de gran importancia.

Pedro Vite | Agustin Cuevas/GettyImages

La posible alineación de Pumas (4-4-2): Keylor Navas; Álvaro Angulo, Nathan Silva, Rubén Duarte, Pablo Bennevendo; Uriel Antuna, Adalberto Carrasquilla, Víctor Arteaga, César Huerta; Robert Morales, Juninho Vieira.

Útimas noticias de Monterrey

El técnico argentino Matías Almeyda está viviendo su primer semestre al frente de Rayados, sin embargo, las cosas no han salido como tenía esperado y la afición ha comenzado a hartarse. A pesar de eso, El Pelado ha dejado en claro que tiene el respaldo de su compatriota Walter Erviti, director deportivo del club.



“Siempre ese tipo de declaraciones le dan a uno mucha confianza y serenidad. Valoro las primeras palabras que tuve con Walter en las primeras reuniones. Le conozco como una persona de palabra, de honor, y él me transmitió el amor por este club. Creo que siempre es lindo escuchar eso, pero mi manera de actuar no se modifica porque sé a qué vine, cómo lo acompaño y desde qué lugar. Creo que entre todos podemos hacerlo, así que es un buen punto”, declaró.



Sobre el cotejo contra Pumas, donde buscarán la clasificación, el sudamericano comentó: “Creo que los dos nos vamos a complicar porque ambos nos jugamos un puesto en la Liguilla. Debería ser así. Son finales cuando llega este tramo y, en este lugar de la clasificación, pasan a ser partidos de Playoffs. Hay que ganar para seguir. Esto también lo hace atractivo porque no hay especulaciones. Los dos vamos a salir a buscar el partido y creo que desde ahí se abren un montón de factores que pueden ser importantes para ambos. Después, también vamos a jugar con resultados de partidos que ya hayan terminado, entonces se verá”.

Matías Almeyda | Hector Vivas/GettyImages

La posible alineación de Monterrey (4-2-3-1): Esteban Andrada; Gerardo Arteaga, Carlos Salcedo, Víctor Guzmán, Ricardo Chávez; Orbelín Pineda, César Garza, Diego Rossi; Lucas Ocampos, Hugo Cuypers, José ‘Tecatito’ Corona.

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