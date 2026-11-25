La situación de Jamal Musiala se ha convertido en uno de los asuntos más delicados del fútbol europeo. El mediapunta de 23 años, considerado una de las grandes figuras del Bayern Múnich y de la selección alemana, atraviesa un complicado momento de salud que ha generado incertidumbre sobre su futuro deportivo y, al mismo tiempo, un conflicto interno, con importantes dirigentes del club bávaro.

Después de sufrir varios episodios de pérdida de conciencia, Musiala confirmó que padece una disfunción neurológica que le provoca crisis de ausencia. Aunque el futbolista recibe tratamiento médico y ha podido regresar a la competición, las declaraciones de Uli Hoeness y Karl-Heinz Rummenigge sobre su capacidad para recuperar el mejor nivel y las condiciones de su contrato encendieron una polémica que ya involucra a sus compañeros y al sindicato internacional de futbolistas.

FC Bayern München v 1. FC Köln - Bundesliga 2026/27 | DeFodi Images/GettyImages

¿Qué enfermedad tiene Jamal Musiala?

Musiala explicó en agosto de 2026 que había sido diagnosticado con crisis de ausencia relacionadas con una disfunción neurológica, después de sufrir dos desvanecimientos durante partidos de pretemporada del Bayern Múnich.

Según indica la prestigiosa Universidad John Hopkins, "las crisis de ausencia son un tipo de epilepsia . Se trata de una afección que provoca convulsiones. Las convulsiones son causadas por una actividad cerebral anormal. Estos mensajes contradictorios confunden al cerebro y provocan una convulsión. Una crisis de ausencia provoca que la persona se quede en blanco o con la mirada perdida durante unos segundos. También se las conoce como crisis de pequeño mal. Las crisis de ausencia son más comunes en niños. Por lo general, no causan problemas a largo plazo. Suelen ocurrir después de un período de respiración muy rápida (hiperventilación)".

El futbolista intentó transmitir tranquilidad después de conocer su condición y explicó que se encontraba bajo supervisión de especialistas. También aseguró que los episodios eran tratables y que mantenía una actitud optimista respecto de su recuperación.

Sin embargo, el problema volvió a generar preocupación en noviembre, cuando el diario alemán Bild informó que había sufrido otro episodio de ausencia. A las dificultades neurológicas se sumaron problemas musculares que también afectaron su continuidad deportiva.

Musiala regresó a la competición el 20 de noviembre, durante el empate 1-1 contra Colonia, aunque todavía existen interrogantes sobre su recuperación y sobre cuándo podrá volver a sostener su mejor rendimiento.

Las críticas de la dirigencia del Bayern Múnich a Musiala

La mayor controversia comenzó cuando varios dirigentes del Bayern cuestionaron públicamente las consecuencias económicas del estado de salud del futbolista.

Uli Hoeness, presidente honorario del club, reconoció que la institución afrontaba un dilema porque la condición médica de Musiala no es sencilla de tratar y resulta incierto si podrá recuperar el nivel que lo convirtió en una de las principales figuras del fútbol europeo.

Karl-Heinz Rummenigge, integrante del consejo de supervisión, profundizó esa postura después del encuentro contra Colonia. El exdirigente señaló que el alemán tiene un contrato que implica importantes cantidades de dinero y puso en discusión si esas condiciones continuarían siendo justificables si no recuperara su rendimiento.

Musiala renovó su vínculo con el Bayern en febrero de 2025 hasta junio de 2030. Según una investigación de la revista alemana Stern, recogida por AS, su acuerdo contempla una remuneración que podría alcanzar los 25 millones de euros brutos anuales, además de una importante prima por renovación.

La investigación también asegura que existen diferencias entre la dirigencia y el entorno del jugador respecto de la información médica compartida con el club y el tratamiento de su condición. Estas versiones, sin embargo, corresponden a información periodística y no constituyen hechos confirmados por todas las partes.

Michael Olise sale en defensa de Jamal Musiala

Las declaraciones de los dirigentes no pasaron inadvertidas dentro del vestuario del Bayern.

Michael Olise mostró públicamente un gesto de respaldo hacia Musiala al darle «Me gusta» a una publicación de Fabrizio Romano que reproducía las críticas de FIFPRO contra el comportamiento de la institución alemana.

🔴 Cuidado, Bayern: el gesto de Olise en apoyo de Musiala



✍️ @imentruit https://t.co/n0Rbyn03QD — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 23, 2026

El gesto llamó especialmente la atención por la estrecha relación entre ambos futbolistas y porque Olise no suele involucrarse públicamente en controversias institucionales.

Aunque el francés no realizó una declaración directa contra la dirigencia, su reacción fue interpretada por distintos medios como una muestra de solidaridad con su compañero en medio de una situación especialmente sensible.

El debate también expuso diferencias dentro del propio Bayern. Mientras algunos dirigentes cuestionaron las condiciones económicas del contrato, el director deportivo Max Eberl expresó una postura más optimista sobre la recuperación del mediapunta.